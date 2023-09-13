Украденное полотно Ван Гога вернули в музей в синей сумке из IKEA

В нидерландском музее Гронинген праздник: туда вернули полотно Винсента Ван Гога «Сад при доме пастора в Нюнене весной». Фото: REUTERS

В нидерландском музее Гронинген праздник: туда вернули полотно Винсента Ван Гога «Сад при доме пастора в Нюнене весной». Оно было украдено из музея Сингер Ларен (куда было отдано на выставку) в день рождения художника, 30 марта 2020 года. В это время музей был закрыт по случаю коронавируса. В 2021 году полиция арестовала подозреваемого, 58-летнего мужчину, однако сама картина найдена не была.

Картина написана масляными красками на бумаге в 1884 году. Изображен на ней человек, окруженный деревьями, а на заднем плане виднеется здание церкви. «Сад при доме пастора» относится к раннему периоду творчества Ван Гога, когда он предпочитал не кричаще-яркие, а темные краски.

Вернул ее в музей Артур Бранд, известный как «Индиана Джонс в мире искусства». Он историк искусства и арт-консультант, но настоящее его призвание - разыскивать пропавшие и украденные из музеев произведения. Всего он обнаружил порядка 200 предметов, включая полотна Пикассо и Дали, а также, например, перстень, принадлежавший Оскару Уайлду. Чтобы осуществлять поиски, ему приходилось контактировать с террористическими группировками, мафией и другими мутными персонажами; свои приключения он описал уже в двух книгах.

Полотно было украдено из музея Сингер Ларен (куда было отдано на выставку) в день рождения художника, 30 марта 2020 года. Фото: REUTERS

Бранд сообщил, что получил картину Ван Гога от человека в Амстердаме, причем она была завернута в старую наволочку и помещена в синюю пластиковую сумку из IKEA. Другими подробностями этого своего расследования он делиться не стал.

Сейчас картина находится на осмотре в Музее Ван Гога в Амстердаме. Сообщается, что она пострадала, но незначительно: «с первого взгляда, она в хорошем состоянии», сказал директор музея Гронингер Андреас Блюм. Но пройдут еще недели, если не месяцы, прежде чем картина будет выставлена для всеобщего обозрения.