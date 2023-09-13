Запад выдает желаемое за действительное: увидев Т-55 на передовой, начали смеяться, а зря

В Минобороны объяснили «Комсомолке» как на передовой танки-ветераны прицельном бьют врага

За неимением у Украины успехов на полях сражений, победы надо хотя бы анонсировать. Мы уже писали, как украинские медиа запустили фейк, что в России нет производства танков, а все, что мы можем - это ремонтировать советские 70-летние модели. Теперь это знамя подхватил запад. Обозреватель Форбс Дэвид Акс заявил: «ВС РФ планируют сделать основным танком на СВО модель Т-55 1950-х годов»

Мистер Акс в своей аналитической статье размышляет, что наши Т-55 50-х годов прошлого века не выдерживают никакой конкуренции против «супермодернизированных бывших словенских T-55 украинцев». Якобы наши машины имеют старую оптику, прицелы и не могут воевать ночью, потому что светятся в приборах ночного видения, как новогодняя елка.

В рамках совместного проекта «Комсомолки» с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа», мы решили обратиться непосредственно в Минобороны, чтобы понять, чем на самом деле воюет российская армия в зоне спецоперации.

Стоит отметить, что отчасти мистер Акс прав - у нас на самом деле есть несколько танков Т-55 на передовой. Собственно, этого никто и не скрывает - в телеграм-канале 1430 полка выложено видео, как парни действительно получили Т-55. Но их там всего 6 штук, то есть «основной» в зоне спецоперации эту машину назвать ну никак нельзя.

А зачем мы отправляем на передовую такую старую технику? Мы обратились с этим вопросом в Министерство обороны и оказалось, что вовсе не для того, чтобы слепо бросать ее в бой.

- А никто не собирается бросать такие танки в лобовые атаки с современными западными. Любой, даже старый танк - это бронированная передвижная огневая точка. Не нужно рыть позиции, накатывать бревна, - пояснили «КП» в Минобороны России. - Т-55 имеет броню лучше, чем у любой западной самоходки, а также отличное нарезное орудие 100 мм, которое позволяет с закрытой позиции по навесной траектории послать снаряд на 13 километров.

А благодаря современным средствам связи, лазерным дальномерам, беспилотникам и другим возможностям разведки, снаряд из Т-55 всегда можно точно направить в цель и поддержать наступающих штурмовиков, уничтожить им огневую точку или бронемашину врага, отметили в ведомстве.

Кстати, по тому же принципу в зоне спецоперации работают и новейшие танки Т-14 «Армата» - тоже с дистанции и из закрытых позиций.

Что же касается нашего основного танка на линии соприкосновения - то это модернизированные Т-72 и Т-90 «Прорыв». Их производство поставлено на российских оборонных предприятиях на поток. Смены на них работают круглосуточно. Сотрудникам установлена надбавка в 35% к действующей тарифной сетке.

Министр обороны Сергей Шойгу в июле заявлял, что ««Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза». Его слова подтвердил и первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Он заявил, что за последний год выпуск бронированной техники в России вырос в четыре раза. Как результат, российские оборонные предприятия регулярно отчитываются о новых танковых колоннах, выпущенных и отправленных в зону СВО.