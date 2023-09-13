Собчак пощупала ягодицы Киркорова, проверив их упругость после пластики

Филипп позволил Ксении потрогать свои ягодицы. Фото: кадр видео.

Филипп Киркоров стал новым героем шоу «Осторожно, Собчак!». 56-летний певец продемонстрировал Ксении кубики на прессе, показал свою грудь после пластики и даже разрешил пощупать ягодицы. И все, чтобы доказать, что его пластический хирург Тимур Хайдаров, влипший в громкий скандал, на самом деле хороший специалист.

Филипп готов защищать своего доктора, ведь, по его словам, Тимур подарил ему не только новое тело, но и новую жизнь. Сделав липосакцию, Киркоров вернул уверенность в себе, у него начался новый виток в творчестве.

«В один прекрасный момент посмотрел на себя и понял - мне 56 лет. А вокруг молодежь, надо соответствовать. Понял, что надо снова полюбить себя, чтобы кайфовать. Я этим летом в первый раз за долгое время ходил на пляж загорать. Все смотрели на меня, я кайфовал», - рассказал Киркоров.

Телеведущая с удовольствем пощупала "пятую точку" Киркорова. Фото: кадр видео.

Филипп признался, что за последние годы он сильно потолстел и заплыл жиром, а хирург «огранил его как алмаз». Во время шоу Филипп разделся и продемонстрировал на камеру свое обновленное тело. Ксения осталась в восторге, отметив, что целлюлита у нее теперь больше, чем у Киркорова

«Никакого целлюлита! Во-первых, я параллельно занимаюсь фитнесом. Во-вторых - генетика. Посмотри на Бедроса, ему 91 год!» - напомнил Филипп про своего отца.

Сняв с себя штаны и оставшись в одних трусах, артист разрешил Ксении потрогать свои ягодицы.

«Когда я заплыл жиром, то моя самая прекрасная часть потерялась. Потерялась Дженнифер Лопес», - посетовал артист.

Ходили слухи, что хирург вживил ему импланты чтобы придать округлось «пятой точке» звезды. Но Филипп заверил: никаких имплантов, у него все свое. После липосакции Хайдаров ввел ему в ягодицы его собственный жир, сделав их упругими и более выпуклыми. Ксения пощупала обновленную часть звездного тела и признала: действительно, никаких имплантов. По мнению Собчак, Филипп теперь выглядит невероятно худым, и его так и хочется потрогать.

Киркоров и его новая грудь. Фото: кадр видео.

«Ты теперь Кен в ожидании Барби», - пошутила Собчак.

Киркоров говорит, что он готов к новым преображениям. Сейчас Хайдаров удаляет ему лазером старые шрамы на ногах, которые артист заработал, ударившись о мониторы на сцене.