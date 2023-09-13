Куда полетят северо-корейские самолеты и поплывут паромы: О чем могли договориться лидеры России и КНДР

Беседа двух лидеров продлилась более часа Фото: REUTERS

На космодроме «Восточный» прошли переговоры Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа двух лидеров продлилась более часа. Подписания документов не планируется. Песков отметил, что «Россия и КНДР будут строить отношения, исходя из интересов двух стран». И подчеркнул, что полный комплекс отношений России и Северной Кореи подразумевает «взаимодействие в чувствительных сферах», в том числе, в военной.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что сотрудничество двух государств-соседей направлено на благо народов их стран, а не против кого-то.

На «Радио «Комсомольская правда» визит северо-корейского лидера в Россию и его переговоры с Владимиром Путиным мы обсудили с ведущим научным сотрудником центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александром Жебиным.

ПРИЕЗД — НЕ УГРОЗА

- Вы согласны с утверждением, что главный итог Восточного форума – это сам факт приезда к нам Ким Чен Ына в виде такого «рычага устрашения» Японии и США?

- Я не вполне разделяю такую точку зрения. Восточный экономический форум – это глобальная программа установления Россией более эффективных и разнообразных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И КНДР как одна из таких стран занимает в этом процессе очень важное место. Тем более, это страна соседняя, с которой у нас есть общая граница. И рассматривать сам визит как ответ нашим противникам, как «устрашение» - не стоит. Мы просто работаем с теми странами, которые дружественно относятся к нам и готовы помочь даже в трудную минуту.

- Это делала КНДР?

- Не на словах, а на деле. И мы готовы восстанавливать те связи, которые были либо отчасти свернуты, либо заморожены, либо утрачены в минувший период.

ДОЛОЙ САНКЦИИ!

- Это произошло почему?

- И из-за санкций в отношении КНДР, и по ряду других причин. И сейчас речь идет не об угрозе какой-то, а об ответе на угрозы.

- Со стороны кого?

- Угрозы создают американцы вместе со своими дальневосточными союзниками Японией и Южной Кореей - для безопасности России, КНДР и Китая тоже. Вот саммит в Кемп-Дэвиде 18 августа – там обсуждали создание квази-блока, а фактически военного союза, направленного против наших стран. И в соответствии с договором с КНДР о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве мы обещали консультироваться друг с другом в случае появления общих угроз и изменения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые затрагивают интересы нашей безопасности. В контексте таких подходов и надо рассматривать этот визит.

- Мы будем сотрудничать с КНДР в военной сфере?

- В том числе. И мы будем расширять это сотрудничество, с учетом новых международных обстоятельств, с учетом новых вызовов и угроз для наших стран.

На космодроме «Восточный» прошли переговоры Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына Фото: REUTERS

- Россия и Китай готовятся к отказу от части санкций против Северной Кореи. А США милитаризируют Японию и Южную Корею без ответных мер с нашей стороны. Поясните, что мы планируем сделать?

- Санкции – давняя история. Все санкционные резолюции Совета безопасности ООН, в том числе, за которые голосовали и мы, включают в качестве обязательной части положение о том, что никакие меры, предпринимаемые в соответствии с данными резолюциями, не должны вести к ухудшению жизни простых граждан КНДР.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАПАДА

- А что произошло на самом деле?

- Американцы и их союзники перекрыли все пути не только экономического и военного сотрудничества КНДР, они перекрыли в значительной мере и поставки гуманитарной помощи, медицинского оборудования. В Северной Корее есть несколько объектов медицинского характера – госпиталь, большой комплекс оздоровительный на берегу Японского моря. Его не могут оснастить из-за того, что западные компании, следуя американским санкциям и санкциям вторичным, опасаются поставлять туда медицинское и другое оборудование. Но каждая резолюция предполагала, что меры, которые предпринимает Совбез ООН для недопущения развития северокорейской ракетной ядерной программы, не должны затрагивать простое население. Но доклады международных организаций показывают, что именно свертывание экономической активности в КНДР, в том числе, в мирных отраслях, в результате санкций ведет к заметному ухудшению жизни рядовых северокорейцев.

- Американцы этого не замечают?

- Их интересует, прежде всего, давление, а о том, что резолюции должны выполняться во всей их совокупности, они забывают. Думаю, и нашим дипломатам, и китайским, и других странам, которые придерживаются резолюций, надо выполнять все их части, а не только те, которые устраивают запад. Если США и их союзники хотят обращать внимание только на карательные части резолюций, но забывают об их гуманитарной составляющей, такое выполнение нами не может быть принято.

- Как лучше всего налаживать военное и экономическое сотрудничества с Пхеньяном?

- Это все-таки вопрос к руководству стран. Мы можем говорить о развитии сотрудничества традиционного, «несанкционного». Например, туризма. Северная Корея имеет прекрасные пляжи по побережью Японского моря. Да, там недостаточно инфраструктуры, но решить проблему выезда россиян на отдых в условиях того, что многие направления для России закрыты, в Корее вполне возможно. Есть прекрасные условия не только на Японском, но и на Желтом морях - надо просто построить гостиницы и запустить транспортное сообщение.

- В состав нашей делегации есть те, кто отвечают за эти направления?

- Состав свидетельствует о том, что мы подходим к восстановлению связей с КНДР комплексно. Там есть и руководители промышленности, и транспорта.

- У нас нет прямого авиасообщения?

- До сих пор летают к нам только северокорейские самолеты. Недавно возобновились полеты во Владивосток. А что мешает начать паромное сообщение между портами Дальнего Востока и теми портами КНДР, где, в частности, расположены зоны отдыха с прекрасными пляжами? И наши люди, и северные корейцы только спасибо скажут.

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