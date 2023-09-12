Екатерина Гамова: Уже в 14 лет я получала хорошие деньги, которые позволили нашей семье вздохнуть в те нелегкие 90-е годы

Знаменитая волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. Фото: Андрей Минаев

Сервис Работа.ру выяснил, что больше половины из тех, кто впервые устроился на работу в течение последних 10 лет, получили до 10 тысяч рублей. Ещё треть - от 10 до 30 тысяч. Но есть и счастливчики - 3% сразу начали зарабатывать больше 100 тысяч в месяц.

Мы решили спросить: «А вы помните свою первую зарплату?»

В числе тех, кто участвовал в этой нашей подборке «Вопрос дня», которая выходит в ежедневной «Комсомольской Правде» (столичный выпуск) на среду, 13 сентября, была и Екатерина Гамова.

Вот, вкратце, наш разговор…

…- Катя, здравствуйте, это Александр Гамов, ваш «родственник» из «Комсомольской правды».

- Здравствуйте, Александр.

- Любовь Борисовна, которую я часто вспоминаю (тетя и первый тренер Екатерины, Любовь Борисовна скончалась 26 ноября 2021-го) - она говорила, что все Гамовы – родственники.

- Это - да.

- Поэтому, когда у меня спрашивают: «Катя Гамова ваша родственница?», я говорю: «Конечно»… А вы помните свою первую зарплату?

- Я не помню сумму, но помню, где я ее получала.

Это было в Челябинске, в клубе «Метар», еще до того, как я стала игроком основной команды.

То есть, я играла в детской, но зарплата и контракт - это все уже во взрослой команде.

- Вам сколько лет было?

- 14.

- Ну, примерно, сколько вы получали?

- Я не скажу.

Но это были хорошие деньги, которые позволили нашей семье вздохнуть в те нелегкие 90-е годы.

Когда на заводах не платили зарплату по полгода, были большие задержки.

- То есть вы, 14-летняя девчонка, уже содержали семью.

- Да.

Мама работала на заводе ЧТЗ (Челябинский тракторный завод), по-моему, в планово-диспетчерском бюро. У нее была достаточно хорошая должность.

Но, из-за того, что завод задерживал зарплату, деньги не выплачивались, маме пришлось уйти оттуда.

- Давайте имя отчество мамы назовем.

- Ирина Борисовна Гамова.

- Вы уже тогда с тетей работали, в смысле - занимались?

- Тогда уже тетя отдала меня другому тренеру и, по-моему, сама пришла в эту же школу. (Речь о спортклубе. - А.Г.)

- А тете вы тоже помогали?

- Учитывая, что мы жили все вместе, конечно, я вносила свой вклад в общий семейный бюджет.

Поэтому, все пользовались моими деньгами.

- Ну, тогда же банковских карточек не было, и вы - как: вот получали зарплату, и прямо сразу всё отдавали маме?

- Да, всю сумму я приносила домой. Деньги хранились под матрасом. Потому что с банками тогда ситуация была сложная, доверия им - никакого.

Поэтому и приняли решение, что проще хранить их дома под матрасом, потому что есть бабушка, которая всегда будет смотреть за деньгами.

- А под чьим матрасом?

- Не помню, если честно.

Мама мне всегда говорила: «Ты знаешь, где твои деньги лежат, и ты ими можешь распоряжаться, как ты хочешь».

Но особой нужды у меня в деньгах не было, поэтому они там и лежали.

- То есть, еще и бабушка была на содержании у девочки Кати?

- Это сложно сказать – на содержании. Потому что все-таки бабушка получала пенсию, Люба (речь о тете. - А.Г.) какую-то зарплату тоже получала.

Но я, конечно же, вносила вклад весомый. Для 14-летнего ребенка, думаю, было неплохо.

- Это - начало 90-х?

- Я стала получать зарплату, то есть, когда со мной подписали контракт - в январе 1995-го.

- А вы себе сколько оставляли «на жизнь»?

- Ничего не оставляла.

- Ну, у вас же были какие-то интересы – в кино сходить, мороженое купить.

- Ну, в кино сходить - у меня не было ни времени, ни возможности.

А что-то себе вкусное купить, на какие-то вещи потратить…

Я могла просто взять деньги эти под матрасом и потратить их на свое усмотрение.

Тогда просто появились эти Snickers, Mars в каком-то большом доступе…

Но я не могу сказать, что у меня были какие-то большие траты или какая-то нужда в больших тратах.

- Я помню, в Москве ананас стоил, по-моему, 10 тысяч тогда. Вы могли ананас купить?

- Я купила себе, по-моему, в Москве фотоаппарат.

- Какой?

- «Кодак», пленочный.

- Это вы девочкой еще были?

- Ну вот, я стала получать зарплату, поехала в Москву в конце года с командой и купила себе фотоаппарат.

- А еще что?

- Сейчас уже не вспомню.

- А где этот фотоаппарат?

- Я думаю, что он уже канул в лета.

- А почему вас воспоминания о тех трудных временах так греют, Катя?

- Это прекрасное было время. Знаете, оценивать - (объективно) - трудности того времени в тот момент я вряд ли могла.

Со мной рядом была моя семья, все были живы-здоровы, у меня было любимое дело, которым я занималась. И - плюс - которое мне стало приносить доход.

По-моему, все было прекрасно в моей жизни.

- А как вас мама называла, типа, вот - добытчица пришла.

- Нет, меня мама называла Котиком...