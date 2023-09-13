Посетил больницу, стоял в очереди со всеми и поговорил с ранеными: Король Марокко сдал кровь для пострадавших при землетрясении

Король Марокко Мухаммед VI впечатлил мир невероятным проявлением сострадания и солидарности в часы беды. Фото: REUTERS

Король Марокко Мухаммед VI впечатлил мир невероятным проявлением сострадания и солидарности в часы беды. Как истинный символ единства своей страны, марокканский лидер приехал в университетскую больницу Марракеша, наиболее пострадавшего в результате субботнего землетрясения, и стал донором крови.

Мухаммед VI не стал пользоваться привилегиями и приветственными церемониями, которые часто сопровождают его визиты. Вместо этого он скромно встал в очередь, где ждали те, кто желал помочь пострадавшим от удара стихии. Сообщается, что донорами в эти дни стали несколько тысяч марокканцев по всей стране.

Закончив процедуру забора крови, король прошелся по коридорам медучреждения, где по предварительным данным, сейчас находятся более 2100 человек, 484 из которых – в тяжелом состоянии. Он посетил отделения интенсивной терапии и госпитализации, интересуясь состоянием здоровья раненых.

Закончив процедуру забора крови, король прошелся по коридорам медучреждения, где по предварительным данным, сейчас находятся более 2100 человек Фото: REUTERS

Ранее Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. На сегодняшний день число погибших марокканцев в результате землетрясения достигло 2901, пострадавших – 5530 человек. Масштабные поисково-спасательные мероприятия до сих пор продолжаются, поскольку под обломками разрушенных зданий все еще находятся люди, нуждающиеся в помощи. В Марракеше случилось настоящее чудо: спустя три дня после трагедии из завалов достали живого новорожденного младенца с пуповиной. Где его мать - пока не ясно.

Напомним, что первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу ночью в 80 километрах от Марракеша. Спустя 20 минут Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Марокко еще по меньшей мере четыре толчка.

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