Анекдоты: Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу

- Господь, дай мне знак!
- Ъ.
* * *
- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один: напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно.
- Простите, а вы точно председатель Счетной палаты?
* * *
Средний класс в России - это те люди, которым в магазине говорят:
- Тут колбаски на тридцать граммов больше полкило вышло.
А они отвечают:
- Да оставьте.
* * *
Не тратьте деньги на одежду... Тратьте деньги на путешествия... Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу.
* * *
Собеседование:
- Опишите степень своей адекватности.
- Я не делаю селфи.
- Вы приняты!
* * *
Как только Боря решал заняться каким-нибудь делом, у его бабушки сразу появлялась история, что именно в таком же бизнесе кого-то посадили или кто-то умер.
* * *
Есть список журнала «Форбс», есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.
* * *
Пробка - это две русские беды - дураки и дороги - в одном месте.
* * *
Шла сегодня по улице, навстречу женщина в футболке с надписью «Я дура».
Вот, думаю, странная. Даже оглянулась на нее...
А сзади надпись: «Ты тоже!»
* * *
Штирлиц стоит навытяжку перед рабочим столом Мюллера.
Мюллер:
- Ну что, достукались, Исаев? Получена шифровка из Москвы.
- Э... что... э…
- Вас сократили!
* * *
Яхта Ротшильда потерпела крушение в Карибском море. Ротшильд с женой благополучно добрались до маленького атолла на надувном плоту. Осмотрев атолл, он невозмутимо сел на песок и стал смотреть на море.
- Чего ты ждешь, старый болван, нас же никогда здесь не найдут, мы погибнем от голода и жажды, делай что-нибудь! - в истерике закричала на него жена.
- Успокойся, дорогая. Послушай, что я тебе скажу. Три года назад, 23 июля, я пожертвовал главной синагоге Америки 500 тысяч долларов. Через год, после одной удачной сделки на бирже, я опять решил сделать им пожертвование, и в тот же день, 23 июля, перевел на их счет 700 тысяч. В прошлом году мои нефтяные акции круто поползли вверх. Один миллион, как всегда, по традиции, 23 июля я отослал в синагогу. Вот так-то.
- Ну и что с того? - спросила жена.
- А то, милая, что сегодня 22 июля, и не пройдет и пары дней, как они нас найдут.…
* * *
- Скажите, поручик Ржевский, что такое монархия?
- Это когда страной правит король!
- А если король умрет?
- Тогда королева!
- А если умрет королева?
- Валет!