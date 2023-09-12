Доля отечественного оборудования выросла на 20%: российские предприниматели занимают нишу на рынке коммунальной техники

В Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо» открылись две большие выставки оборудования и технологий для водной отрасли и коммунального хозяйства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо» открылись две большие выставки оборудования и технологий для водной отрасли и коммунального хозяйства. Это 17-я Международная выставка технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «ЭкваТэк-2023», а также 15-я юбилейная выставка «ВэйстТэк» — достижения индустрии переработки отходов и охраны окружающей среды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- От своевременного внедрения инновационных решений в технологические процессы водного хозяйства напрямую зависит повышение качества окружающей среды, - сказал, открывая объединенную выставку, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов. - Объем производства отечественного водоочистного оборудования по итогам 2022 года вырос на четверть, составив почти 35 млрд рублей. Доля отечественного оборудования на российском рынке постоянно увеличивается.

Что касается переработки отходов, то за последние 5 лет, по словам замминистра, произошел значительный сдвиг: доля отечественного оборудования выросла на 20%.

Обе экспозиции по сравнению с прошлым годом стали в два раза представительнее. Это и понятно: поставщики из недружественного зарубежья ушли, и открылись новые возможности для отечественных производителей. Например, было представлено много оборудования для производства труб для водопроводных сетей. Как отметил на выставке замглавы Минстроя Алексей Ересько, в России насчитывается более 900 тысяч км коммунальных сетей, и примерно 400 тысяч из них нуждаются в замене.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Особое внимание уделялось агрегатам для очистных сооружений. По данным Росгидромета, загрязнения поверхностных пресных вод в прошлом году были обнаружены в 55 регионах страны. При этом самыми грязными стали участки рек на границах с Норвегией, Украиной и Казахстаном.

Проводятся природоохранные работы и в Москве. Например, завершилась реконструкция Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

Всего в выставке «ЭкваТэк» приняли участие свыше 400 компаний из 30 регионов, а также зарубежные участники из Белоруссии, Китая, Турции, Сингапура и Тайваня. Представительной оказалась и экспозиция соседней ВэйстТэк - свыше 70 компаний из 15 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции. Они представили свои передовые решения в области сбора, сортировки, захоронения и переработки различных видов отходов, создания технологий безотходного производства, водоочистки, сбора и переработки лома черных и цветных металлов и другие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧИТЬ ДНР ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ»

Особое внимание к выставке проявили коммунальные службы из новых российских регионов. В залах «Крокус Экспо» журналисты «КП» познакомились с главным инженером ГУП «Вода Донбасса» Сергеем Мокрым. Он рассказал, как регион налаживает водоснабжение в условиях боевых действий.

- Основная проблема для нас — добиться устойчивого снабжения населения качественной водой, - сказал наш собеседник. - Мы сюда приехали посмотреть, что могут предложить наши и зарубежные предприятия для нашей системы водоснабжения, которая в результате боевых действий была основательно разрушена.

По словам Сергея Мокрого, повреждены гидротехнические сооружения, трубопроводы, выведен из строя основной источник водоснабжения.

- Наш регион получал воду из реки Северский Донец через канал Северский Донец - Донбасс, который был построен в 1956 году, - продолжает Мокрый. - В результате боевых действий он получил серьезные повреждения и не может функционировать, большая часть канал находится в зоне боевого соприкосновения.

Главный инженер ГУП «Вода Донбасса» Сергей Мокрый. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Откуда же берете воду?

- Со всех поверхностных источников, которые находятся в близлежащем доступе к каналу, чтобы можно было доставить воду к каналу и по нему - на фильтровальную станцию. Очистные сооружения в рабочем состоянии, хотя и имеют значительные повреждения — они находятся на расстоянии 2-3 км от боевых действий. Проведения ремонтных работ очень затруднено — постоянные обстрелы. Затруднены ремонтные работы и на магистральных трубопроводах, которые доставляют воду от фильтровальных станций к городам. Ведь многие районы Донецка обстреливаются.

- Воды хватает?

- После всех разрушений было 21-23% от потребности. Вода еще до недавнего времени подавалась на 3 часа раз в трое суток. Сейчас после ремонтных работ и частичного ввода трубопровода Дон-Донбасс, добавили еще 30%. Была проведена колоссальная работа, в том числе и по обеспечению подземного водозабора в селе Кипучая Криница, было проложен еще 50 км трубопроводов до Донецка. Это дало дополнительные объемы, и мы полтора месяца назад смогли перейти на подачу раз в 2 суток с 17 до 20 часов. Это удобно, люди приходят с работы и могут набрать воду. Не гарантированно, что до каждого потребителя она доходит из-за напора, но точно, что на нижних этажах, в подвальных помещениях или на улице в районах частных застроек вода есть. Сейчас в тестовом режиме пытаемся подавать воду каждый день на 3-5 часов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А качество воды как?

- Реагентами мы обеспечены, фильтровальные станции выполняют все технологические циклы, проводится постоянный контроль, работают лаборатории, проводим отборы воды, находимся в контакте с санитарными службами. Но работа в таком рванном режиме, когда то подача, то отключение, приводит к тому, что при запуске вода поначалу имеет железистую окраску и характерный привкус металла. Нужно 5-10 мин спускать воду, прежде чем она приобретет нормальный вид. Мы принимаем все меры для обеззараживания, но все-таки рекомендуем воду кипятить и проводить дополнительное обеззараживание — потому что трубопроводы находятся в зоне боевых действий и при разрывах попадают разные частицы из грунта.

- Что ждете от выставки?

- Большая часть нашего оборудования устарела или разрушена. Так что мы здесь за оборудованием, которое уже реально можно было бы внедрить. И что еще очень важно - которое бы работало в дистанционном режиме: нужно максимально исключить риски для работников. Мы испытываем катастрофический кадровый голод, произошел отток специалистов. Не хватает операторов насосных станций, сварщиков, слесарей. Поэтому хотелось бы посмотреть, какие меры можно принять для модернизации оборудования, чтобы один оператор мог обслуживать несколько объектов.