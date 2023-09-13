Ольга Курилова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке: «Иногда в государственной клинике или МФЦ лучше качество услуг, чем в бизнесе»

Ольга Курилова Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние годы в России активно меняется социальная инфраструктура, упрощаются правила игры для бизнеса, ускоренно прокачиваются профессиональные кадры. Проводником изменений часто выступает Агентство стратегических инициатив. Об этом и многом другом в студии «Радио «Комсомольская правда»» на Восточном экономическом форуме рассказала руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Дальнем Востоке Ольга Курилова.

СОЦИАЛКА ОТТАЧИВАЕТ ПРОЦЕССЫ

- Ольга Сергеевна, АСИ третий год развивает Национальную социальную инициативу, разработан Национальный региональный стандарт, 61 регион в нем принимает участие. О каких результатах этой работы уже можно говорить? Насколько активны дальневосточные регионы?

- С основания агентства социальные проекты занимают в нашей работе большой блок. В 2020 году президент поручил нам вывести на системный уровень социальную поддержку и масштабировать на всю территорию страны. У гас была задача сделать оказание услуг в социальной сфере ориентированным на человека. То есть более человекоцентричным. И самое главное, чтобы эти условия были для всей страны равны.

Мы разработали Социальный стандарт, стартовали в Южно-Сахалинске в 2022 году с рядом регионом. Дальневосточники оказались, если мы берем федеральные округа по всей стране, самыми активными. Восемь регионов Дальнего Востока практически сразу начали внедрять Социальный стандарт – Амурская область, Камчатка, Приморье, Республика Бурятия, Саха, Сахалин, Хабаровск и Чукотка уже включилась в эту работу.

- Что именно регионы разрабатывают, и есть ли какие-то стимулы у них?

- Вообще стандарт – это реализация лучших управленческих практик регионов: советы по качеству жизни, поддержка социально ориентированных НКО... Мы эти практики собрали, объединили в стандарт. Сейчас наша задача – выстроить модель, которая будет работать в регионах на Востоке России (с учетом специфики Дальнего Востока, особенно в части географического положения, логистики и т.д.), будь то Анадырь, Петропавловск или любой другой город.

Например, если берем Бурятию, то там поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – одна из лучших на Дальнем Востоке. Они создали службы социальных координаторов. Сейчас развивают Фонд помощи СВО и разработали проект «Брат отца». Основная его идея в том, что неравнодушные люди могут взять под опеку семью, которая потеряла отца на СВО.

- Я помню из своего советского прошлого таких людей, только они как правило были очень юными. Их звали тимуровцы.

- Это почти то же самое. Если мы говорим про стандарт, это не пункт к обязательному исполнению, это все-таки идет от души. Если ты в жизни с чем-то сталкиваешься - социальная сфера очень чувствительная - то начинаешь более системные меры придумывать. Например, Амурская область активно участвует в реализации социальной инициативы, у них есть одна из самых лучших мер поддержки – «Социальный навигатор». Там представлено более 30 федеральных и региональных мер поддержки для участников СВО. Для нас это очень важно! Мы бы хотели, чтобы эти практики регионы сами не изобретали, а брали имеющиеся и внедряли…

- То есть вы подсказываете регионам то, что уже показало свою эффективность.

- Конечно. У нас создана платформа «Смартека», мы там размещаем все эти управленческие решения. Так Хабаровский край разработал свои меры поддержки. Они дали возможность работать студентам, привлекли их для этого. Студенты в конце 2023 года тоже будут разрабатывать ряд проектов, которые улучшат социальную сферу. Или они проходили такую жизненную ситуацию, как планирование и рождение ребенка: как правильно к этому подойти, не бояться, что для этого нужно делать, что семья – это хорошо и т.д... Такие, знаете, с одной стороны, простые вроде бы, житейские вопросы, а с другой молодежь сейчас нацелена на другое - на тренды, все хотят быть независимыми, самостоятельными. А наша задача подготовить их к тому, что семейные ценности, традиции – это важно. И Хабаровский край как раз сделал такую практику.

Мы прорабатываем проект «Дружелюбная организация». Либо это социальная сфера, либо здравоохранение, либо образование. Каждый выбирает то, что он хочет проработать.

- Что это такое?

- Дружелюбная организация – это качество оказания услуги, бережливое производство.

- Типа рейтинга?

- Нет. Мы оттачиваем процессы. Например, Камчатский край взял дружелюбную организацию, и на базе детской поликлиники они проходят весь путь как клиенты. Я ездила сама, смотрела. Отзывы, которые были два года назад и сейчас – небо и земля. То есть каждый регион обменивается практиками, для того чтобы та социальная услуга для мам условного Петропавловска-Камчатского стала доступной.

То есть вы приходите в поликлинику, вас встречают, если у вас ребенок заболел, вы заходите с другого входа. Вроде элементарные вещи!.. Маршрутизация, медицинские карточки цифровые, вам не надо искать карточки теперь, бегать от одного врача к другому. Таким образом, они отрабатывают все эти процессы.

- Можно сказать, что государство поворачивается лицом к своему населению?

- Знаете, у нас самое социальное государство в мире. Столько мер поддержки в социальной сфере... Особенно когда был ковид – в 2020-2021 годы. В региональных бюджетах 70-80% - социальные обязательства. Разворачивается скорее сервисная функция. Иногда даже в государственной клинике или МФЦ лучше качество оказания услуг, чем в какой-то компании в бизнесе. Государство просто начинает выходить на конкурентоспособный уровень с теми, кто оказывает эту услугу, в том числе и в социальной сфере, в негосударственном секторе.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЗАВИСИТ ОТ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ

- Мне кажется, есть еще одна очень важная тема в развитии регионов. В топе рейтинга инвестиционной привлекательности сейчас из дальневосточных регионов значатся Сахалинская, Магаданская области, Приморский край и Якутия. Что нужно сделать другим регионам, чтобы улучшить свои показатели?

- Банальное скажу - продолжить работу.

- Более активно как-то?

- Смотрите, темп все набрали, но какие-то регионы его сбросили во время ковида. Потом началась СВО, люди начали обращать внимание на отрасли бизнеса, важные для них. Например, Магадан – это добывающая отрасль, и, тем не менее, вы видите результаты Магаданской области. Они оцифровали многие процессы, особенно в регуляторной среде, в разрешительных процедурах, в строительстве. Потому что строительство в Магадане по времени тоже ограничено. На северных территориях рано наступают морозы, соответственно, чем раньше бизнес начинает строиться, тем быстрее люди видят результат. И сейчас в Магадане в центр города заходишь - он неузнаваем; набережные и т.д.

Следующий важный момент – погруженность губернаторов в процессы. Без главы субъекта невозможно кардинально что-то изменить. Как только губернатор дает слабину или не обращает на что-то внимания, то мы сразу же видим отношение бизнеса. Что такое экономика? Это в первую очередь инвестиции, рабочие места. А также выполнение социальных обязательств региона перед населением. Есть проекты, в которые губернатор может не вмешиваться, какие-то небольшие и т.д. Хотя у нас сейчас есть примеры, когда, наоборот, губернаторы занимаются малым предпринимательством, каких-то ремесленников поддерживают, художников и т.д., чтобы продвигать свою территорию.

У нас было поручение президента - с 2017 по 2020 год войти в топ-30 регионов по улучшению ведения бизнеса. И у нас здесь (на Дальнем Востоке – «КП») практически все регионы, 6 субъектов совершили колоссальный прорыв. Конкурентная борьба выросла, десятые доли баллов решают судьбу первых мест. Сахалинская область 4 место делит по стране с Тульской и Московской областями. Их разделяют десятые доли. Математики говорят, что это может быть простая погрешность, поэтому их на одном месте разместили. Предприниматели оценивают условиям ведения бизнеса. Я могу доехать по дороге, довезти свои грузы? Я могу получить какие-то налоговые преференции? Ну, и так далее.

Секрет успеха прост – вовлечение первого лица, выстроить работу с бизнесом, наладить диалог, а не просто послушали бизнес и забыли, собрали обратную связь, и главное – признать эту обратную связь. Зачастую нам говорят: нет, у нас такое не происходит, у нас все по-другому. А потом рейтинг показывает обратные процессы, а время ушло, и потом приходится включаться команде губернатора.

Ну, и самое важное, что за 10 лет поменял рейтинг. Сергей Константинович Носов, губернатор Магаданской области, говорил: «Вы знаете, что самое поразительное? У меня строились управленческие процессы внутри команды. Выросла команда, и эти правленческие процессы позволяют идти с этим бэкграундом, компетенциями в другие сферы – здравоохранение, образование, социальную сферу».

ЗАПАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

- В этом году на ВЭФе впервые проходит Ярмарка креативных индустрий, организатором выступает Агентство стратегических инициатив. Расскажите об этом формате подробнее.

- Вообще ярмарка, которую мы проводили, это как раз продолжение нашей работы по продвижению местных, отечественных брендов, которую президент поручил нам проводить по итогам Наблюдательного совета. Мы организовали большую ярмарку «Архипелаг» в Новосибирске. Сейчас в рамках ВЭФа воспользовались приездом больших гостей, показываем какие есть местные бренды. Что это дает? Узнаваемость. По итогам нашего конкурса брендов мы поняли, что в регионах местные бренды не знают. Зачастую кто-нибудь берет упаковку и говорит: «Это что, у нас на Сахалине производят?»

- То есть это даже для своих экзотика.

- Да. Мы знаем, что в 2022 году многие бренды ушли, и предприниматели очень быстро перестроились. Кто-то даже производственные процессы свои перестроил так, что вы сейчас и упаковку не узнаете. Вот я вчера была на стенде Сахалинской области, а там конфеты под «Сказку» сделаны – «Кот Баюн», «Баба-Яга». Я даже не знала, что они на Сахалине производятся, хотя живу на Дальнем Востоке.

Вторая задача. Я говорила про погружение губернаторов. Некоторые губернаторы начали этим заниматься. Поддерживают ремесленников, миксуют с промышленными предприятиями, для того чтобы это было интересно. Наша задача сейчас – в том числе посмотреть, какие меры поддержки для местных брендов приносят результат. Это сейчас производство маленькое, а потом оно может вырасти в большое. Мы видим поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах. Мы хотели, чтобы регионы посмотрели, кому какая мера поддержки нужна. Часто вижу, как появляется производство свечей, одежды, различных напитков, продуктов питания. Наша задача была – показать людям, что производят на Дальнем Востоке. У нас стали шить купальники, производство находится в Приморском крае. Хотят выйти не только на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Им посоветовали, можно для Камчатки и Магадана делать теплые купальники, чтобы заниматься серфингом, виндсерфингом? Наша задача отобрать 15 заинтересованных регионов, которые до конца текущего года проведут ярмарки. И мы, в том числе, с помощью таких ярмарок поймем, какие меры поддержки нужны еще малому бизнесу, для того чтобы такие ремесленнические мастерские активнее развивались.

- Я понимаю, что сейчас к этой теме большое внимание проявляет президент, и губернаторы не могут ему отказать. Но есть ли какие-то выгоды для местных властей, для местных бюджетов, когда они развивают эти креативные индустрии? Денег, скорее всего, в бюджет от них поступает не очень много…

- Вы знаете, иногда проекты нужно мерить не деньгами. Вы в каких регионах Дальнего Востока были, кроме Приморья?

- Якутия, Чита.

- Якутия – прекрасный пример, и Забайкалье. Вы видите наши гигантские расстояния. Самое главное – занятость населения. Очень часто такие проекты возникают в небольших селах, поселках. И когда кто-то дает эту занятость еще и другим. Предприятия растут. Например, производство свечей. Недавно видела свечи с запахом Хабаровского края.

- А какой запах у Хабаровского края?

- Наверное, свежести, кеты, свободы… То есть ребята креативно подходят к решению вопроса. Наша задача – дать возможность людям, чтобы они не боялись стартовать. Сейчас есть очень много режимов поддержки. Попробуй, а вдруг получится? Проекты интересные появляются - на Чукотке ребята бренды одежды создают. Камчатка – «Береги». Там целую производственную экосистему строят, чтобы бережно к природе относились. Если ты на Камчатке производишь какой-то продукт, соответствуешь определенным стандартам, они тебе выдают знак «Береги», показывающий, что ты относишься бережно к природе.

- Плюс все эти креативные индустрии дополняют туристические проекты. Я как турист, приезжая куда-то, в первую очередь смотрю, что здесь можно было бы купить. Временами бывает, что приобрести местного просто нечего.

- Так и есть. Нам коллеги жалуются. Дальний Восток – это рыба, икра. Но при этом наши бренды жители центральной России не знают. Ведь если мы говорим «мед», то автоматически добавляем «башкирский» или «алтайский». Они считаются лучшими в стране. У нас икра дальневосточная, а какая дальневосточная? Мне кажется, маркетологам еще предстоит большая работа.

Другое дело, что у малого бизнеса другие заботы. В регионах есть акселераторы, методическая помощь. В отдаленных территориях очень часто им даже деньги не нужны, гораздо важнее дать веру в себя и выстроить коммуникации. И они говорят: «Думали, что мы к вам за деньгами пришли, а у нас идеи появились…» Потом приезжаешь через год, и уже какое-то производство работает.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГАГАРИНЫМ

- Что касается акселерации. В последнее время достаточно модной стала тема промышленного туризма. Как акселератор по промышленному туризму способствует устойчивому развитию дальневосточных территорий?

- Первый очень важный момент. Всегда спрашивают – какие проблемы есть на Дальнем Востоке? Я думаю, что это проблемы не только дальневосточные, а в целом по стране - нехватка трудовых ресурсов: и высококвалифицированных специалистов, и рабочих кадров. На Дальнем Востоке это архиважная проблема. Чтобы привлекать кадры нужно еще и качество жизни достойное. Что делает промышленный туризм? Он знакомит тебя с заводами современными, с территориями, он улучшает имидж российских предприятий. У многих родителей, которые школьников отправляют на заводы, такой стереотип работает, что это все такое старое, серое, страшное и т.д. А ребята посещают авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, приезжают на Восточный космодром, или горнодобывающий комбинат Быстринский в Забайкальском крае, и потом говорят, что здесь хочется работать. У ребят появляется мечта. Из дальневосточных регионов у нас уже сейчас участвуют: Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатка, Хабаровск. Амурская область и Сахалин являются наставниками Амурской области и других регионов дальневосточных. Они прошли эту процедуру с Восточным космодромом. Вы знаете, насколько непросто попасть на космодром Восточный? Но мы проработали маршрутизацию с «Роскосмосом», чтобы это стало доступным. Сейчас вы можете поехать, уже есть такая услуга, когда запускается ракета в космос…

- …Посмотреть на это вживую?!

- Я сама участвовала. Такая дрожь внутри, гордость за страну. Видишь работу инженеров. Кажется, когда Юрий Гагарин взлетал, что ты в этот момент там тоже находился. По крайней мере, причастность чувствуешь. Это, наверное, один из самых важных моментов. Ну и, конечно же, мы работаем с Росмолодежью. У нас есть программа «Больше, чем работа». Создаем программу стажировок для студентов на предприятиях. В ней участвуют Якутская топливно-энергетическая компания, пассажирская компания «Сахалин», Комсомольск-на-Амуре – авиационный завод им. Гагарина и т.д. Дальневосточные регионы начали объединяться, чтобы формировать индустриальные маршруты.