Бронированный лимузин, чемодан с бутылкой водки и экскаватор: Что в разные годы дарили в России лидерам КНДР

Визит Ким Ир Сена в Москву. 1961 год Фото: фотохроника ТАСС.

Одна из самых обсуждаемых деталей визита главы КНДР Ким Чен Ына в Россию - поезд, на котором лидер Северной Кореи добирался к месту встречи с президентом России Владимиром Путиным. СМИ публикуют новые кадры состава, наперебой пересказывая легенды о роскоши внутреннего убранства вагонов. Отдавая предпочтение железной дороге как способу передвижения, Ким Чен Ын продолжает традиции деда и отца - лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

КОРНИ ТРАДИЦИИ

Отец-основатель Народной Республики Ким Ир Сен практически всегда передвигался на бронепоезде, подаренным ему лично Сталиным. Он проехал на нем 368 тыс. км, из них 216 тыс. км - за рубежом. Львиная доля пройденного километража пришлась на просторы Советского Союза. «Солнце нации» более 10 раз посещал СССР и дело не только в политическом партнерстве, Ким Ир Сен искренне любил страну, которой был обязан многим. Даже свадьбу со своей верной спутницей Ким Чен Сук он сыграл в селе Вятское (Хабаровский край), где находился партизанский лагерь северокорейцев. Там же родился и их сын Ким Чен Ир.

Говорят, что Ким Ир Сен считал путешествие на поезде привилегией, предназначенной для высших руководителей коммунистических стран. Кроме того, он искренне верил, что это лучший способ узнать страну. По пути отец чучхе любил останавливаться в разных городах - Свердловске, Новосибирске, Чите, Ленинграде, Минске - и дотошно изучать быт, культуру и трудовые достижения советского народа, посещать заводы и местные достопримечательности. Каждый приезд Великого Вождя в уголки нашей «необъятной» сопровождался пышными встречами и обрастал легендами. Самыми обширными и яркими же стали многодневные турне на поезде 1956 и 1984 годов. «КП» собрала самые удивительные детали этих поездок.

Визит Ким Ир Сена в СССР. 1961 год Фото: фотохроника ТАСС.

СМЕЛЫЕ ДЕТИ

Как гласит легенда, в 1956 году во время своего визита в СССР Ким Ир Сена отвели в Третьяковскую галерею. Там он был впечатлен картиной Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы», но тут же заявил сопровождавшему его Никите Хрущеву, что корейские дети не побежали бы от грозы, а мужественно встретили стихию!. Генсек в ответ пообещал подарить гостю копию этой картины с учетом замечаний. Спустя год посол СССР в Пхеньяне вручил Ким Ир Сену новое полотно, воссозданное художником Виктором Дерюжкиным. Картина практически повторяла сюжет и стиль известного шедевра, но соответствовала новому названию «Корейские дети, смело встречающие капиталистическую грозу». Также автор вписал собаку любимой породы Великого Вождя. Сейчас подарок выставлен в Пхеньянском народном музее социалистического творчества.

Встреча первого северокорейского поезда на станции Хасан во время торжественного открытия железнодорожного "моста дружбы" через реку Туманган на границе СССР и КНДР Фото: фотохроника ТАСС.

РОДНАЯ РЕЧЬ

На обратном пути из Москвы в 1956 году Ким Ир Сен побывал в Свердловске, где насладился опереттой «Белая акация» в Театре музыкальной комедии и посетил «Уралмашзавод». На заводе же случилось непредвиденное: в одном из цехов навстречу гостю выбежал юноша в рабочей робе и заговорил по-корейски. Выяснилось, что парень оказался студентом, который приехал на Урал из КНДР учиться на инженера. Соскучившись по родной речи, он решился заговорить с самим Велики вождем, который, к слову, беседу поддержал, а затем продолжил осматривать завод. Он получил в подарок от рабочих модель шагающего экскаватора и оставил запись в книге посетителей, пожелав успехов в работе. По некоторым данным, в этой поездке его уже сопровождал совсем юный Ким Чен Ир, другие же утверждают, что впервые отец взял с собой наследника в СССР тремя годам позже.

Ким Ир Сен и Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко Фото: EAST NEWS

ЧЕМОДАН ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ

Обычно лидера КНДР в регионах СССР встречала местная партийная элита, но во время поездки 1984 года на перроне Новосибирска среди прочих оказался простой работник совхоза Яков Новиченко. Долгие годы никто в родном селе не верил, когда отставной офицер рассказывал, как спас жизнь самому Ким Ир Сену. К приезду высокопоставленного гостя о Новиченко вспомнили и включили его в состав делегации. Как гласит история, узнав Якова, северокорейский вождь бросился обниматься со спасителем: в 1946 году именно он накрыл собой гранату, брошенную в сторону основателя КНДР на площади Пхеньяна. Как гласит легенда, в благодарность Ким Ир Сен подарил герою чемодан с бутылкой водки как символ крепкой дружбы. После встречи на вокзале Новиченко по-настоящему дружил с вождем, регулярно бывал в КНДР, получил там звание Героя Труда, а имя русского спасителя до сих пор знает каждый школьник в КНДР.

Май 1984 год. Генеральный Секретарь ЦК Трудовой Партии Кореи Ким Ир Сен на перроне в Нижнеудинске по дороге в Москву. Фото: фотохроника ТАСС.

В ТЕАТР СО СВОИМ КРЕСЛОМ

В том же 1984 году Ким Ир Сен вновь проездом посетил Свердловск. Встречать высокопоставленного гостя должен был весь обмком, но корейская делегация попросила ограничиться только руководством. В число избранных само собой попал глава региона Борис Ельцин. Так на вокзале лидер КНДР познакомился с человеком, который через несколько лет возглавит уже совсем другую страну. Может, сработало предчувствие, но Ким Ир Сен был не слишком благосклонен к будущему президенту России, отвергая все попытки последнего развлечь гостя: ни визит на «Уралмашзавод», ни торжественный обед не привлекали корейца. Однако Ельцин не сдавался и пригласил лидера КНДР в Театр оперы и балета. Тот согласился при условии, что он будет сидеть в собственном, принесенном из любимого поезда, кресле. После спектакля Борис Николаевич надеялся продолжить вечер в уже приготовленной для делегации бане, но Ким Ир Сен отправился спать, а следующим утром покинул город. Говорят, Ельцин на последующем партийном заседании в сердцах заявил: «Не дай бог к нам еще такие гости приедут!».

В поездке корейского лидера сопровождал генерал КГБ Михаил Докучаев, который описывал путешествие так: «Ким занимал пять вагонов из четырнадцати: кабинет, спальня, вагон для физических упражнений, салон для пресс-конференций. Столовая в корейском стиле, только корейские блюда. Мы думали, давали нам собачье мясо или нет. Решили, что давали, но хорошо приготовленное. Ким умеренно пил спиртное. Любил арбузы». Как отмечает генерал, рядом с вождем всегда были летописцы, которые записывали каждое слово. Обычно гость во время встреч с местными чиновниками дотошно изучал состояние региона, обсуждал перспективы сотрудничества и тут же раздавал указания своим подчиненным.

ПО СТОПАМ ОТЦА

Возглавив КНДР после смерти Ким Ир Сена, его сын Ким Чен Ир посещал Россию трижды. У него, как считается, было 6 роскошных поездов и более 90 модернизированных вагонов. В 2001 году новый лидер северокорейцев доехал на одном из них до Москвы, посетив по дороге ряд городов и «Домик Ким Ир Сена», построенный на границе КНДР и России в 1986 году. Этот визит подробно описан бывшим полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Константином Пуликовским, который сопровождал Ким Чен Ира на протяжении всей месячной поездки, в книге "Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром".

Как рассказывает Пуликовский, лидер КНДР перенял от отца привычку досконально изучать посещаемые регионы: «На второй день в районе Благовещенска Ким Чен Ир пригласил меня на обед. И с первых же слов буквально ошеломил, высказав сожаление о падении уровня жизни людей в Приморском крае. Из его вопросов было ясно: он знает о ситуации в Приморье фактически все». В ходе поездки Ким Чен Ир задавал великое множество детальных вопросов: Почему именно таким образом изолируются трубы теплотрасс? Почему в строительстве используется кирпич, а не бетонные блоки? Воруют ли цветной металл?

Возглавив КНДР после смерти Ким Ир Сена, его сын Ким Чен Ир посещал Россию трижды Фото: EAST NEWS

По словам экс-полпреда, гость обязательно пробовал в каждом городе хлеб, соленые огурцы и сало. Еще он часто заказывал пельмени и выпивал рюмку русской водки. Вместе с вождем также путешествовала труппа "Мансудэ", которая исполняла русские песни, известные Ким Чен Иру с детства.

Нынешний же глава КНДР Ким Чен Ын пока не бывал дальше Владивостока, но его визит же в 2019 году запомнился тем, что ради бронированного лимузина вождя, который он привез с собой, пришлось расширять на 20 см въезд с территории городского вокзала.