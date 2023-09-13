Мария Захарова: Изоляция дается нам тяжело! Встреч и переговоров все больше

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Свой сегодняшний брифинг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела на площадке Восточного экономического форума. Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

- Владивосток – уникальный мегаполис. Говорю это, конечно, не журналистам, которые родом отсюда, но говорю это учитывая, что материалы о наших брифингах читают за рубежом. Вот мне очень хочется, чтобы это еще раз прозвучало, как финальная завершающая история форума. Потому что это будет переведено на разные языки и через наши загранучреждения распространено по всему миру, - отметила Захарова. И затем еще больше десяти минут рассказывала о Владивостоке и уникальности Дальневосточного федерального округа.

«Изоляция дается нам тяжело!»

Говоря о графике Сергея Лаврова, она сообщила, что с 19 по 26 сентября глава МИД РФ будет работать в Нью-Йорке. Там в рамках 78-й сессии Генассаблеи ООН пройдет Неделя высокого уровня.

- В указанный период глава МИД РФ примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий. В том числе по линии Совета безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ… Кроме того, он намерен провести порядка двадцати двусторонних встреч. Как вы понимаете, изоляция дается нам тяжело! Встреч и переговоров все больше, - пошутила официальный представитель МИД РФ.

«Я понимаю, что сейчас очень сложно сказала, но…»

Корреспондент «Комсомольской правды» задал при том уточняющий вопрос: «Какой результат переговоров на этой Неделе высокого уровня МИД РФ счет бы положительным для нашей страны»?

- Генассамблея идет год. Поэтому все результаты будут достигнуты вот за этот год. Сейчас закладывается вектор, наверное, даже не столько работы Генассамблеи потому, что вектор работы Генассамблеи закладывается в резолюциях Генассамблеи. Сейчас закладывается вектор позиционного отношения государств к глобальным вопросам и проблемам. Закладывается вектор важнейших направлений, которые страны будут отстаивать целый год. И на основе этой позиции, озвученной каждой страной на этой Неделе высокого уровня, будут формироваться подходы к принятию решений по тому или иному документу Генассамблеи. Я понимаю, что я сейчас сложно сказала, но такая сложная конструкция, - ответила Захарова.

Кто забрал землю с собой

- Я напомню слова Зеленского. Все те, кто видит свое будущее с Россией, сказал он уже в новейшей истории, может паковать чемоданы, ехать на вокзал и уезжать. Он же это сказал! Я не придумала. Возможно, он не знал, что люди еще и землю с собой захватят. Что и сделали. Потому что это земля их предков, это земля, за которую сражались отцы и деды людей, которые сегодня противодействуют реинкарнации нацизма и фашизма. И делают это на протяжении многих лет. Которые не захотели зиговать киевскому режиму. Которые не захотели мириться с этой новой реальностью под названием антикультура - культура тотального разрушения.

О визите госсекретаря США в Киев

- 6 сентября состоялся двухдневный визит в Киев госсекретаря США. Того самого и тех самых США, которые всю жизнь выступали за права человека. Блинкен посетил кладбище украинских боевиков, и отметил успешность контрнаступления ВСУ. Видимо, посчитал количество могил и сказал, что все идет по их американскому плану.

Казуистика в исполнении Блинкена

- Вызвали удивление слова Блинкена. Он заявил, что Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой. Вы, конечно, извините, это что за казуистика, это что за игра словами? Это что за размытые до нельзя, до отсутствия смысла формулировки? Во-первых, наша страна никогда не отказывалась от достижения целей СВО политико-дипломатическими средствами. Как вы помните, когда эти переговоры украинская сторона запросила, Москва моментально откликнулась. И сели за стол переговоров. Проблема в том, что они из этих переговоров вышли в апреле 2022 года, а затем еще и сами себе их запретили в сентябре того же 2022 года. Ну и второй момент – в Вашингтоне, видимо, забыли это. Забыли, кто потребовал от Киева свернуть переговоры с Россией… Поэтому подобные заявления американских чиновников – это лицемерие, это дезинформация, это попытка придумать какие-то новые отговорки.

Новости абсурда из ЕС

- И вот новости абсурда. Это «работа» еэсовцев на украинском направлении. Обратили внимание на недавнее решение Еврокомиссии зарегистрировать Европейскую гражданскую инициативу сохранения и развития украинской культуры, образования, языка и традиций в странах ЕС. Я может быть чего-то не понимаю! Украинцы – это малые коренные народы каких стран ЕС? Ну, наверное, мы чего-то не знаем, о чем-то не догадываемся. И это все на фоне того, что коренные жители стран Прибалтики, а это тоже страны ЕС, не могут много лет добиться права на использование родного для себя языка… в отношении них и их родителей придумали такие термины, как неграждане… Сколько глумились над нашими соотечественниками в Прибалтике? И, кстати, продолжают глумиться. Но Еврокомиссия ничего этого не замечает.

О том, что творится в США

- Идет борьба за власть. Идет прикрытие жуткой, колоссальной мировой масштаба коррупции. Идет изничтожение политических оппонентов. Идет противодействие органам различных ветвей власти в расследовании вот этих самых преступных деяний… Вот что там происходит… А вот эта антироссийская русофобская повестка нужна для двух целей. Первое – для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции… А второе – для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества. То есть по созданию некоего фронта единомышленников.