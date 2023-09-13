Итоги «Нового сезона»: самый ожидаемый сериал — «Слово пацана» Крыжовникова, открытие фестиваля — режиссер Дарья Мороз

Гавриил Гордеев вручает награду Дарье Мороз
Фото: предоставлено организаторами
12 сентября на курорте Роза Хутор состоялось закрытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Напомним, что на протяжении почти недели платформы представляли новые проекты (всего 20 картин), которые могли посмотреть все гости фестиваля, а затем проголосовать в приложении «Нового сезона». Добавим, что картины, показанные на фестивале, еще только выйдут и будут эксклюзивно представлены на разных онлайн-платформах.
По случаю закрытия в концертном зале «Роза Холл» собрались организаторы «Нового сезона», продюсеры, режиссеры, операторы, сценаристы, актеры и просто гости фестиваля. Среди звезд были Дарья Мороз, Максим Матвеев, Андрей Мерзликин, Сергей Бурунов, Алла Сигалова, Владимир Яглыч и многие другие.
Максим Матвеев
Фото: предоставлено организаторами
Героя «Нового сезона» на сцену вышла объявлять юная актриса Лиза Ищенко. Победителей называли, начиная с третьего места.
1 место — Денис Власенко, «Страсти по Матвею».
2 место — Иван Янковский, сериал «Слово пацана». Награду получил Сергей Бурунов, который играет «экранного» отца Ивана.
3 место — Алексей Гуськов, сериал «Золотое дно».
«Спасибо большое! Очень приятно. Любовь победит», — произнес со сцены Денис Власенко.
Денис Власенко
Фото: предоставлено организаторами
Героиню, вернее, героинь «Нового сезона» назвал Владимир Яглыч: «Меня позвали объявлять самое прекрасное, что есть в кинематографе — это актрисы».
Владимир Яглыч
Фото: предоставлено организаторами
1 место — Виктория Исакова, «Лунатики», Мария Мацель («Черное облако», Валерия Зоидова («Страсти по Матвею»).
2 место — Анастасия Красовская, «Слово пацана».
3 место — Юлия Снигирь, «Золотое дно».
Сергей Бурунов
Фото: предоставлено организаторами
«Лучший фильм» объявил Сергей Бурунов.
1 место — «Страсти по Матвею», режиссер Сергей Ильин.
2 место — «Единица Монтевидео», режиссер Татьяна Лютаева.
3 место — «Лунатики», режиссер Юрий Мороз.
Добавим, что Сергея фильм «Страсти по Матвею» стали дебютом.
Сергей Ильин со спутницей
Фото: Предоставлено организаторами
«Самый ожидаемый сериал» объявил Андрей Мерзликин. Актер начал с шуток: «Хорошее название сериала. Первые семь лет я смотрел «Спокойной ночи малыши», первые сезоны мне нравились. Потом пошел в школу, и опять пошло что-то не так, затем снова хорошо. Сюда приехали в пляжный сезон, уезжаем к лыжному. И спасибо всем организаторам и актерам! Вы разорвали мое сердце».
Андрей Мерзликин
Фото: Предоставлено организаторами
1 место — «Слово пацана», режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин — настоящее имя).
2 место — «Секс. До и после», режиссер Дарья Мороз.
3 место — «Черное облако», режиссер Карен Оганесян.
Прежде, чем объявить победителя, Мерзликин снова пошутил:
«Андрей! Понимаю, что нельзя так делать. Но у тебя я готов табуретку играть!»
Жора Крыжовников
Фото: предоставлено организаторами
Андрей, он же Жора, вышел на сцену и призвал всех переходить в его продюсерскую компанию ММКС.
Победителя в специальной номинации «Открытие «Нового сезона» назвал председатель попечительского совета фестиваля Гавриил Гордеев. Обладательницей этого почетного звания стала Дарья Мороз.
Дарья Мороз
Фото: Предоставлено организаторами
«Теперь я официально в резюме могу вписывать «режиссер». Круто в 40 лет быть открытой для коллег. Спасибо фестивалю, Славе Дусмухаметову, спасибо моей команде, спасибо OKK — за то, что скоро увидят все. Как артистка, я очень вредная. Я всегда топлю за профессионализм, и это, оказывается, очень помогло в профессии режиссера. Говорил мне папа: «Не ходи в артисты, но теперь могу сказать, что это был путь от и до», — сказала Дарья Мороз.
Ника Жукова
Фото: Предоставлено организаторами
Виктория Власова
Фото: Предоставлено организаторами
Ирина Старшенбаум
Фото: предоставлено организаторами
Гавриил Гордеев с женой Ириной
Фото: Предоставлено организаторами