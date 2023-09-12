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Звезды12 сентября 2023 16:38

«Маяковский», «Иван Васильевич…», «Дачники» порадуют зрителей этой осенью

Обзор наиболее интересных театральных премьер начала сезона
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Московские театры готовят для зрителей интересные премьеры.

Московские театры готовят для зрителей интересные премьеры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти все московские театры открыли новый сезон, провели сборы труппы и объявили о своих планах. Их как обычно громадьё, переходящее на сезон следующий. Мы не будем кормить отдаленными перспективами. А предложим обзор ближайших премьер. Некоторые спектакли уже вышли на днях, а некоторые - на подходе.

Театр сатиры

Театр сатиры откроет свой сотый сезон премьерой спектакля «Иван Васильевич меняет профессию». Это очень старая история постановки. В 1935 году Театр сатиры приступил к работе над спектаклем «Иван Васильевич» по пьесе Михаила Булгакова. Однако после генеральной репетиции, состоявшейся в присутствии партийных руководителей страны, постановка была закрыта, а пьеса — запрещена. При жизни автора пьеса ни разу не была напечатана. Впервые её опубликовали в 1965 году. По её мотивам Леонид Гайдай поставил фильм «Иван Васильевич меняет профессию», в котором действие было перенесено в 1970-е годы.

Режиссер Сергей Газаров вернул сюжет в первоначальные временные рамки. В его спектакле, как и у Булгакова, столкнутся на сцене две эпохи – НЭП и русское Средневековье, куда герои пьесы перемещаются с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым. Пересказывать сюжет не будем, его знает каждый благодаря комедии Гайдая.

Отдельным героем спектакля станет та самая машина времени. В финале ей приготовлена особая «роль».

Управдома Буншу и царя Ивана Грозного играет народный артист России Юрий Васильев. Жорж Милославский – Артём Минин/ Фёдор Лавров.

Когда: 29, 30 сентября

Цена билетов: 3000 – 20000 руб.

Театр Олега Табакова

В Театре Олега Табакова вышел «Смертельный номер». Почти тридцать лет назад его поставил в «Табакерке» Владимир Машков по пьесе драматурга Олега Антонова. Спектакль был успешный, признанный, отмеченный премиями.

И вот на сцене ТОТ дубль два – с молодыми актёрами: Владиславом Наумовым, Артуром Касимовым, Севастьяном Смышниковым, Владиславом Миллером, Егором Хохловым. Играют ребята легко, почти невесомо, в то время как перед артистами режиссер Владимир Машков поставил сложные задачи: петь, танцевать, показывать фокусы... Ночь. В шатре бродячего цирка Клоун репетирует смертельный номер, чтобы завтра удивить публику. И вдруг он срывается, падает на манеж. Вылетает его душа, а из облака пыли появляются четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный, которые склоняются над телом коллеги. Каждый зритель по-своему решит, кто эти клоуны и зачем они здесь. Пока зритель размышляет над этим, на арене бродячего цирка разыгрывается эффектное зрелище с пиротехническими трюками, иллюзионными номерами, клоунскими репризами и магической музыкой Майкла Наймана. При кажущейся легкости спектакля, это серьезная философская притча.

Когда: 12, 20, 21, 30 сентября.

Цена билетов: 3000 – 10000 руб.

«Ленком»

В московском театре «Ленком» прошла официальная премьера спектакля «Маяковский».

Это дебют на ленкомовской сцене режиссера Алексея Франдетти, назначенного год назад главным режиссером театра. К 130-летию Маяковского он поставил спектакль в стиле хип-хоп.

За музыку и стихи отвечали рэпер Баста и его команда Gazgolder. Пьесу написала драматург Ника Симонова. По мнению Алексея Франдетти, музыка и энергия Басты рифмуется со стихами Маяковского как ни что другое. Автор декораций в стиле художников-авангардистов - сценограф Вячеслав Окунев.

В «Маяковском» занята команда пластичных, поющих и лихо танцующих молодых артистов «Ленкома». Артисты ансамбля (так написано в программке) читают рэп, поют, исполняют хип-хоп. Спектакль очень зрелищный, каким и должен быть дорогой перфоманс.

Владимира Маяковского в разных составах играют Станислав Тикунов и Игорь Коняхин. В постановке заняты и звёзды «Ленкома»: Иван Агапов, Любовь Матюшина, Виктор Раков, Елена Шанина, Станислав Беляев, Сергей Пиотровский…

Когда: 22, 23 сентября, 6 октября.

Цена билетов: 2000 – 18000 руб.

Театр им. Гоголя

Театр Гоголя начал сезон с премьеры спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского в постановке режиссера Александра Марина. В роли предприимчивой Марьи Александровны Москалевой, проживающей в уездном городе Мордасове и мечтающей хорошо выдать замуж свою двадцатитрехлетнюю дочь Зину, актриса Алёна Яковлева. Чудаковатого князя К., за которого и планируется выдать замуж бедную Зину, Александр Семчев. Молодых героев играют Варвара Комарова и Кирилл Ковбас.

Когда: 29 сентября, 8, 15, 27 октября

Цена билетов: 500 – 5000 руб.

Театр им. Маяковского

Первой премьерой сезона станет спектакль «Мера за Меру» по пьесе Шекспира в постановке Саши Золотовицкого.

Жанр спектакля «антикомедия». Тем не менее, будет много живой музыки и площадного юмора, сближающего Шекспира с газетными заголовками сегодняшнего дня.

«У Шекспира интонации нашего времени: юмор, герои, злободневные понятия харасcмента, бодишейминга, движение Me Too…», - говорит режиссер Саша Золотовицкий. Спектакль выйдет на Малой сцене театра.

Когда: 16, 17, 30 сентября, 5, 12 октября.

Цена на билеты: 1200 – 2500 руб.

РАМТ

В Российском молодежном театре первая премьера сезона – «Здесь дом стоял» в постановке Марины Брусникиной. Спектакль построен на воспоминаниях старожилов театра о доме, быте и любимых вещах. Как в стихотворении Ивана Елагина «Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома, ни тополя, но вдруг над головой я ощутил присутствие объема, что комнатою звался угловой...».

Пространство Маленькой сцены превратится в большую многокомнатную квартиру, где «живут» актеры Лариса Гребенщикова, Алексей Блохин, Татьяна Шатилова, Юрий Григорьев, Владимир Василенко, Татьяна Курьянова, Андрей Бажин, Андрей Сорокин, Ольга Гришова и другие.

Когда: 12, 14, 21, 25 сентября

Цена билетов: 2000 – 2200 руб.

Театр на Малой Бронной

В Театре на Бронной прошла премьера спектакля с забавным названием - горькая пьеса «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Автор сценической фантазии на тему пьесы Максима Горького «Дачники», как нетрудно догадаться по названию спектакля, Константин Богомолов. Он затейник и ловкий адаптатор классики. В спектакле заняты артисты Театра на Бронной и приглашенные звёзды: Александра Ребенок и Игорь Миркурбанов.

Когда: 12, 19, 25 сентября.

Цена билетов: 4000 – 16000 руб.

КультураКультура: театр