12 сентября, в честь начала нового учебного года, Вячеслав Володин посетил Центр мониторинга законодательства и правоприменения в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Там Председатель Думы пообщался со студентами и преподавателями. Ведь МГЮА и его специализированный Центр помогают российскому парламенту с анализом законов и наблюдением за правильностью их реализации на местах.

По мнению Володина, эту практику нужно продолжать — так, в ходе встречи Вячеслав Викторович предложил Центру при МГЮА изучить применение недавно утверждённых законов: о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также «закона против наливаек» (круглосуточных лавок с выпивкой в спальных районах).

— Это позволит при необходимости усовершенствовать их нормы, — сказал Володин.

По словам Председателя, мониторинг законодательства помогает народным избранникам понять, как закон влияет на человека: облегчает жизнь — или есть какая либо проблема, которую необходимо исправить.

Володин подчеркнул, что к этому процессу необходимо привлекать не только действующих юридических экспертов, но и профильных студентов (в том числе из МГЮА):

— Это повысит их компетенцию и, возможно, в будущем в чём-то повлияет на выбор профессии, — объяснил Вячеслав Викторович.

Ранее выкладки Центра мониторинга законодательства и правоприменения при МГЮА использовались для выработки мер по борьбе с санкциями и подъёму благосостояния граждан.