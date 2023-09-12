Сделано заявление о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Тамара Глоба предсказала скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева второй год живет с семьей в Израиле. В окружении певицы поговаривают, что она скучает по России. Но никто не знает, приедет ли Примадонна обратно или останется на чужбине. Известный астролог Тамара Глоба на днях выступила с заявлением о певице.

Тамара Глоба предсказала скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Астролог много лет знакома с Аллой Борисовной. Певица и ее дочь Кристина Орбакайте неоднократно обращалась к ней за личными прогнозами.

Вот и на этот раз Глоба провела астрологический анализ, который показал ей, что Пугачева скоро вернется на Родину. "Алла вернется. Это показывает прогноз. Здесь ее все. Здесь ее воздух. А там она существует в безвоздушном пространстве. Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной", - цитирует эксперта "АиФ".

По словам Глобы, многие прогнозы, которые она делала для Аллы Борисовны, сбывались. "Я знаю Аллу очень-очень давно. Она очень умная женщина. Она спонтанный Овен. В ее словах очень силен психологический фактор. Она ведь хотела вернуться в Россию. Но ее не приняли. Это вызвало огромный подъем чувств, досаду. Но у Пугачевой будет еще одна попытка вернуться", - добавила эксперт.

Однажды Тамара даже предсказала звезде отечественного шоу-бизнеса страшное. Астролог напророчила, что артистка умрет. Знаменитость действительно едва не скончалась от сепсиса после операции.