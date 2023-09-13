Правительство увеличило размер первоначального взноса по ипотеке: Приведет ли это к снижению цен на недвижимость и как отразится на россиянах

Такая мера существенно охладит рынок недвижимости и по оценке Минстроя снизит спрос на новостройки на 20% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство увеличило размер первого взноса по льготной ипотеке — теперь он будет составлять не 15%, а 20%. Такая мера существенно охладит рынок недвижимости и по оценке Минстроя снизит спрос на новостройки на 20%.

- Это увеличение безусловно преследует интересы устойчивости банковской системы и надежности функционирования банковской системы в сфере ипотечного кредитования, - прокомментировал ситуацию для KP.RU вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. - Увеличение размера первого взноса дает банку больше гарантий, что человек не откажется от платежей по ипотеке. Потому что если квартира вдруг упадет в цене, например, на 25%, то человеку при первом взносе 15% будет выгодно отказаться от дальнейшей выплаты процентов по этой квартире. Он может отдать ее банку и сказать: «Спасибо, я себе куплю квартиру дешевле». Банку такое приобретение невыгодно: квартира-то подешевела. Так что для банка повышение первого взноса это благо, для заемщика - нет. У нас и так много семей, которые не могут накопить даже на первый взнос, и это является препятствием в покупке жилья.

Не следует ли понимать повышение первого взноса как знак того, что банки ожидают падения цен на рынке недвижимости?

- Не факт, - говорит Апрелев. - Просто мы приходим к стандартным схемам оценки банковских рисков. В Европе и Северной Америке, где рынок жилья устойчив и колебание цен на 5% - это уже событие, первый взнос составляет 30% от стоимости жилья.

Что будет наверняка — так это то, что у льготных категорий населения уменьшится возможность приобрести жилье поскольку далеко не все смогут накопить на первый взнос, отметил эксперт.

Госпрограмма льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года, кредит по ней составляет не более 8% годовых. При этом средние процентные ставки по ипотечным программам банков составляют около 14% годовых.

Сейчас действуют три льготные программы. Ипотека с господдержкой (до 8% годовых), семейная ипотека (до 6%), ипотеке для айти-специалистов (до 5%). Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство. После увеличения ключевой ставки с 8,5% до 12% выросли и суммы, которые государство должно выплачивать банкам в рамках компенсации низких ставок по ипотечным кредитам. Это также могло стать одной из причин повышения первоначального взноса.

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