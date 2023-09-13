Украинский солдат убил жителя Мариуполя за жест

Боевик «Азова»* получил 24 года за обстрел пункта гумпомощи в ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Донецкой Народной Республики по материалам Следственного комитета России вынес заочный приговор военнослужащему националистического объединения «Азов»* (войсковая часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (националистическое объединение «Азов»* - организация запрещена на территории РФ) солдату Антону Штукину.

Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима за обстрел пункта выдачи гуманитарной помощи.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Штукин совместно с сослуживцами участвовал в боевых действиях в селе Покровское Мариупольского района Донецкой Народной Республики. 17 марта 2022 года он обнаружил несколько военнослужащих Вооруженных сил ДНР на территории рыбного хозяйства, которые оказывали гуманитарную помощь мирному населению. По мнению Штукина, мирные граждане, получавшие продукты питания, являются предателями и поддерживают политику Российской Федерации. В связи с этим он произвел из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» два выстрела в административное здание, рядом с которым происходила раздача гуманитарной помощи. Мирные жители не пострадали, поскольку успели разбежаться и лечь на землю. В результате обстрела зданию причинен ущерб», - рассказала подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Штукин в ходе предварительного следствия был объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск.

Кроме него в суд поступили материалы Следственного комитета России на украинских военнослужащих: Дмитрия Москва, Вадима Гусева, Касаткина и Жучкова. Их будут судить за пытки военнопленных и убийства мирных граждан.

Украинский солдат Дмитрий Москва (детдомовский?) в апреле 2022 года застрелил 10 выстрелами из автомата мирного жителя на Морском бульваре. Поводом стал жест: погибший мужчина поднял руку над головой и показывал российским военнослужащим большой палец.

Гусев в апреле 2022 года три дня пытал в подвале 82-го дома по проспекту Нахимова пленного российского военнослужащего. Несмотря на то, что руки нашего воина были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, Гусев бил его ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а потом затушил об его голову окурок. Все это стало известно благодаря тому, что нашим военнослужащим удалось отбить пленного у националистов.

Касаткин и Жучков в апреле 2022 года после подобных пыток застрелили одного из военнопленных.

Все эти боевики киевского режима также объявлены в федеральный и международный розыск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В колонию строго режима на 17 лет отправился военнослужащий войсковой части А4279 (17 отдельный мотопехотный батальон 57-ой отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины) прапорщик Алексей Борисенко. 5 мая 2022 года Борисенко обстрелял в хаотичном порядке поселок Нижнее, в котором проживали мирные жители. Борисенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил на суде, что приказ об обстреле мирных граждан ему отдал командир. Он потребовал «посеять хаос и панику среди мирного населения, повредить дома жителей, а в дальнейшем обвинить в произошедшем Российскую Федерацию».

*Запрещенная в РФ организация