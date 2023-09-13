Спортплощадку для героев спецоперации открыли в госпитале в Балашихе

Открытие на территории госпиталя спортивной площадки и зала лечебной физкультуры позволит более целенаправленно использовать весь арсенал современных методов лечебной физкультуры

Во дворе «Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России в Балашихе состоялось торжественное открытие спортивной уличной площадки и зала лечебной физкультуры с аппаратами для реабилитации.

По инициативе Паралимпийского комитета России в госпитале появился специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как пулевая стрельба, стрельба из лука, баскетбол на колясках, волейбол сидя, следж-хоккей, настольный теннис и пауэрлифтинг.

Кроме этого, специалистами Паралимпийского комитета России были организованы консультации по использованию физических упражнений с эластичными лентами, необходимые для самостоятельной реабилитации. Спортсмены-паралимпийцы заслуженные мастера спорта России, призеры Паралимпийских игр: кавалер Ордена Мужества Владимир Каманцев и кавалер Ордена Красной Звезды Танаткан Букин провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Открытие на территории госпиталя спортивной площадки и зала лечебной физкультуры позволит более целенаправленно использовать весь арсенал современных методов лечебной физкультуры.

«В программах медицинской реабилитации применяются тренажеры с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей» - перечислил начальник филиала 3-го Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Попов.