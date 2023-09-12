В Тульской области по инициативе губернатора медикам предоставили современные коттеджи

Губернатор Алексей Дюмин (слева) побывал в гостях у заместителя главврача областного онкодиспансера Мурата Мукова, получившего служебный коттедж. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской появилась новая мера поддержки врачей: по инициативе главы региона Алексея Дюмина для медиков здесь построили целый коттеджный поселок. В нем будут жить высококвалифицированные специалисты, переехавшие в Тульскую область из других регионов. Все 25 коттеджей – это служебное жилье, современное и комфортное.

«Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона – перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, – внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета», - рассказал губернатор Алексей Дюмин.

Коттеджный поселок для медиков построили на средства из регионального бюджета.​ Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

За последние годы в области немало сделали для привлечения на работу медиков востребованных специальностей. В дополнение к федеральным льготам местные власти ввели региональные меры поддержки и, в частности, увеличили до 1 миллиона рублей «подъемные» для врачей самых востребованных профессий. Для медиков создали фонд служебного жилья, сейчас в нем 215 квартир. С 2016 года такие квартиры получили 170 врачей. Служебное жилье в виде современных коттеджей, несомненно, станет еще одним стимулом для привлечения на работу дефицитных кадров.

Поселок целиком сдан, в шести его домах уже отметили новоселье. В коттеджах поселились врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. До конца 2023 года в новые дома въедут еще четыре медика.

Современные дома станут еще одним стимулом для ценных кадров, приезжающих на работу из других регионов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин побывал в гостях у заместителя главврача областного онкодиспансера Мурата Мукова, поселившегося в одном из коттеджей. Дом с просторной террасой отделан в светлых тонах, рядом с ним посажен газон, есть площадка с навесом для личного автомобиля. Мурат Муков вместе с женой переехал работать в Тульскую область из Москвы. Строительные работы в новом онкологическом диспансере полностью завершены, сейчас в нем подключают оборудование и расставляют мебель. Клиника, построенная по инициативе губернатора в рамках национального проекта «Здравоохранение», будет сдана в эксплуатацию в октябре. Штат нового онкоцентра полностью укомплектован, в нем будут работать 245 врачей и 400 медработников среднего звена. В числе сотрудников - 73 врача, переехавших в Тульскую область по приглашению регионального Минздрава. Среди них - пять кандидатов медицинских наук.

Алексей Дюмин поручил региональному Минздраву расширить программу служебного жилья для медиков, и в первую очередь создать возможности для обеспечения квартирами сотрудников учреждений здравоохранения в отдаленных районах. Губернатор также обсудил с главой администрации Тулы Ильей Беспаловым транспортную доступность коттеджного посёлка и нового онкоцентра. При необходимости региональные власти готовы выделить дополнительные автобусы для муниципальных маршрутов.