Правительство России вдвое увеличит выпуск беспилотников

Премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство объявило о планах по увеличению выпуска беспилотников: в ближайшие 7 лет объемы их производства должны вырасти вдвое. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем во вторник, 12 сентября 2023 года.

Мишустин отметил, что сейчас беспилотников насчитываются десятки тысяч, но в основном они изготавливаются «технологическими энтузиастами». Теперь правительство намерено масштабировать их производство. Премьер перечислил задачи на ближайшие годы: нужно сформировать промышленную базу программного обеспечения, создать инфраструктуру, развивать научные и технологические компетенции, конструкторскую и отечественную инженерную школы.

Мишустин пояснил, что использовать беспилотники можно в различных сферах: от доставки товаров в удаленные населенные пункты до предупреждения чрезвычайных ситуаций и аварий. Сейчас лидерами по использованию беспилотников в гражданской сфере являются энергетический сектор, строительство, сельское хозяйство, также они применяются для нужд геодезии и картографии. Беспилотники также тестируют на транспорте и в судоходстве.

Использование беспилотников уже дает экономический эффект. По словам Мишустина, в сельском хозяйстве вдвое выросла производительность труда при обработке растений средствами защиты. А в энергетическом секторе риск возникновения аварийных ситуаций уменьшился в восемь раз за счет обследования линий электропередачи. Причем скорость проведения инспекций выросла пятикратно.

- В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопровода снизились в три раза. А длительность работ сократилась на 70%. Аналогичные примеры можно привести и для целого ряда других отраслей - это строительство, картография, геологоразведка, экологический контроль и многое другое, - сказал Мишустин.

В правительстве посчитали: чтобы увеличить выпуск беспилотников, потребуется подготовить больше 1 млн. специалистов - от разработчиков, до тех, кто будет их эксплуатировать.