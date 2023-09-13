Националистам из нацполка «Азов*» дали по 29 лет тюрьмы

Сотрудники Следственного комитета России установили, что Бочкарев и Канупер расстреливали мирных граждан Мариуполя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащих Национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов*») Ивана Бочкарева и Дмитрия Кануперу к 29 годам тюрьмы. Каждому.

Сотрудники Следственного комитета России установили, что Бочкарев и Канупер расстреливали мирных граждан Мариуполя.

- В один из дней в период с 15 по 20 марта 2022 года, находясь на позиции на улице Латышева города Мариуполя, исполняя заведомо преступные приказы участников полка «Азов*» (организация запрещена в РФ) и командиров ВСУ, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль с двумя гражданскими невооруженными мирными жителями, в результате чего находившиеся в автомобиле мужчины от полученных повреждений скончались на месте, - сообщила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также уточнила, что это не единственный эпизод в деле украинских солдат. Бочкарев и Канупер расстреляли еще двух передвигавшихся по улице гражданских невооруженных мирных жителей, не представлявших для них опасности. От полученных ранений один мужчина скончался на месте, а второму удалось спрятаться в безопасном месте.

Напомним, ранее в СК России рассказали об украинском солдате с фамилией Москва, который убил жителя Мариуполя за одобрительный жест в сторону позиций российских военнослужащих.

Боевиков киевского режима судят заочно за пытки военнопленных и убийства мирных граждан.

* Запрещенная в России террористическая организация