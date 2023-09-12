«Постоянно молимся Вирявушке и просим хорошей погоды»: Мария Порошина и Елена Воробей поступили в мордовскую «Школу Бабы Яги»

В Мордовии снимают фильм-сказку «Школа Бабы-яги». Фото: Кадр видео

«КП» не раз писала, что современные киноделы особое внимание уделяют хорошо известным детским сказкам, блестяще экранизированным в советское время («Огниво», «Морозко», «По щучьему веленью» и др.). Еще одной такой работой стала картина «Школа Бабы-яги», съемки которой проходят в Мордовии.

Фото: Кадр видео

Проект посвящен приключениям девочки Лены (Ева Смирнова — из «Чебурашки», «Вампиров средней полосы», «Папиных дочек» и проч.), которая путешествует, встречая на пути колоритных героев русского и мордовского эпоса. Задача героини — найти Бабу Ягу (Елена Воробей), у которой в Тридевятом Царстве находятся ее родители.

— Баба-яга — это прототип мордовской лесной богини Вирявы, — пояснила продюсер проекта Алла Каргина. — Снимаем сцены в старошайговском селе Старая Теризморга, кочкуровском селе Подлесная Тавла и в Саранске. Постоянно молимся Вирявушке и просим хорошей погоды, чтобы получились красивые кадры. Всех мордовских богов узнала еще в процессе работы над фильмом про Степана Эрьзю… Местные жители к нам тепло относятся и часто подкармливают — приносят мед, огурцы и помидоры. Все в восторге от того, что видят любимых актеров в мордовских костюмах.

В мордовских национальных костюмах известные российские артисты — Станислав Дужников (бога зимы и ночи Назар-паз), Мария Порошина (Марья-Царевна) и другие — чувствуют себя, как в школьной форме: счастливо и беззаботно. При этом художники по костюмам порой намеренно использовали эклетику в стиле персонажей: у Бабы-яги, которую играет Воробей, эрзянское платье и при этом мокшанский головной убор.

Фото: Кадр видео

— Стараемся сделать именно классическую сказку, чтобы в ней было больше душевности, чем спецэффектов, — уверяют создатели картины. — Ведь зрители во все времена предпочитали искренность.

Фото: Кадр видео

Артист Большого московского цирка братьев Запашных Артем Бобцов («Домашний арест») довелось воплотить на экране образ Куйгорожа — персонажа мокшанской мифологии, который, согласно народным поверьям, может притягивать в дом несметные богатства.

Премьера «Школы Бабы Яги» намечена на 2024 год.