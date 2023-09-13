Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе ночью, 13 сентября.

Атака ВСУ на завод в Севастополе: последние новости на 13 сентября

- ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, - говорится в сообщении ведомства.

Российские средства ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

- В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, - сообщили в Минобороны РФ.

На заводе находится губернатор Севастополя Михаила Развозжаева.

- Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет, - сообщает Развозжаев у себя в ТГ-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

- Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, - рассказал Михаил Развозжаев.