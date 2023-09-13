В Кеннеди стреляли несколько человек? Спустя 60 лет раскрыты новые детали убийства президента США

Неожиданные откровения похожи на попытку заработать, спекулируя на популярной теме и приумножая тиражи Фото: EAST NEWS

22 ноября 1963 года в Далласе агент Секретной службы Пол Лэндис, охранявший семью Джона Ф. Кеннеди, ехал следом за лимузином президента США, стоя на подножке машины сопровождения. Он утверждает, что до сих пор не может забыть события того дня. Спустя 60 лет Лэндис, находившийся в самой гуще событий, написал книгу «Последний свидетель», в которой ставит под сомнение детали официальной версии, вновь порождая споры о втором стрелке.

В основе официальной версии «комиссии Уоррена» о Ли Харви Освальде как единственном стрелке лежит теория так называемой «волшебной пули». Якобы одна из трех пуль, выпущенных Освальдом, смогла по замысловатой траекторииранить навылет Джона Кеннеди, а затем нанести ряд увечий сидевшему спереди губернатору Техаса Джону Конналли, удивительным образом задев одновременно спину, грудь, запястье и бедро, да и еще остаться практически не деформированной. При помощи моделирования, эксперты установили, что теоретически это возможно, убедительных же доказательств наличия второго стрелка никто до сих пор не предоставил.

Однако внезапно заговоривший Лэндис раскрыл деталь, которая снова воскрешает версию о сообщнике убийцы. Та самая «волшебная пуля» была найдена в больнице, на носилках губернатора Конналли, и, как считалось все это время, вышла из его тела при транспортировке. Этот факт и послужил отправной точкой для всей теории. Агент-очевидец же утверждает, что он нашел эту пулю на кресле Кеннеди в машине и забрал ее как улику, чтобы передать врачам, но в суматохе оставил на носилках раненого президента, а оттуда она уже неведомым образом перекочевала к телу губернатора. Лэндис предполагает, что пуля попала Кеннеди в спину, но не проникла глубоко, поэтому выскочила обратно до того, как тело президента достали из лимузина.

«Если то, что он говорит, правда, во что я склонен верить, это, скорее всего, вновь откроет вопрос о втором стрелке», — заявил юрист Джеймс Робенальт, подробно изучавший тему громкого убийства. Как отмечается, новые показания 88-летнего Лэндиса противоречат рапортам, которые он писал сразу после трагедии. Более того, в тех редких интервью, что он давал ранее, также не было ни слова о пуле. Комиссия Уоррена же по непонятной причине не стала опрашивать его как одного из очевидцев. Сам американец поясняет, что составлял отчеты в шоковом состоянии, поэтому мог упустить детали, а позже боялся признаваться в том, что перемещал улику. Кроме того, случившееся убийство и последующие страдания семьи Кеннеди, развернувшиеся на глазах молодого агента, подорвали его психологическое состояние. Спустя полгода он уволился из Секретной службы и старался как можно меньше погружаться в детали того дня.

Только прочитав книгу «Шесть секунд в Далласе» с версией о нескольких стрелках, которую дал ему знакомый в 2014 году, Лэндис начал задумываться о противоречии своих воспоминаний официальной версии.

Спустя несколько лет обсуждений со знакомыми и экспертами, он решил рассказать все, что видел, в мемуарах, которые выходят в октябре этого года. Тот факт, что Лэндис молчал столько лет, а теперь решил высказаться, говорит не в его пользу: неожиданные откровения похожи на попытку заработать, спекулируя на популярной теме и приумножая тиражи. Но зачем тогда было дожидаться глубокой старости? Все желающие давно оттоптались и заработали на событиях того дня. Но, как отмечает корреспондент "Нью-Йорк таймс", беседовавший с Лэндисом перед выходом книги, он не выглядит выжившим из ума стариком. Сам очевидец одного из самых громких и загадочных убийств XX века уверяет, что не навязывает никаких выводов, а написание книги стало для него «огромным эмоциональным облегчением».