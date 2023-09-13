"Деньги 2023": 29 сентября в России пройдет бесплатная онлайн-конференция по управлению личными финансами

29 сентября все, кто хочет грамотно управлять своими финансами, правильно их сберегать и приумножать, смогут бесплатно посмотреть пятичасовую трансляцию онлайн-конференции «Деньги 2023». Мероприятие проводит

Тинькофф Журнал - одно из главных финансовых медиа в России.

Спикерами выступят ведущие бизнес-лидеры от Тинькофф и Тинькофф Журнала, а также приглашенные эксперты из разных сфер: юриспруденции, медицины, недвижимости и других.

Онлайн-конференция такого масштаба проводится впервые.

Помимо докладов, будут проводится мастер-классы и интерактивы по темам из разных отраслей. Так, участники онлайн-конференции смогут узнать, как и в каких валютах лучше всего хранить деньги в 2023 году, как максимально грамотно распоряжаться финансами, как не стать жертвой мошенников, как правильно покупать, продавать и наследовать недвижимость. Эксперты в области медицины расскажут о всех нюансах обязательного медицинского страхования (ОМС): как получить все услуги и денежные выплаты, которые вам положены. Специалисты по налогам объяснят, кому и какие положены льготы от государства, как оформить налоговый вычет и что изменилось в господдержке в 2023 году. А эксперты из сферы НКО расскажут, почему благотворительность - это модно, кому и зачем стоит помогать и какие суммы на это тратить.

Лекции начнутся в 11:00 по московскому времени и завершатся в 16:00. Их можно слушать полностью или же выбрать для себя самые интересные. Зрители также смогут поучаствовать в обсуждениях и получить ответы на свои вопросы. Для этого на сайте конференции будет запущен чат.

Чтобы посмотреть трансляцию, нужно зарегистрироваться на сайте конференции. Сделать это можно уже сейчас, количество участников ограничено. После подачи заявки на электронную почту придут подтверждение и ссылка на трансляцию.

- Тинькофф Журнал — одно из главных финансовых медиа в России, которое открыто говорит о деньгах уже 8 лет. Наша задача — помогать людям жить лучше. В первую очередь в тех вопросах, которые касаются денег, но также и житейско-бытовых. Обычно о деньгах говорят на конференциях для бизнеса. Мы решили запустить онлайн-конференцию на всю Россию. Любой желающий сможет подключиться к трансляции бесплатно и послушать доклады от экспертов о том, как управлять финансами, какие выплаты ему положены, где лучше сэкономить, а где — вложить, - поясняет главный редактор Тинькофф Журнала Никита Юкович.