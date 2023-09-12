«Маяковский», «Иван Васильевич…», «Дачники» порадуют зрителей этой осенью

Московские театры готовят для зрителей интересные премьеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти все московские театры открыли новый сезон, провели сборы труппы и объявили о своих планах. Их как обычно громадьё, переходящее на сезон следующий. Мы не будем кормить отдаленными перспективами. А предложим обзор ближайших премьер. Некоторые спектакли уже вышли на днях, а некоторые - на подходе.

Театр сатиры

Театр сатиры откроет свой сотый сезон премьерой спектакля «Иван Васильевич меняет профессию». Это очень старая история постановки. В 1935 году Театр сатиры приступил к работе над спектаклем «Иван Васильевич» по пьесе Михаила Булгакова. Однако после генеральной репетиции, состоявшейся в присутствии партийных руководителей страны, постановка была закрыта, а пьеса — запрещена. При жизни автора пьеса ни разу не была напечатана. Впервые её опубликовали в 1965 году. По её мотивам Леонид Гайдай поставил фильм «Иван Васильевич меняет профессию», в котором действие было перенесено в 1970-е годы.

Режиссер Сергей Газаров вернул сюжет в первоначальные временные рамки. В его спектакле, как и у Булгакова, столкнутся на сцене две эпохи – НЭП и русское Средневековье, куда герои пьесы перемещаются с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым. Пересказывать сюжет не будем, его знает каждый благодаря комедии Гайдая.

Отдельным героем спектакля станет та самая машина времени. В финале ей приготовлена особая «роль».

Управдома Буншу и царя Ивана Грозного играет народный артист России Юрий Васильев. Жорж Милославский – Артём Минин/ Фёдор Лавров.

Когда: 29, 30 сентября

Цена билетов: 3000 – 20000 руб.

Театр Олега Табакова

В Театре Олега Табакова вышел «Смертельный номер». Почти тридцать лет назад его поставил в «Табакерке» Владимир Машков по пьесе драматурга Олега Антонова. Спектакль был успешный, признанный, отмеченный премиями.

И вот на сцене ТОТ дубль два – с молодыми актёрами: Владиславом Наумовым, Артуром Касимовым, Севастьяном Смышниковым, Владиславом Миллером, Егором Хохловым. Играют ребята легко, почти невесомо, в то время как перед артистами режиссер Владимир Машков поставил сложные задачи: петь, танцевать, показывать фокусы... Ночь. В шатре бродячего цирка Клоун репетирует смертельный номер, чтобы завтра удивить публику. И вдруг он срывается, падает на манеж. Вылетает его душа, а из облака пыли появляются четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный, которые склоняются над телом коллеги. Каждый зритель по-своему решит, кто эти клоуны и зачем они здесь. Пока зритель размышляет над этим, на арене бродячего цирка разыгрывается эффектное зрелище с пиротехническими трюками, иллюзионными номерами, клоунскими репризами и магической музыкой Майкла Наймана. При кажущейся легкости спектакля, это серьезная философская притча.

Когда: 12, 20, 21, 30 сентября.

Цена билетов: 3000 – 10000 руб.

«Ленком»

В московском театре «Ленком» прошла официальная премьера спектакля «Маяковский».

Это дебют на ленкомовской сцене режиссера Алексея Франдетти, назначенного год назад главным режиссером театра. К 130-летию Маяковского он поставил спектакль в стиле хип-хоп.

За музыку и стихи отвечали рэпер Баста и его команда Gazgolder. Пьесу написала драматург Ника Симонова. По мнению Алексея Франдетти, музыка и энергия Басты рифмуется со стихами Маяковского как ни что другое. Автор декораций в стиле художников-авангардистов - сценограф Вячеслав Окунев.

В «Маяковском» занята команда пластичных, поющих и лихо танцующих молодых артистов «Ленкома». Артисты ансамбля (так написано в программке) читают рэп, поют, исполняют хип-хоп. Спектакль очень зрелищный, каким и должен быть дорогой перфоманс.

Владимира Маяковского в разных составах играют Станислав Тикунов и Игорь Коняхин. В постановке заняты и звёзды «Ленкома»: Иван Агапов, Любовь Матюшина, Виктор Раков, Елена Шанина, Станислав Беляев, Сергей Пиотровский…

Когда: 22, 23 сентября, 6 октября.

Цена билетов: 2000 – 18000 руб.

Театр им. Гоголя

Театр Гоголя начал сезон с премьеры спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского в постановке режиссера Александра Марина. В роли предприимчивой Марьи Александровны Москалевой, проживающей в уездном городе Мордасове и мечтающей хорошо выдать замуж свою двадцатитрехлетнюю дочь Зину, актриса Алёна Яковлева. Чудаковатого князя К., за которого и планируется выдать замуж бедную Зину, Александр Семчев. Молодых героев играют Варвара Комарова и Кирилл Ковбас.

Когда: 29 сентября, 8, 15, 27 октября

Цена билетов: 500 – 5000 руб.

Театр им. Маяковского

Первой премьерой сезона станет спектакль «Мера за Меру» по пьесе Шекспира в постановке Саши Золотовицкого.

Жанр спектакля «антикомедия». Тем не менее, будет много живой музыки и площадного юмора, сближающего Шекспира с газетными заголовками сегодняшнего дня.

«У Шекспира интонации нашего времени: юмор, герои, злободневные понятия харасcмента, бодишейминга, движение Me Too…», - говорит режиссер Саша Золотовицкий. Спектакль выйдет на Малой сцене театра.

Когда: 16, 17, 30 сентября, 5, 12 октября.

Цена на билеты: 1200 – 2500 руб.

РАМТ

В Российском молодежном театре первая премьера сезона – «Здесь дом стоял» в постановке Марины Брусникиной. Спектакль построен на воспоминаниях старожилов театра о доме, быте и любимых вещах. Как в стихотворении Ивана Елагина «Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома, ни тополя, но вдруг над головой я ощутил присутствие объема, что комнатою звался угловой...».

Пространство Маленькой сцены превратится в большую многокомнатную квартиру, где «живут» актеры Лариса Гребенщикова, Алексей Блохин, Татьяна Шатилова, Юрий Григорьев, Владимир Василенко, Татьяна Курьянова, Андрей Бажин, Андрей Сорокин, Ольга Гришова и другие.

Когда: 12, 14, 21, 25 сентября

Цена билетов: 2000 – 2200 руб.

Театр на Малой Бронной

В Театре на Бронной прошла премьера спектакля с забавным названием - горькая пьеса «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Автор сценической фантазии на тему пьесы Максима Горького «Дачники», как нетрудно догадаться по названию спектакля, Константин Богомолов. Он затейник и ловкий адаптатор классики. В спектакле заняты артисты Театра на Бронной и приглашенные звёзды: Александра Ребенок и Игорь Миркурбанов.

Когда: 12, 19, 25 сентября.

Цена билетов: 4000 – 16000 руб.