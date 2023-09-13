Минобороны РФ: Поврежденные в Севастополе корабли будут полностью восстановлены

Утром, 13 сентября, Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по заводу в Севастополе. Фото: REUTERS

Утром, 13 сентября, Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по заводу в Севастополе. В это время три безэкипажных катера попытались приблизиться к находившимся на рейде отряду кораблей Черноморского флота.

Как сообщили в военном ведомстве, средства ПВО сбили семь ракет ВСУ. Кроме того, все безэкипажные корабли противника были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

Однако, в результате удара повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте.

«Два корабля будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - сообщили в Минобороны России.