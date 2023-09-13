Цифровая подушка безопасности для российской логистики

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Если раньше было принято шутить, что у нас вся страна — эксперты в футболе и политике, то теперь можно смело добавлять еще один пункт: грузоперевозки. За последние полтора года новости и проблемы этой сферы коснулись буквально каждого. Поворот на восток, сложности с импортом и экспортом, новые пути доставки товаров - эти и другие вопросы, которые еще недавно обсуждались в кругу специалистов, теперь у всех на слуху.

Один из важнейших аспектов, характеризующих современную транспортно-логистическую отрасль, – использование новых цифровых решений. Электронные очереди на пограничных переходах, электронный документооборот, электронные навигационные пломбы (теперь есть и такое!) на транзитных грузах... Все это помогает компаниям эффективнее доставлять товары, лучше контролировать и отслеживать цепочки поставок, в том числе международные. И как результат - лучше делать свою работу и больше зарабатывать.

Как сегодня работает цифровизация грузового транспорта и как эта сфера будет развиваться дальше? Эти и другие вопросы обсудили на сессии Восточного экономического форума «Цифровые решения для внутренней и международной логистики».

БЕЗ ШВОВ, БЕЗ ВОЛОКИТЫ

- Для чего государство и бизнес в последние годы инвестировали в цифровые решения? Это было сделано для повышения эффективности, безопасности, прозрачности, управления на основе данных. И прошедшие полтора года показали нам, что этот цифровой задел стал подушкой безопасности для российского транспорта. Это позволило в кратчайшие сроки перестроиться и не просто продолжить работу, а продолжить развитие, - рассказала модератор сессии, директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

По словам Полины Давыдовой, в это сложное время «цифра» по-настоящему выручила отрасль — а значит, и всех нас.

- Мы проверили наш тезис, что цифровые решения помогли в переориентации транспортных потоков и логистических цепочек. И большинство участников опроса, который мы провели в нашем телеграм-канале, с этим согласны, - добавила Полина Давыдова.

Согласны с этим и представители федеральной власти.

- Бесшовность, мультимодальность - красивые, важные слова. Но за каждым из них стоит ряд проектов, которые надо между собой увязать, - отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов.

Коротко поясним, о чем идет речь. Мультимодальная перевозка в идеале предполагает транспортировку грузов по одному договору, хотя и выполняется она несколькими (как минимум двумя) видами транспорта. Как раньше было: привез товар на корабле, перегрузил его на машину или поезд и утонул в океане документов и согласований. Цифровизация успешно борется с этим пережитком бюрократии.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов

Но вернемся к теме, которую поднял замминистра. Дмитрий Баканов рассказал о трех важнейших проектах, которые реализованы в логистической отрасли за последнее время или готовятся прямо сейчас.

- Первое - это электронный документооборот, от которого нам никуда не деться, - говорит Баканов. - Сначала РЖД создали свою систему ЭТРАН. Затем мы запустили Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Сейчас в этой системе оформляется сотни тысяч документов, а до конца года должны перейти на миллионы.

Следующий шаг – интеграция двух систем.

- С 1 октября мы начинаем эксперимент по стыковке ГИС ЭПД с ЭТРАН», - рассказал Дмитрий Баканов.

Это даст возможность оформлять мультимодальную перевозку с использованием двух видов транспорта - железнодорожного и автомобильного - в цифровом виде, без бумаги. Что значительно облегчит жизнь и перевозчикам, и поставщикам, и получателям грузов.

- И третье - вышло изменение в федеральный закон, где шесть морских и речных документов со следующего года возможно будет оформлять в электронном виде также через ГИС ЭПД. Это большой шаг вперед, - отметил Дмитрий Баканов. - И именно для того, чтобы это было бесшовно, мы до конца этого года с компанией FESCO на базе Дальневосточного морского торгового порта будем расширять эксперимент между ГИС ЭПД и ЭТРАН и стыковаться с системой морских портовых документов. Это стержневая история, и юридически значимый транспортный документооборот — это то, что в конечном счете позволит нам построить ядро дальнейшей мультимодальной логистики.

ЭЛЕКТРОННАЯ «ЖЕЛЕЗКА»

Важно, что на сессии собрались не просто лидеры отрасли, но лидеры «цифровые». О том, как цифровые решения помогают в доставке по железной дороге, рассказал заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин.

- «Цифра» очень сильно нам помогла, начиная с пандемии. Когда мы с помощью безбумажного документооборота, электронного взаимодействия с клиентами не только выстояли, но и упрочили позиции с точки зрения взаимодействия с клиентами, - отметил Чаркин. - Сейчас ситуация аналогичная и здесь я хотел бы отметить несколько флагманских проектов.

Заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин

Про ЭТРАН уже было сказано — это основа для интеграции с ГИС ЭПД. Сейчас 16 000 клиентов уже подключены к нашей системе.

Помимо этого, мы активно развиваем смарт-контракты - то, что связано с технологией блокчейн. Это делает взаимодействие с нашими партнерами в локомотивном комплексе, вагонном хозяйстве, грузовых перевозках абсолютно прозрачным, и строит систему цифрового доверия.

Следующий сервис — это личный кабинет грузоотправителя. К нему подключены уже 25 000 клиентов. За восемь месяцев этого года через этот сервис было оформлено 1,5 млн электронных документов, что уже превышает объем прошлого года.

Очень удобный сервис с точки зрения заказа перевозки - электронная торговая площадка грузовых перевозок. На площадке работают уже более 9 тысяч клиентов, и ежемесячно через нее проходят больше 20 тысяч вагоноотправок. Для нас отрадно, что клиенты из других стран тоже активно подключаются к электронной торговой площадке. Представители 15 стран уже взаимодействуют с нами через нее.

Возвращаясь к электронному документообороту, хотел бы напомнить про сервис ИНТЕРТРАН, который мы реализуем совместно с коллегами из FESCO. С помощью цифрового документооборота он позволяет на четверо суток сократить период прохождения процедур в порту и далее по этапам движения грузов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ — ЭТО КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ

Но переместимся ближе к морю — мы все-таки в Приморском крае.

- Группа FESCO - признанный цифровой лидер в области морских и мультимодальных перевозок, - отметила Полина Давыдова. - На мой взгляд, это яркий пример того, как многие годы инвестиций в цифровые решения принесли плоды, позволили бизнесу выстоять в санкционный шторм и продолжить развитие.

«Многие годы» — это ключевой момент. Когда слово «цифровизация» еще не стало модным (и уж тем более обыденным), в транспортной группе FESCO этому направлению уже придавали важнейшее значение.

- Цифровая трансформация у нас началась более пяти лет назад, - рассказывает вице-президент транспортной группы FESCO по информационным технологиям Дмитрий Суровец. - Был совершен большой рывок - как в области цифровизации, так и в области кибербезопасности. Но в целом могу отметить, что цифровизация — это когда все вместе. Нет такого, что вы что-то берете и делаете самостоятельно в отрыве от всего рынка. Начали мы, конечно, внутри компании, создав внутреннюю цифровую экосистему, в которой задействованы партнеры, клиенты, органы власти. При этом мы поняли, что что надо не просто разработать долгосрочную стратегию, а нужно ее постоянно развивать и пересматривать.

Но при этом важно знать, куда именно двигаться. Поэтому в FESCO четко зафиксировали свои «цифровые» направления на ближайшие время, в числе которых - импортонезависимость и критическая информационная инфраструктура, кибербезопасность.

Вице-президент транспортной группы FESCO по информационным технологиям Дмитрий Суровец

- Самое важное для нас — это цифровая непрерывность, - прокомментировал Дмитрий Суровец. - Насколько нам помогают те данные, которые мы собираем? Как можно задействовать искусственный интеллект? Чего мы хотим достигнуть: продлить горизонт планирования или убрать человеческий фактор? Могу сказать точно, что мы не стремимся к тому, чтобы наш порт был полностью автоматизирован и управлялся одним человеком. Мы — не про это. Мы — про то, чтобы те сотрудники, которые у нас работают и придут к нам в будущем, могли найти свое место. Сейчас модно говорить: нейросети, большие данные «убьют» много профессий. Действительно, искусственный интеллект может победить человека, например, в игре Го. Но в промышленности, в реальном мире мы еще должны пройти некоторый временной этап, когда искусственный интеллект нам действительно сильно поможет. Счастье в том, что люди имеют шанс изучить новые профессии и стать частью нового процесса, а не просто быть исключенными из него.

УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

- Все компании, которые к нам приходят, чтобы сделать совместные проекты, говорят: спасибо, вы молодцы, у вас все хорошо…, - рассказывает Дмитрий Суровец. - Да, мы молодцы, но это сегодня. Будем ли мы такими завтра? Я уверен — будем.

В качестве примера связи «сегодня» и «завтра» вице-президент FESCO привел «Умный и безопасный порт» - программу проектов, которые компания запустила около полутора лет назад. Стартовала она с видеонаблюдения. Затем началось расширение: всю технику снабдили датчиками, занялись повышением пропускной способности и т. д. — все это росло и постепенно превратилось в большой пул проектов.

- И наша программа сегодня может помочь не только нам. Мы открыты, мы готовы делиться. Повторюсь - мы должны быть все вместе. Потому что сегодня это наше конкурентное преимущество, а завтра - базис любого участника транспортно-логистической цепочки. Как газ, вода. Вы же не говорите: смотрите, у меня есть электричество, я не пользуюсь свечами! - объясняет «на пальцах» Суровец. - Мы вступили в очень интересную историю. И те проекты, которые мы успешно делаем, например, с ОАО «РЖД», позволяют нам показать: по цифровым решениям мы опережаем многие зарубежные транспортно-логистические компании.

По словам вице-президент FESCO, импортозамещение, на которое сегодня все нацелены, не имеет под собой «догоняющего фактора».

- Совместными усилиями мы можем создать пространство, в котором могут взаимодействовать компании, государство, органы власти и партнеры (в том числе зарубежные), - говорит Суровец.

- В морской отрасли можно посмотреть, есть ли иностранный критический софт, который превалирует, например, на рынке оформления товаров и грузов в морском порту. И попробовать их заменить на отечественные аналоги. Здесь как раз экспертиза FESCO нам очень пригодится, - добавил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.

- Мы открыты, - подтвердил Дмитрий Суровец. - Это не значит, что у нас есть ответы на все вопросы. Но мы «ходим по земле», точно знаем, что работает из зарубежного софта, что из отечественного стоит доработать. Думаю, совместными усилиями мы сможем это сделать в реальные сроки.

ОКНО В БУДУЩЕЕ

«Совместные усилия» - это ключевой момент. Отрасль готова действовать сообща для максимальной цифровизации и максимального удобства логистики. У лидеров сферы есть отличные современные решения, и теперь важно интегрировать все это в единое целое. Создать «одно окно», чтобы все процессы можно было проводить через единый сервис.

- До последнего времени активная цифровизация компаний транспортной отрасли шла «снизу». В результате мы имеем разрозненные информационные системы и цифровые сервисы участников перевозки. Это кратно увеличивает затраты на интеграцию, - поделился своим взглядом на проблему Альберт Лихолет, генеральный директор ООО «УК Глобал Портс» (компания, оперирующая терминалами в основных российских портах). - Поэтому мы считаем перспективной развитие платформы, в рамках которой все участники - отправители, грузополучатели, государственные органы и т. д. - использовали бы достоверные данные, которые бы поставлялись на эту платформу валидированным источником информации. На наш взгляд, Россия нуждается в создании национальной транспортно-логистической платформы, на базе которой можно развивать систему мультимодальных перевозок.

- Сейчас мы на базе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» общаемся с крупными игроками рынка, чтобы сделать грузовую цифровую мультимодальную транспортную платформу. И бизнес рассчитывает, что это будет «одно окно» для всех участников рынка и для общения со всеми заинтересованными органами власти. Чтобы можно было обмениваться данными между бизнесом и государством. Мы провели опрос, чтобы узнать какие государственные сервисы необходимы для эффективного развития международных мультимодальных грузовых перевозок, и которые должны стать составной частью такой платформы. В топ-3 вошли: электронный документооборот на всех видах транспорта, единые стандарты информационного взаимодействия, системы мониторинга движения грузов, - отметила Полина Давыдова. - Это глобальная цель - увязать все платформы, все решения, создать единые стандарты. И также это большой замах на будущее - договориться со всеми органами власти о том, чтобы в одном месте были собраны все данные о грузовом бизнесе.

- Например, вчера на сессиях ВЭФ мы показывали наше «Единое окно». И поняли, что нам не хватает того, чтобы наши решения были утверждены на законодательном уровне, - вспомнил Дмитрий Суровец.

- Основная сложность по организации нормативно-правового регулирования в этой сфере состоит в том, чтобы привести в соответствие законы и подзаконные акты, - ответил сенатор Артем Шейкин. - Чтобы эта платформа функционировала успешно, важно понимать, что все это сводится к простым правилам. Это формирование единых стандартов, правил и требований. И когда все это будет едино, то и работа у нас будет идти гладко.

- Надеемся, через два года можно будет сказать, что «одно окно» получилось и это будет бесшовная грузовая логистика, - выразила, пожалуй, всеобщее пожелание Полина Давыдова.