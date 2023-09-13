Гастрономические эксперты назвали нетипичные вариации блюд с хумусом

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Закуска хумус из нута — плодов из семейства бобовых — несколько лет назад ворвалась в меню ресторанов, баров и витрины ритейла. Ближневосточное блюдо, также популярное в странах Персидского залива, традиционно подается с питой — пресной лепешкой. Или же дополняет овощные палочки — как «зожная» альтернатива снекам.

Однако восточный специалитет нашел себя и в нестандартных сочетаниях. Так, в Азии к закуске добавляют васаби и авокадо, а в США превратили ее в десертное блюдо, добавив в рецепт шоколад.

Однако эксперты гастрономии и продуктового рынка говорят, что подобными сочетаниями подача хумуса не ограничивается. Менеджер по развитию бренда собственной торговой марки Яндекс Лавки Валерия Варяник и представитель компании «Салаты и Деликатесы» Жанна Соколова поделились яркими комбинациями закуски.

Разнообразить хумус можно подачей с полезными чипсами (из батата или свеклы), зерновыми хлебцами или креветками. Желающие приготовить основу самостоятельно могут использовать обжаренный в масле лаваш, добавив для пикантности паприку и розовую соль.

Закуска также может выступать заправкой для овощного салата. Эксперты предлагают такой рецепт: хумус, любимый уксус и сок цитрусовых добавить к руколе, томатам, киноа и сладкой паприке.

Уместен хумус и в основных блюдах. Он дополнит овощи на гриле, фалафель, рагу. Усилить вкус и аромат можно добавлением кунжутного или оливкового масел. Собеседницы также поделились, что закуска из нута может выступать соусом для пасты. Для этого можно обжарить на оливковом масле раздавленный чеснок, томаты черри и шпинат. А в финале добавить несколько ложек хумуса. Чтобы соус достиг оптимальной консистенции, допускается добавление нескольких ложек воды от макарон. При сервировке блюдо посыпается тертым пармезаном.

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КСТАТИ

Чем полезен деликатес

Нут среди бобовых — наименее калорийный. При этом практически на треть состоит из белка. У него богатый минеральный состав (магний, марганец, селен и др.), а также изрядное содержание витаминов A, группы B, C. Его часто с удовольствием едят приверженцы вегетарианского питания, сторонники ЗОЖ и соблюдающие пост. Однако нут сложно переваривается организмом, особенно если был недоварен. Поэтому хумус можно считать наиболее деликатным для пищеварительной системы блюдом.

НА ЗАМЕТКУ

Можно приготовить самому

Существуют десятки вариаций хумуса, которые различаются дополнительными ингредиентами и приправами. Главное — приготовить основу, а затем можно экспериментировать. Наша редакция предлагает такой рецепт. Предупреждаем, кулинарный алгоритм — долгий (не только этот, но и любой другой хумус). Поэтому если закуска не нужна в большом количестве, проще будет купить ее готовую.

С вечера лучше залить нут холодной водой, а через 12 часов, когда бобовые набухнут, набрать новой воды (1 литр на 150 граммов сухого нута) и варить два часа. Если не заливать предварительно нут водой, тогда на варку уйдет около 3,5 часа.

После вода сливается в отдельную емкость. Нут остужается до комнатной температуры и смешивается с тахини — кунжутной пастой. Далее перемалывается блендером до консистенции густого соуса. Чтобы разбавить ее, используйте ранее слитую воду — начните с трех столовых ложек.

Закуска смешивается с оливковым маслом. А далее открывается простор для творчества: молотые или нарезанные грибы, чеснок, разные виды перца, зелени и прочих специй и соль — добавляются по вкусу. Сбалансировать вкус и продлить срок хранения поможет лимонный сок.