«Инвестируем в России, но не замыкаемся внутри страны»: как и почему фонд «Восход» вкладывает деньги в глубокие технологии

Фото: пресс-служба Интеррос

На Восточном экономическом форуме свой день рождения отметила компания «Восход» - венчурный фонд «Интерроса». Чего удалось добиться за это время и почему компания инвестирует в необычную сферу глубоких технологий, рассказал венчурный партнер «Восхода» Артур Мартиросов.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестор ищет, где глубже, - перефразируя известную поговорку, по этому принципу стараются сегодня действовать многие венчурные фонды. Инвестиции в DeepTech в мире стабильно высоки.

Поясним, о чем идет речь. Венчур — это инвестиции в рисковые проекты (как правило, в молодые компании - стартапы), которые в будущем могут принести хорошую прибыль и доходность инвестору. А DeepTech – глубокие технологии. Этим термином принято обозначать компании, которые используют собственные научные и инженерные разработки для создания коммерческого продукта, зачастую не имеющего аналогов (подробнее о DeepTech – в рубрике «Наша справка»).

Каждая пятая венчурная сделка в России в 2022 году и в январе-июле 2023 года проходила со стартапами в области DeepTech, подсчитали эксперты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и Группы «Интеррос» в рамках совместного исследования инвестиционной активности в глубоких технологиях.

- Если говорить про мировую тенденцию, инвестиции в DeepTech набирают обороты. 2022 год не сильно показателен в силу определенных глобальных изменений, в том числе в экономике. Но если взять тренды 2020 и 2021 годов, то суммарные инвестиции в глубокие технологии в мире составили 60 и около 90 млрд долларов. А капитализация всех DeepTech-компаний на конец 2021 года составила порядка полутриллиона долларов. И эта цифра постоянно растет, - *рассказал нам* Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда «Восход».

Эта беседа состоялась в гостиной «Интерроса» на Восточном экономическом форуме — 2023. Холдинговая компания «Интеррос» - ключевой инвестор венчурного фонда «Восход».

Кстати, на ВЭФе фонд «Восход» отметил день рождения. В честь этого Артур Мартиросов и провел для гостей небольшую «презентацию» фонда.

- У нас молодой фонд, соглашение о его создании было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года. А фактически фонд заработал в декабре 2021 года. Мы хотели инвестировать именно в DeepTech. Ведь это возможность найти уникальные проекты с уникальными технологиями. В случае, если они смогут пройти «долину смерти» - этап вывода продукта на рынок и его монетизации - то после этого есть большая вероятность, что такой проект будет если не единственным в своем роде, то, наверное, одним из немногих, - объяснил выбор вектора Мартиросов. - Для DeepTech это свойственно во многих направлениях - не важно, робототехника это, биотехнологии или медицинские технологии. И наша задача - найти такую команду, поддержать ее, нарисовать карту рисков, понять, как мы можем инвестиционно и с точки зрения бизнеса корректно подойти к ее дальнейшему развитию и коммерциализации, а также помочь с выходом на рынок и капитализацией.

«Восход» выбирает проекты в DeepTech с глобальными перспективами.

- Мы поддерживаем российских фаундеров (основателей компаний, - Ред.), которые делают глобальный бизнес. И это тоже отличительная особенность нашего фонда. Мы хоть и инвестируем в нашей стране, но не замыкаемся исключительно на России. Каждый наш проект либо на момент нашей инвестиции в него уже делал первые шаги своей зарубежной активности, либо мы четко понимали, как с помощью наших вложений они смогут выйти за рубеж и достичь определенных успехов, - говорит Артур Мартиросов.

В фонде среди команды есть четкое разделение экспертизы по разным направлениям технологий.

- У нас небольшая команда, но каждый из нас очень фокусно занимается своей темой. Например, я в фонде отвечаю за биотехнологии, медицину, робототехнику. Другие люди отвечают за космос, за IT. Это дает нам возможность работать профессионально в разных сферах, - отметил Мартиросов.

КУДА И СКОЛЬКО ВЛОЖИЛИ?

- За прошлый год и часть нынешнего мы сделали достаточно большое количество инвестиций. Вложили больше 2 млрд рублей в 14 компаний. Это неплохой темп на сегодняшнем рынке, - говорит Артур Мартиросов. - «Интеррос» вложил в фонд 10 млрд рублей, и пятую часть этих денег мы успешно проинвестировали.

В портфеле «Восхода» – компании из самых разных сфер:

- Это разработчики в таких направлениях глубоких технологий, как новая мобильность, беспилотники, космические технологии, тонкая химия, биотехнологии, медицина и т. д. Также мы вкладывались в фудтек (пищевые технологии, - Ред.). У нас есть конвейерные решения - например, электрические центробежные насосы для нефтянки, для сложного бурения. Космические технологии и беспилотные аппараты - очень перспективные направления. Сейчас очень интересное время для рынка. Рынок готов, он созрел. Была череда неудач. Было определенное количество стартапов в России, которые либо банкротились, либо пошли неверным путем. А мы можем оцифровать их путь и понять, как делать не надо. У нас есть возможность проанализировать чужой негативный опыт. Это экономит время и деньги, - объясняет Артур Мартиросов.

Космос - стратегическое направление и для страны. Сейчас государство (и не только наше) активно выражает готовность к диалогу с частными космическими компаниями. У всех на слуху SpaceX Илона Маска и другие негосударственные организации из этой сферы. Кажется, что тенденция отдать космонавтику в частные руки есть.

В России тоже есть частные космические компании. «Восход» вложил деньги в две из них. Опять же, с прицелом на внешние рынки в будущем.

- Мы смотрим глобально и четко понимаем, как такая компания может конкурировать на приоритетных для себя рынках, - говорит Мартиросов. - Также мы видим, как в будущем в корреляции с государством сможем довести продукт до той стадии, когда он будет востребован и у компаний появятся заказы. У нас есть возможность быстро собирать инжиниринговые команды, «миксовать» их, решать технологические задачи и выводить продукты на рынок. Мы выбрали космос, мы в него верим и четко понимаем, как мы на этом рынке можем занять прочную нишу в перспективе следующих пяти лет. Как минимум - это лидерство в России, как максимум – мы хотим стать полноценными участниками глобального рынка.

НА ВОСТОК!

- Мы не просто так встречаемся с вами во Владивостоке, где зарегистрирован наш фонд. Важная часть нашей работы - поддержка дальневосточных проектов. Это наше еще одно перспективное и важное направление, - говорит Мартиросов.

На сегодняшний день в портфеле фонда четыре дальневосточные компании.

- Например, в прошлом году мы вкладывались в компанию, которая создает искусственный интеллект для распознавания снимков — головы, легких… Что интересно, ее основатели - эксперты из разных сфер, это одна из отличительных особенностей DeepTech. С одной стороны, в команде есть «медицинский» основатель, который больше 20 лет проработал в системе здравоохранения. С другой стороны, есть второй фаундер - программист с большим опытом работы. Компания демонстрирует неплохие результаты, мы вкладывались в нее на ранней стадии. На сегодняшний день уже активизированы продажи, компания успешно включена в московский эксперимент, был проведен пилотный проект с Медико-хирургическим центром им. И. Н. Пирогова как раз по фотографиям головы. И были показаны очень хорошие результаты: точность 99%, коэффициент чувствительности 98 из 100, - не без гордости перечисляет Артур Мартиросов.

ЗАЖИВЛЯЮЩАЯ КОЖА

Еще одно из ключевых направлений, в которых работает «Восход» - биотехнологии. Компания инвестировала в них в нынешнем году.

- Это очень перспективная история для нас. Компанию, в которую мы вложились, мы знаем несколько лет. Это ранняя инвестиция и у нее нет продаж, но этой историей команда занималась пять лет. Мы четко понимали, что придет момент, когда они будут готовы дать нам промежуточный результат. И его будет достаточно для нашей команды, чтобы мы могли одобрить эту инвестицию, - рассказывает Мартиросов.

Компания, между прочим, создает поистине революционную технологию. Она делает искусственную заживляющую кожу.

- В основе - коллагеновая подложка, также используются человеческие эритроциты с раствором для их расширения. При этом результат не является продуктом клеточных технологий. Это позволяет зарегистрировать, по сути, медицинское изделие без применения закона о клеточных технологиях, - разъясняет Артур Мартиросов.

«МЫ ВЕРИМ В ЭТОТ РЫНОК»

И еще одно важное направление (на этот раз не DeepTech), в котором работает фонд «Восход» - индустрия IT.

- Не очень люблю это слово, но эти вещи суммарно я бы охарактеризовал как импортозамещение, - улыбается Мартиросов. - Во-первых, мы вложились в конструкторское бюро полного цикла, там инженерный дизайн, прототипирование. И коллеги показывают достаточно неплохие результаты. Мы четко понимаем, что нам эта инвестиция нужна, сразу по нескольким причинам. Во-первых, в силу того, что там сильная команда, и у них уже есть проекты, которые можно выводить на рынок. Во-вторых, мы их используем как некую экспертизу. Когда мы можем принести к ним достаточно раннюю стадию продукта, и они могут его разобрать «по косточкам» и дать свое заключение.

Есть и другие интересные проекты. Кстати, дальневосточные. Например, «Восход» инвестировал в два стартапа из Сахалинской области. Это IT-решение для туризма и тренажер на основе VR (виртуальной реальности). Тоже на ранних стадиях.

- Нам очень понравились фаундеры, мы верим в команду, нам понравился продукт, который у них есть на сегодняшний день. Мы понимаем, как они могут его доработать с нашей инвестицией, и верим в этот рынок, который сейчас свободен. Поэтому в случае с данными инвестициями мы четко понимаем, какую нишу эти продукты займут.

НАША СПРАВКА

«Это вдохновляет меня каждый день»

- Мы верим в DeepTech, и хотим, чтобы об этом направлении знали больше, - сказал уже в конце встречи Артем Мартиросов.

И рассказал об этой необычной сфере чуть подробнее.

- У DeepTech есть несколько ключевых особенностей. Первое – это всегда серьезная научная база и инновационность. Второе – междисциплинарность, то есть DeepTech зачастую работает на стыке разных направлений: IT, физики, химии... Третья особенность - чаще всего (хотя и не всегда) результатом становится физический предмет, который можно потрогать, а не программный продукт. Согласно глобальным исследованиям, более 83% продукции DeepTech — это как раз вещи, которые можно пощупать. И последняя черта - такие проекты решают глобальные задачи. Они в принципе нацелены на то, чтобы либо трансформировать привычный уклад в своей индустрии, либо создавать новые направления. И это, наверное, то, что лично меня вдохновляет каждый день заниматься тем, что я делаю. Например, наше решение смогло выявить ишемию головного мозга; мы спасли нескольких людей, и без нашего решения врач допустил бы ошибку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

$79,5 млн - сумма венчурных инвестиций в DeepTech-проекты в России в январе-июле 2023 года.

15% составил рост к аналогичному периоду 2022 года.

$2,1 млн - средний размер инвестиций в один DeepTech-проект в 2022 году.

19% сегодня составляет доля инвестиций в DeepTech в России в общем объеме венчурных вложений. Пять лет назад было 8%.

46,1% всех инвестиций в российском «венчуре» с 2017 года по июль 2023 года пришлись на life sciences (биотехнологии, медицина и т. д.). Это самое популярное направление DeepTech в стране.

17,5% всех инвестиций в российском DeepTech с 2017 года пришлись на робототехнику и сенсорику.

12,7% инвестиций — на искусственный интеллект.