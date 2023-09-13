Хирург Артем Сницарь: «Своим пациентам желаю больше не оказываться в операционной»

Фото: личный архив

С врачом хирургом Артемом Сницарем мне довелось познакомиться в прошлом году на Национальном хирургическом конгрессе. Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. В.П. Демихова, сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Артем Владимирович произвел впечатление на меня и публику своим докладом по теме желудочных кровотечений и возможностях эндоваскулярной стратегии. Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что хирург Сницарь рассказал о новом подходе к лечению пациентов с язвенными кровотечениями.

Решила погуглить в интернете, а там куча хороших отзывов об этом враче, его чуткости и профессионализме. Любопытно и непривычно. В наше время мы как-то отвыкли от благодарностей.

Разговорившись с Артемом Владимировичем, я узнала, что он окончил Российский государственный медицинский университет по специальности хирург. На этом не остановился, продолжил повышать квалификацию. Общая хирургия, сердечно-сосудистая ординатура, потом увлекся эндоваскулярной хирургией. Это еще 10 лет обучения для получения лицензии. И с учителями Сницарю повезло. Например, область сосудистой хирургии он изучал на кафедре академика Игоря Ивановича Затевахина. А ординатура проходила в условиях скоропомощной больницы, поэтому Артем Владимирович научился оперировать самые различные патологии от операций на сонных артериях, до шунтирования артерий нижних конечностей.

Фото: личный архив

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Конечно, талантливого врача не могли не заметить. И в какой-то момент он оказался на должности заведующего отделением эндоваскулярной хирургии на базе больницы имени В.П. Демихова. Той самой, от которой выступал на прошлогоднем конгрессе. Но и здесь не сидел хирург сложа руки (уж простите за легкий каламбур), учился у коллег, ездил на крупнейшие в мире конгрессы по эндоваскулярной хирургии, такие как ТСТ, PCR, CIRSE и другие. Обучался в Германии в ведущей университетской клинике Аахена у профессора Мартина Висмана, осваивая гибридные операции на сонных артериях при острых инсультах. Теперь делится полученным опытом с коллегами с помощью докладов и практических консультаций. Это помогает развивать медицину и выходить на новый уровень лечения пациентов.

КОГДА БЫЛА ПАНДЕМИЯ

Уверена, что все вы помните то время, когда жизнь внезапно стала другой. 2020 год. Рост числа заболевших ковидом, локдауны, работа на удаленке. Было реально страшно перед неизвестным диагнозом. Тогда именно врачи оказались на передовой, спася наши жизни, рискуя своими. Для всей мировой системы здравоохранения пандемия стала вызовом и настоящим испытанием. Ведь болезнь распространялась стремительно. Мест в больницах не хватало, а пациентов становилось все больше.

В России активно начали переоборудовать больницы под инфекционные, стремительно возводились новые ковидные госпитали. В Москве было принято решение о создании крупнейшего инфекционного госпиталя для борьбы с COVID-19. Его открытие, кстати, доверили главному врачу городской клинической больницы имени В.П.Демихова Сергею Переходову. Он собрал команду, в состав которой вошел и мой ныне знакомый врач Артем Сницарь. В мае 2020 года он был назначен по одобрению департамента здравоохранения Москвы заместителем главного врача по медицинской части. Учреждение открыли за месяц!

Работа была проделана огромная. Врачи спасли десятки тысяч жизней. Это не осталось не замеченным со стороны власти. Сницарь, кстати, получил благодарность от руководителя департамента здравоохранения Москвы за значительный вклад в развитие Московского здравоохранения и медицинской науки.

Фото: личный архив

ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Артем Сницарь уверен, ему повезло с профессией, потому что в молодости смог сделать правильный выбор. Он и сейчас учит молодежь, что поступать надо в тот вуз, где будет интересно учиться. А не тот, что советуют знакомые, потому что он престижный. Не с престижа и пафоса начинается путь к профессии, а с желания отдаваться себя любимому делу. Тогда работа принесет удовлетворение и будут силы справиться с любыми трудностями.

- А если выбор произошел в пользу медицинского направления, то надо помнить, что учиться придется на протяжении всей жизни, осваивать новые технологии, участвовать в научной деятельности, выступать с докладами и посещать профильные конференции, - говорит Артем Сницарь.

Есть, однако, еще очень важный момент. Профессия врача подразумевает ежедневное общение с людьми, страдающими от недугов. Найти с ними общий язык и помочь человека довериться лечащему врачу – тоже искусство. А еще хирург - профессия, в которой нет выходных. Нужно быть готовым в любое время дня и ночи приехать в операционную, ведь от этого зависит жизнь пациента. Выдержать такой режим без любви к своему делу невозможно.

Фото: личный архив

…Артем Сницарь сейчас совмещает и административную работу, и практику. Он также проводит клинико-анатомические конференции, возглавляет комиссию по изучению летальных исходов. А если в больницу поступают пациенты со сложным диагнозом, Сницарь сам проводит операции. Они ему нужны еще и для написания кандидатской диссертации по желудочным кровотечениям.

И напоследок мне бы хотелось пожелать всем хирургам быть успешными врачами, любящими пациентов, чтобы ты могли с гордостью произносить – «у этого врача золотые руки!»