Вопрос дня: А вы помните свою первую зарплату? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сервис Работа.ру выяснил, что больше половины из тех, кто впервые устроился на работу в течение последних 10 лет, получили до 10 тысяч рублей. Еще треть - от 10 до 30 тысяч. Но есть и счастливчики: 3% сразу начали зарабатывать больше 100 тысяч в месяц

Екатерина Гамова, волейболистка, двукратная чемпионка мира:

- Сумму не помню. Но это были хорошие деньги, которые позволили нашей семье вздохнуть в те нелегкие 90-е, когда по полгода не платили зарплату. Моя мама из-за этого ушла с Челябинского тракторного. Мне было 14 лет, я играла в детской команде, а контракт со мной уже заключила взрослая - спортклуб «Метар». Деньги дома хранились под матрасом, но я в любое время могла взять себе на сникерсы…

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области:

- Первая зарплаты была смешной - то ли 200, то ли 300 рублей. Столько я получал в конце 90-х, в конторе по комплектации и сбыту, которая давно уже ничего не комплектовала и не сбывала - сдавала площади в аренду. Потом попыталась госсобственность перевести на себя. Я отказался подписывать документы. И меня уволили со словами: твой предел - младший юрист, никогда тебе не быть старшим юристом.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- В 1961-м, сразу после 10-го класса, меня позвали учительствовать в Мымринскую сельскую школу, в Орловской области. Преподавал математику, военное дело и МПО (местная противовоздушная оборона). На первую зарплату - 76 рублей - купил себе пальто. А то ходил в стеганой фуфайке.

Юрий Стоянов, народный артист России:

- В 10-м классе снялся в рекламном ролике Сбербанка СССР. Сыграл персонажа, которому по сюжету исполнялось 16 лет, а его бабушка и дедушка пришли открывать ему какой-то особый вклад. Получил мало тогда, 20 рублей всего. Поэтому считаю, что Герман Греф мне по сей день должен денег!

Геннадий Бортухин, лидер Национального банного объединения России:

- Первые свои деньги - 60 рублей - получил в 13 лет в колхозе на картошке: пропалывали с пацанами, потом убирали. Всю сумму отдал родителям. Мне купили клюшку и коньки!

Ксения Мишонова, детский омбудсмен Московской области:

- На работу устроилась в год путча ГКЧП, в 1991-м, на радио «Юность». Но какое-то время нам зарплату давали бартером. У меня до сих пор есть ковер, который был так получен.

Александр Карабанов, адвокат:

- Это середина 1990-х, мне 18 лет, я студент. Подрабатывал уборщиком в спортклубе - копил на поездку с девушкой на юг. Не помню, сколько мне платили, но нужную сумму собрал, мы съездили в Сочи. Я чувствовал себя королем мира!

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