Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге проинформировал СМИ о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в восьми атаках ВСУ потеряло до 140 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 235, на Запорожском направлении под Работино уничтожено более 205 десантников и штурмовиков ВСУ, на Краснолиманском до 65, на Купянском до 85, на Херсонском до 80.
Кроме 810 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны, а в ходе контрбатарейной борьбы поразили пять гаубиц образца М777, М119 и М109 «Paladin»(США).
В это время армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
467 - самолетов.
248 - вертолетов.
6706 - беспилотных летательных аппаратов.
437 - зенитных ракетных комплексов.
11811 - танков и других боевых бронированных машин.
1150 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
6359 - орудий полевой артиллерии и минометов.
12958 - единиц специальной военной автомобильной техники.