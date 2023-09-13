Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире13 сентября 2023 11:00

Посетил больницу, стоял в очереди со всеми и поговорил с ранеными: Король Марокко сдал кровь для пострадавших при землетрясении

Мухаммед VI стал донором больницы Марракеша
Максим ПЛОТНИКОВ
Король Марокко Мухаммед VI впечатлил мир невероятным проявлением сострадания и солидарности в часы беды.

Король Марокко Мухаммед VI впечатлил мир невероятным проявлением сострадания и солидарности в часы беды.

Фото: REUTERS

Король Марокко Мухаммед VI впечатлил мир невероятным проявлением сострадания и солидарности в часы беды. Как истинный символ единства своей страны, марокканский лидер приехал в университетскую больницу Марракеша, наиболее пострадавшего в результате субботнего землетрясения, и стал донором крови.

Мухаммед VI не стал пользоваться привилегиями и приветственными церемониями, которые часто сопровождают его визиты. Вместо этого он скромно встал в очередь, где ждали те, кто желал помочь пострадавшим от удара стихии. Сообщается, что донорами в эти дни стали несколько тысяч марокканцев по всей стране.

Закончив процедуру забора крови, король прошелся по коридорам медучреждения, где по предварительным данным, сейчас находятся более 2100 человек, 484 из которых – в тяжелом состоянии. Он посетил отделения интенсивной терапии и госпитализации, интересуясь состоянием здоровья раненых.

Закончив процедуру забора крови, король прошелся по коридорам медучреждения, где по предварительным данным, сейчас находятся более 2100 человек

Закончив процедуру забора крови, король прошелся по коридорам медучреждения, где по предварительным данным, сейчас находятся более 2100 человек

Фото: REUTERS

Ранее Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. На сегодняшний день число погибших марокканцев в результате землетрясения достигло 2901, пострадавших – 5530 человек. Масштабные поисково-спасательные мероприятия до сих пор продолжаются, поскольку под обломками разрушенных зданий все еще находятся люди, нуждающиеся в помощи. В Марракеше случилось настоящее чудо: спустя три дня после трагедии из завалов достали живого новорожденного младенца с пуповиной. Где его мать - пока не ясно.

Напомним, что первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу ночью в 80 километрах от Марракеша. Спустя 20 минут Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Марокко еще по меньшей мере четыре толчка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество жертв растет, дефицит хлеба, ждут новый удар: что происходит в Марокко после мощнейшего землетрясения

Власти считают, что есть угроза новых толчков (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ