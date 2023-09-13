Недавно Юлия продемонстрировала в соцсетях новое кольцо. Фото: СОЦСЕТИ

Жене Абдуловой, младшей дочке артиста Александра Абдулова, было всего девять месяцев, когда ее папа умер от рака. Жена Александра Гавриловича Юлия стала вдовой очень рано - в 32 года. Казалось, что в последние годы актер обрел личное счастье, но тяжелая болезнь разрушила все его планы.

- Саша так радовался, когда Женька появилась на свет. Мы планировали еще детишек... Нам казалось, что у нас столько всего впереди, - вспоминала счастливые моменты в беседе с «Комсомолкой» Юлия Абдулова.

Увлеклась астрологией

- Женя хоть и не помнит отца, знает все его работы в кино и в театре. Она очень похожа на Сашу и на его маму Людмилу Александровну. И характер отцовский, упрямый, творческий, - говорят друзья семьи Абдулова. - Сначала Женя хотела стать актрисой, но потом передумала. Возможно, будет поступать в ГИТИС на режиссерский факультет. Уже снимает ролики для соцсетей. Интересуется мистикой, любит артхаусное кино. Раньше Женя выкладывала свои ролики в интернете в открытом доступе, но из-за любителей покритиковать все подряд перестала.

- Юля начинала карьеру в офисе у покойного олигарха Шабтая Калмановича, была его личной помощницей, - рассказали «КП» друзья Абдуловой. - А потом познакомилась с Сашей и стала домохозяйкой. После смерти мужа она увлеклась астрологией и даже окончила специальные курсы.

Став вдовой, Юлия с грустью говорила, что вряд ли найдет мужчину такого масштаба, как Александр Абдулов.

- Мне очень тяжело. И я понимаю, что второй раз подобного у меня не будет, - делилась она с «КП».

Александр и Юлия Абдуловы были очень красивой парой. Фото: Лиза ЛАРИНА/PhotoXPress

«Тоже Александр»

Но, похоже, спустя 15 лет после кончины артиста сердце Юлии наконец-то покорил новый избранник. Женщина начала вести в соцсетях страничку и недавно заинтриговала подписчиков снимком кольца, которое напоминает помолвочное.

- Это золотое кольцо, похожее по ширине на обручальное, - подтверждает наши догадки художник-ювелир, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Ананов, которому мы показали украшение. - На снимке плохо видны камни, но, мне кажется, это мелкие бриллианты, которые стоят 800 долларов за карат. А там их две-три десятые карата. Золота примерно 10 граммов - это тысяч 40 рублей. Ну и работа ювелира - тысяч 50. В сумме кольцо стоит около 100 - 150 тысяч рублей.

Мы уж было порадовались за Юлию, но один из друзей Абдуловой, которому мы дозвонились, сказал, что вдова артиста пока не получила предложения руки и сердца. Во всяком случае, широко об этом не заявляла.

- Юля встречается со зрелым мужчиной, ему за 60. И зовут его, как и Абдулова, Александр, - сообщил «Комсомолке» друг Абдуловой. - Мужчина весьма состоятелен, он из сферы бизнеса, к кино никакого отношения не имеет. Они с Юлей живут отдельно, но он ей помогает. Она с дочкой, как и прежде, остается в квартире Саши на улице Гиляровского. Там все осталось, как и при жизни Абдулова, все его вещи сохранились. Квартира - как мини-музей Саши.

Дочь Александра и Юлии Абдуловых Женя мечтает стать режиссером. Фото: СОЦСЕТИ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кружила голову Трофиму

Юлия Абдулова и до встречи с артистом слыла роковой красавицей. В 2001 году она встречалась с известным певцом Трофимом. Говорят, именно Юле он посвятил свой хит «Снегири». Но это был мимолетный роман.

Уже через год Юлия вышла замуж за бизнесмена, однако этот союз продлился только три года. Потому что на одном из кинофестивалей женщина познакомилась с Абдуловым.

Роман с артистом развивался стремительно. В 2006 году Абдулов и Юлия поженились. А через год у них родилась дочь Евгения. Абдулов, который уже не думал, что после тяжелого развода с актрисой Ириной Алферовой обретет семью, был безумно счастлив. До рождения Женечки у Александра Гавриловича не было своих детей, актер воспитал, как свою, дочь Ирины Алферовой Ксению. И вот наконец в 54 года родилась долгожданная дочь. Увы, через девять месяцев после рождения Жени Александра Гавриловича не стало.