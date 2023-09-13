Минобороны России уничтожило под Работино 205 десантников и штурмовиков ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге проинформировал СМИ о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в восьми атаках ВСУ потеряло до 140 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 235, на Запорожском направлении под Работино уничтожено более 205 десантников и штурмовиков ВСУ, на Краснолиманском до 65, на Купянском до 85, на Херсонском до 80.

Кроме 810 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны, а в ходе контрбатарейной борьбы поразили пять гаубиц образца М777, М119 и М109 «Paladin»(США).

В это время армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6706 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11811 - танков и других боевых бронированных машин.

1150 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6359 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12958 - единиц специальной военной автомобильной техники.