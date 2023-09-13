Анекдоты: Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу

- Господь, дай мне знак!

- Ъ.

* * *

- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один: напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно.

- Простите, а вы точно председатель Счетной палаты?

* * *

Средний класс в России - это те люди, которым в магазине говорят:

- Тут колбаски на тридцать граммов больше полкило вышло.

А они отвечают:

- Да оставьте.

* * *

Не тратьте деньги на одежду... Тратьте деньги на путешествия... Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу.

* * *

Собеседование:

- Опишите степень своей адекватности.

- Я не делаю селфи.

- Вы приняты!

* * *

Как только Боря решал заняться каким-нибудь делом, у его бабушки сразу появлялась история, что именно в таком же бизнесе кого-то посадили или кто-то умер.

* * *

Есть список журнала «Форбс», есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.

* * *

Пробка - это две русские беды - дураки и дороги - в одном месте.

* * *

Шла сегодня по улице, навстречу женщина в футболке с надписью «Я дура».

Вот, думаю, странная. Даже оглянулась на нее...

А сзади надпись: «Ты тоже!»

* * *

Штирлиц стоит навытяжку перед рабочим столом Мюллера.

Мюллер:

- Ну что, достукались, Исаев? Получена шифровка из Москвы.

- Э... что... э…

- Вас сократили!

* * *

Яхта Ротшильда потерпела крушение в Карибском море. Ротшильд с женой благополучно добрались до маленького атолла на надувном плоту. Осмотрев атолл, он невозмутимо сел на песок и стал смотреть на море.

- Чего ты ждешь, старый болван, нас же никогда здесь не найдут, мы погибнем от голода и жажды, делай что-нибудь! - в истерике закричала на него жена.

- Успокойся, дорогая. Послушай, что я тебе скажу. Три года назад, 23 июля, я пожертвовал главной синагоге Америки 500 тысяч долларов. Через год, после одной удачной сделки на бирже, я опять решил сделать им пожертвование, и в тот же день, 23 июля, перевел на их счет 700 тысяч. В прошлом году мои нефтяные акции круто поползли вверх. Один миллион, как всегда, по традиции, 23 июля я отослал в синагогу. Вот так-то.

- Ну и что с того? - спросила жена.

- А то, милая, что сегодня 22 июля, и не пройдет и пары дней, как они нас найдут.…

* * *

- Скажите, поручик Ржевский, что такое монархия?

- Это когда страной правит король!

- А если король умрет?

- Тогда королева!

- А если умрет королева?

- Валет!