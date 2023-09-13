Итоги «Нового сезона»: самый ожидаемый сериал — «Слово пацана» Крыжовникова, открытие фестиваля — режиссер Дарья Мороз

Гавриил Гордеев вручает награду Дарье Мороз Фото: предоставлено организаторами

12 сентября на курорте Роза Хутор состоялось закрытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Напомним, что на протяжении почти недели платформы представляли новые проекты (всего 20 картин), которые могли посмотреть все гости фестиваля, а затем проголосовать в приложении «Нового сезона». Добавим, что картины, показанные на фестивале, еще только выйдут и будут эксклюзивно представлены на разных онлайн-платформах.

По случаю закрытия в концертном зале «Роза Холл» собрались организаторы «Нового сезона», продюсеры, режиссеры, операторы, сценаристы, актеры и просто гости фестиваля. Среди звезд были Дарья Мороз, Максим Матвеев, Андрей Мерзликин, Сергей Бурунов, Алла Сигалова, Владимир Яглыч и многие другие.

Максим Матвеев Фото: предоставлено организаторами

Героя «Нового сезона» на сцену вышла объявлять юная актриса Лиза Ищенко. Победителей называли, начиная с третьего места.

1 место — Денис Власенко, «Страсти по Матвею».

2 место — Иван Янковский, сериал «Слово пацана». Награду получил Сергей Бурунов, который играет «экранного» отца Ивана.

3 место — Алексей Гуськов, сериал «Золотое дно».

«Спасибо большое! Очень приятно. Любовь победит», — произнес со сцены Денис Власенко.

Денис Власенко Фото: предоставлено организаторами

Героиню, вернее, героинь «Нового сезона» назвал Владимир Яглыч: «Меня позвали объявлять самое прекрасное, что есть в кинематографе — это актрисы».

Владимир Яглыч Фото: предоставлено организаторами

1 место — Виктория Исакова, «Лунатики», Мария Мацель («Черное облако», Валерия Зоидова («Страсти по Матвею»).

2 место — Анастасия Красовская, «Слово пацана».

3 место — Юлия Снигирь, «Золотое дно».

Сергей Бурунов Фото: предоставлено организаторами

«Лучший фильм» объявил Сергей Бурунов.

1 место — «Страсти по Матвею», режиссер Сергей Ильин.

2 место — «Единица Монтевидео», режиссер Татьяна Лютаева.

3 место — «Лунатики», режиссер Юрий Мороз.

Добавим, что Сергея фильм «Страсти по Матвею» стали дебютом.

Сергей Ильин со спутницей Фото: Предоставлено организаторами

«Самый ожидаемый сериал» объявил Андрей Мерзликин. Актер начал с шуток: «Хорошее название сериала. Первые семь лет я смотрел «Спокойной ночи малыши», первые сезоны мне нравились. Потом пошел в школу, и опять пошло что-то не так, затем снова хорошо. Сюда приехали в пляжный сезон, уезжаем к лыжному. И спасибо всем организаторам и актерам! Вы разорвали мое сердце».

Андрей Мерзликин Фото: Предоставлено организаторами

1 место — «Слово пацана», режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин — настоящее имя).

2 место — «Секс. До и после», режиссер Дарья Мороз.

3 место — «Черное облако», режиссер Карен Оганесян.

Прежде, чем объявить победителя, Мерзликин снова пошутил:

«Андрей! Понимаю, что нельзя так делать. Но у тебя я готов табуретку играть!»

Жора Крыжовников Фото: Предоставлено организаторами

Андрей, он же Жора, вышел на сцену и призвал всех переходить в его продюсерскую компанию ММКС.

Победителя в специальной номинации «Открытие «Нового сезона» назвал председатель попечительского совета фестиваля Гавриил Гордеев. Обладательницей этого почетного звания стала Дарья Мороз.

Дарья Мороз Фото: Предоставлено организаторами

«Теперь я официально в резюме могу вписывать «режиссер». Круто в 40 лет быть открытой для коллег. Спасибо фестивалю, Славе Дусмухаметову, спасибо моей команде, спасибо OKK — за то, что скоро увидят все. Как артистка, я очень вредная. Я всегда топлю за профессионализм, и это, оказывается, очень помогло в профессии режиссера. Говорил мне папа: «Не ходи в артисты, но теперь могу сказать, что это был путь от и до», — сказала Дарья Мороз.

Ника Жукова Фото: Предоставлено организаторами

Виктория Власова Фото: Предоставлено организаторами

Ирина Старшенбаум Фото: предоставлено организаторами