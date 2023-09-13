Политолог Дмитрий Журавлев: Итоги выборов в Кузбассе говорят о доверии населения действующему губернатору

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев набрал более 85% голосов избирателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе сегодня официально подвели итоги голосования. Выборы в регионе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава области Сергей Цивилев. Он одержал убедительную победу, набрав более 85% голосов.

«По итогам состоявшегося сегодня утром заседания Избирательной комиссии Кузбасса выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка составила 81,01%. Установлены итоги по выборам губернатора Кузбасса, победителем стал Сергей Евгеньевич Цивилев. Также подведены итоги выборов в Законодательное собрание региона. Избраны 46 депутатов», - сообщила глава избирательной комиссии региона Светлана Демидова.

По данным избиркома, после подсчета всех бюллетеней Сергей Цивилев набрал 85,23% голосов избирателей. За него проголосовали более 1,3 миллиона человек.

«Жалоб на проведение выборов в Избирательную комиссию Кузбасса не поступало, нарушений не установлено», - отметила Светлана Демидова.

Результаты выборов в Кузбассе наглядно показали, что жители области доверяют действующему губернатору Сергею Цивилеву, считает политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Высокая явка на выборах в Кузбассе, по мнению экспертов, говорит о доверии жителей региона действующей власти. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Результат предсказуемый, а большие цифры говорят о доверии населения действующему губернатору. У него получилось не только достойно руководить таким крупным промышленным регионом, «угольным сердцем России», развивать экономику, но и добиться серьезных успехов в социальной сфере. На нее люди всегда обращают внимание; строительство новых школ, детсадов, больниц - показатель реальной заботы о населении», - комментирует Дмитрий Журавлев.

Победа на выборах в Законодательное собрание представителей «Единой России» также свидетельствует о том, что единороссам удалось собрать в регионе сильную управленческую команду, уверен эксперт.

«Выборы в Кузбассе, безусловно, можно назвать конкурентными: в Законодательное собрание баллотировались более 400 кандидатов от пяти политических партий. В итоге лидирует «Единая Россия»: секретарь генсовета партии Андрей Турчак уже заявил об усилении в Кузбассе и о том, что команда под руководством Сергея Цивилева провела хорошую работу», - подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что жители региона проявили сознательность и активно голосовали на выборах. Это также говорит о доверии населения команде действующего губернатора.

«Что касается явки более 80% за три дня, то, конечно, это очень высокий результат для региональных выборов. Думаю, что налицо - политическая консолидация населения. Люди пришли проголосовать за тех, кого считали нужным поддержать. При большой явке получается существенная победа именно действующей власти», - подвел итог Дмитрий Журавлев.

Политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов также обратил внимание на высокую явку на региональных выборах в Кузбассе.

«Мы видим один из самых высоких результатов нынешнего выборного цикла в России. Но для такого электорально активного региона, как Кузбасс, на мой взгляд, это ожидаемая явка. Тем более что одновременно проходили выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания области, интерес избирателей очень высок», - отметил Сергей Старовойтов.

По его мнению, высокая явка говорит о заинтересованности избирателей в том, чтобы позитивные перемены в регионе продолжались, и все начатые ранее проекты были доведены до конца.

«Жители Кузбасса всерьез были заинтересованы в исходе голосования и понимают, что политики оказывают существенное влияние на их жизнь и их будущее. От результатов этих выборов будет зависеть реализация уже начатых крупных проектов, в том числе одобренных президентом страны», - подчеркнул Сергей Старовойтов.

Выборы в Кузбассе проходили в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. На пост главы региона претендовали четыре кандидата: действующий губернатор Сергей Цивилев (от партии «Единая Россия»), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В региональный парламент выдвигались 433 кандидата от пяти партий: «Единая Россия», «Новые люди, «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР.