Отель «Балчуг Кемпински Москва» - традиции гостеприимства

Фото: предоставлены отелем «Балчуг Кемпински»

«Балчуг» занимает особое место в коллекции группы отелей «Кемпински», которую на протяжении 125 лет отличает не только самая долгая история в Европе, но, прежде всего, высочайший уровень сервиса и богатые традиции гостеприимства.

Имя отеля «Балчуг Кемпински Москва» неизменно ассоциируется с яркой московской историей и главными достопримечательностями российской столицы.

Отель расположен в самом сердце Москвы, из его номеров открывается живописный вид на Кремль, Красную площадь и Покровский собор. Неповторимый образ отеля делает «Балчуг» одной из «визитных карточек» столицы для посещающих Москву туристов.

Исторический фасад датируется 1898 годом, когда стоявший на этом месте двухэтажный дом был перестроен архитектором А.В.Ивановым в солидное здание с угловыми башнями, увенчанными шпилями. На первом этаже был открыт ресторан, а верхние этажи стали сдавать под студии художников. Более 100 лет назад виды, открывающиеся из окон «Балчуга», были увековечены знаменитыми русскими художниками А.Куинджи, К.Коровиным, Ап.Васнецовым, Ю.Клевером.

Открывающийся из этих студий вид на Москворецкий мост, Кремль и Храм Василия Блаженного стал одним из самых узнаваемых образов столицы, и сегодня этот же вид впечатляет гостей отеля, оставляя в памяти прекрасные воспоминания о времени, проведенном в Москве.

После революции 1917 года в здании размещались офисы различных учреждений, в 1928 году здесь была открыта гостиница «Новомосковская», которая позже стала общежитием Наркомата иностранных дел, а в 1955 году – снова гостиницей под названием «Бухарест». 1 октября 1992 года после продолжавшейся несколько лет реконструкции здания открылся отель «Балчуг Кемпински Москва» и началась новая глава в истории большого и гостеприимного дома.

Сегодня к услугам гостей отеля – просторные номера и люксы с видом на Кремль, ресторан «Балчуг Гриль», кафе «Кранцлер», бар «Лобби Лаунж», оздоровительный клуб, центр красоты и 12 современных конференц-залов.

Фото: предоставлены отелем «Балчуг Кемпински»

За свои 30 лет отель удостоен многочисленных званий и наград. Безупречный сервис и неизменное стремление к идеальному комфорту своих гостей делают «Балчуг» местом, в которое стремятся как туристы, так и деловые путешественники, приезжающие в Москву. Первый в России отель под управлением премиального мирового гостиничного бренда, «Балчуг» сразу превратился в «место силы» для крупнейших проектов в бизнесе, политике, экономике и культуре на глобальном уровне. С самого открытия отель неоднократно принимал знаменитых гостей – политиков, в том числе, глав государств, звезд мирового кино и театра, всемирно известных спортсменов, художников и музыкантов.

Фото: предоставлены отелем «Балчуг Кемпински»

Все эти годы «Балчуг» поддерживал огромное количество культурных и благотворительных проектов. Среди знаменитых партнеров отеля - Государственная Третьяковская галерея, Московская государственная консерватория, Государственный Исторический музей и Храм Василия Блаженного, Фонд Станиславского, Концертный зал «Зарядье» и многие другие.

За три десятилетия в отеле выросло несколько поколений профессионалов индустрии гостеприимства, которые развивают гостиничный бизнес в нашей стране или занимают руководящие должности в отелях за рубежом. В штате отеля есть сотрудники, которые работают с самого открытия и многих постоянных клиентов знают десятилетиями.

И сегодня отель «Балчуг Кемпински Москва» по-прежнему остается символом современной роскоши и безукоризненного сервиса.

Фото: предоставлены отелем «Балчуг Кемпински»

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