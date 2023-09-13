Шерпы России и Индии открыли выставку в Нью-Дели

Выставка познакомит посетителей с основными жизненными вехами Николая Рериха и его сына, Святослава Рериха. Фото: посольство России в Индии

В рамках саммита «Большой двадцатки» в «Русском доме» в столице Индии, Нью-Дели состоялось торжественное открытие совместной российско-индийской выставки, посвящённой творческим связям семьи Рерихов с Индией.

К участникам церемонии открытия обратились посол России в Индии Денис Алипов, а также шерпы нашей страны и Индии в G20 Светлана Лукаш и Амитабх Кант.

- Притяжение Рерихов к индийской земле, которая рассматривалась ими в качестве части единого евразийского этнокультурного пространства, имело гораздо более широкое духовное и интеллектуальное измерение. Изучение местных обычаев, уклада, ценностных ориентиров, в том числе в ходе этнографических экспедиций, привлечение внимания к своеобразию искусства Индии в условиях британского колониального гнета опережали свое время, способствовали возвышению национального самосознания индийцев… Продолжаются попытки коллективного Запада «отменить» российское искусство, подвергнуть дискриминации наших артистов. Тем не менее востребованность культурных достижений России на международной арене, одним из ярких примеров которой является неугасающий интерес индийцев к Рерихам, свидетельствует о бесплодности этих злонамеренных усилий. – сказала Светлана Лукаш.

Выставка познакомит посетителей с основными жизненными вехами Николая Рериха и его сына, Святослава Рериха, связанными с Индией, влиянием духовных и художественных традиций, природной красоты этой страны на творчество двух выдающихся русских художников. Отдельное внимание уделено дружбе этой удивительной семьи не только с представителями местных артистических кругов, в частности с писателем, лауреатом Нобелевской премии Рабиндранатом Тагором, но и политическими лидерами, борцами за независимость Индии Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди.

В контексте попыток политизации культурной сферы многостороннего сотрудничества со стороны ряда западных стран особый акцент сделан на усилиях Николая Рериха по развитию концепции «Мир через культуру», сохранению мирового культурного наследия, заключению первого в истории международного договора, направленного на защиту памятников, известного как «Пакт Рериха».