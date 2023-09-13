Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 сентября 2023 года: В чем Зеленский обвиняет ООН, почему СБУ охотится за псевдо-журналистом и отчего Макрон влюбился в Киев

Президент Франции Макрон передумал быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. Фото: REUTERS

На Запорожском направлении по «нотам» уже не «сыграют»

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила пять атак ВСУ, противник потерял свыше 255 бойцов, две БМП, шесть автомобилей и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя полтора взвода, две бронемашины, три пикапа, гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, три автомобиля, две амеркианские артсистемы М777, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, САУ «Гвоздика» и турецкую РСЗО Т-122 Sakarya. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила до 140 боевиков, три бронемашины и два автомобиля, склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Великих Новоселках. На Запорожском направлении отражены три атаки в районах Работино и Вербовое , выведены из строя до 35 националистов, танк, шесть БМП, в том числе три американских Bradley, три автомобиля, гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б», и украинская станция РЭБ «Нота». На Херсонском направлении уничтожено до 80 боевиков, пять автомобилей, артсистема М777 и гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Силы ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», 41 украинский беспилотник.

Поляки продолжают гноить украинское зерно

Матеуш Моравецкий, польский премьер, заявил, что вне зависимости от решения ЕС по импорту украинского зерна в страны Евросоюза, Варшава свои границы для ввоза агропродукции из самостийной не откроет. Моравецкий сообщил: «Польша не позволит украинскому зерну нас затопить. Каким бы ни было решение брюссельских чиновников, мы не откроем свои границы». Глава польского кабмина опубликовал видео, где говорится, что правительство гарантирует защиту местных фермеров и их продукции. Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус подчеркивал, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с общей просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023-го. Дружба — дружбой, а зернышки - врозь.

Почему Макрон стал главным союзником Киева

Издание Politico сообщает, что президент Франции Макрон изменил свою позицию по украинскому кризису после неудачных попыток посредничества. Вот что пишет старший советник Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбург: «Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским. И был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия». Но в начале 2023-го президент Франции понял, что Путин не заинтересован в переговорах и изменил свою позицию. Издание отмечает: «Правительство Макрона сейчас ведет огонь по нескольким направлениям в пользу Украины: расширение ЕС, военная поддержка и НАТО». Макрон отмечал, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на 14 млрд евро, значительную часть из которых внесла Франция. Неужели забыли, как Наполеон бежал с востока на запад, теряя ум, честь и совесть?

В Запорожской области предложили ЕС не вмешиваться во внутренние дела России

Владимир Рогов, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», предложил чиновникам ЕС не вмешиваться во внутренние дела страны, раздавая оценки выборам в новых регионах РФ. Накануне в Евросоюзе заявили о непризнании итогов волеизъявления в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе — о чем сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Рогов, выражая мнение большинства запорожцев, заявил: «Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пока они штампуют свои заявления, у нас идет реальная работа по превращению Запорожской области и других новых регионов в цветущий край». Придет время — они еще придут за запорожским зерном, вином и электроэнергией.

Киев пытается запугать персонал атомной станции

Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома» , сообщил, что Киев пытается запугать персонал Запорожской АЭС обстрелами и налетами дронов. Как заявил Лихачев, в ходе очередной массовой атаки беспилотников по Энергодару нашими ПВО были сбиты два БПЛА, а всего зафиксировано шесть прилетов. На Запорожской АЭС находится персонал в минимально необходимом количестве — чтобы обеспечивать безопасность работы атомной станции. А войска киевского режима наносят удары в Энергодаре по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Негодные методы для достижения дурных целей.

В Штатах созрели для поставок Киеву ракет

CNN сообщает что руководство Госдепа и Пентагона рекомендуют президенту Байдену начать поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву. По данным источников телекомпании, «ястребы» в администрации Белого дома и в Минобороны полагают, что «отправка ракет могла бы помочь Украине продвинуться в своем контрнаступлении, которое движется слишком медленно для достижения убедительного прогресса». Впрочем, окончательного решения по передаче ракет пока не принято. Говорят, что США объявят о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS к открывающейся 19 сентября заседанию Генассамблеи ООН. Ну конечно, ракеты для наркоманов — это было бы очень в духе идеалов Организации объединенных наций.

Зеленский обвиняет ООН в нерешительности

Шестой президент незалежной обвинил руководящие структуры ООН в отсутствии единства в вопросе давления на Москву. Свое недовольство ООН Зеленский высказал во время онлайн-встречи с голландскими студентами. По мнению украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но страны-участницы организации, желающие продолжать отношения с Россией, больше интересуются своей экономикой, чем «демократическими ценностями». И даже в ЕС есть те, кто помогает Москве обходить санкции ради решения своих экономических проблем или дешевой энергетики. Тише, Вовочка, не плачь, не утонет в речке мяч!

Этому Аркадию не светят пляжи Аркадии

Печально известный хамелеон, признанный в России иноагентом бывший журналист, а ныне фрик Аркадий Бабченко*, громкое «убийство» которого пять лет назад инсценировала СБУ, теперь попал под каток этой спецслужбы. В СБУ решили возбудить уголовное дело против своего бывшего внештатного сотрудника. По словам самого перевертыша, после пересечения украинской границы его тут же задержат и отправят в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщает Klymenko.Time, не уточняя, по каким основаниям возбуждено уголовное дело, но сам баламут, покинувший незалежную года четыре назад, предположил, что подвергается гонениям «из-за оскорблений Владимира Зеленского». Переполнил Аркаша терпения чашу? *Признан в РФ иноагентом

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