Дмитрий Смит, президент федерации компьютерного спорта России: Международная федерация сняла санкции с России

Дмитрий Смит, президент федерации компьютерного спорта России Фото: Андрей Минаев

Президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит на Восточном экономическом форуме посетил студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказал о последних событиях в мире киберспорта.

«ТЕПЕРЬ ИГРАЮТ ПОД СЕРБСКИМ ФЛАГОМ»

- Дмитрий Вячеславович, как последние полтора-два года повлияли на роль российских киберспортсменов на мировой арене?

- Очень много событий произошло, не все они радостные, как хотелось бы. Но если начать с плохого, то под давлением санкций, которые геополитика вносит и в киберспорт тоже, многие топовые отечественные команды вынуждены были релоцироваться. Например, коллектив Virtus.pro перебрался в Армению. Естественно, с одной стороны, это сильно ослабило присутствие России, как страны, на международных соревнованиях, потому что не пускали спортсменов не только под флагом и гимном, не пускали их даже в своей форме, не разрешали спонсоров размещать на этой форме и т.д. Но ситуация изменилась не так давно. Буквально несколько недель назад состоялся съезд международной федерации, где федерация компьютерного спорта России подала Motion и потребовала снять все санкции с наших спортсменов. И как это не странно звучит, у нас получилось. Международная федерация в результате голосования приняла решение о том, что санкции сняты. Естественно, Украина и ее европейские коллеги этому всячески пытались противодействовать, но санкции поддержали всего 13 стран. А остальные либо поддержали нашу позицию, либо приняли нейтральную. Поэтому начиная с сегодняшнего момента, уже будет полегче. Как минимум на двух международных соревнованиях до конца года наши спортсмены смогут наконец-то полноценно выступить.

- Это же не только вопрос политики. Некоторые команды были смешанные, там были не только россияне, но, в том числе, и украинцы принимали участие...

- Да. Прекрасный пример – команда Team Spirit, которая состояла как раз из российских и украинских ребят, которая не так давно выиграла крупный турнир The International. Их все поздравляли. Сейчас они фактически стали персонами нон-грата у себя в стране – имеется в виду, украинские спортсмены на Украину уже вернуться не готовы, потому что на них там повесят всех собак за то, что они играют с ребятами из России в одной команде. Но сам коллектив тоже перестал уже быть российским. Да, это по-прежнему ребята с гражданством Украины и с гражданством России, но они теперь играют под сербским флагом.

«ПОБЕДИТЬ – ЭТО ЗНАЧИЛО УДИВИТЬ»

- А есть ли у киберспортсменов из новых территорий России возможность принимать участие в российских турнирах?

- Безусловно. Это территория Российской Федерации, как они могут не принимать-то? Мы проводим отдельные образовательные программы на территории ДГТУ в Ростове, привозим туда ребят с новых территорий, проводим специальные образовательные программы, направленные на подготовку специалистов, чтобы было кому там проводить соревнования, тренировки и т.д.

Что же касается международных соревнований, то здесь нет большой разницы – человек с новой территории или со старой – с Орла, Тюмени, Рязани. Неважно. В Европе нас не хотят видеть. А если мы говорим про Азию, Африку или Южную Америку – пожалуйста. Здесь нас любят, ценят, ждут и с удовольствием готовы с нами соревноваться.

- Насколько мы сильны на международной арене?

- Достаточно сильны. Например, недавно в рамках КННВС проходили соревнования в Уфе по дисциплине файтинг, в Tekken ребята соревновались, и россиянин занял первое место, а там было представлено 10 стран. И в целом наши спортсмены не только по файтингам, да по стратегиям, по той же самой Dota 2 всегда успешно выступали, в тактическом трехмерном бое - в Counter-Strike или в «Мире танков». Нет, отечественные команды всегда очень высоко ценились, как целые коллективы, так и как легионеров их с удовольствием продолжают брать в свои команды. Спорт у нас на высоком уровне всегда был. Я сам был киберспортсменом, у нас была команда «Орки», больше 20 лет назад… Мы всегда были лучшими, мы всегда были людьми, которые придумывали новые тактики, новые домашние заготовочки, короче, победить – это значило удивить. Вот мы удивили – победили.

ДРЕЙФ В СТОРОНУ СМАРТФОНОВ

- В какую сторону сейчас развивается киберспорт в нашей стране и в мире в целом? Какие видите перспективные ниши?

- Очень глубокий и ёмкий вопрос. Давайте пойдем по порядку. Технически он развивается в сторону мобильных решений. Все больше становится популярных игр на мобильных платформах, на смартфонах и, в том числе, очень хорошие отечественные игры появляются, например, игра Standoff 2, по которой мы уже проводили и будем поддерживать проведение большого количества соревнований. Эта игра позволяет соревноваться исключительно на смартфонах, и команда может находиться не только в одном регионе, в разных городах они могут при этом находиться.

- То есть, соревнования тоже на мобильниках проходят?

- Да, да. Это еще ниже порог входа, потому что смартфон стоит 15 тысяч рублей и ты уже можешь соревноваться, тебе технически для этого ничего не надо. Это уже реализовано.

А следующий шаг – соревнования с дополненной, виртуальной реальностью. Здесь тоже есть неплохие отечественные наработки. С нашей помощью мы надеемся их довести окончательно до ума и в ближайшее время начать активно проводить соревнования и в этом направлении.

- В очках?

- В очках виртуальной реальности. Это когда действия тебя, как спортсмена, передаются твоему аватару. В некотором роде напоминает кино.

- Киберспорт – насколько это выгодное занятие для самого спортсмена? Получается есть игры, где вложил 15 тысяч в покупку мобильного телефона, и ты уже участник мировых турниров.

- Верно, но ситуация не такая простая. Игры специально делаются так, чтобы порог входа был самый низкий, а дальше постепенно начинают усложняться. То же самое и с киберспортом. Зайти в соревнование легко. Но эти соревнования будут самого широкого профиля. Чем выше вы хотите подниматься, условно говоря, выиграть чемпионат своего города гораздо легче, чем выиграть чемпионат своего региона. А уж тем более чемпионат страны или мира. Поэтому здесь в киберспорте легко начать соревноваться, а дальше все зависит от того, насколько ты готов к серьезной работе. Потому что все-таки уровень развития киберспорта весьма высок и конкуренция очень серьезная. Если мы говорим про киберспорт как массовое направление, то ты можешь легко участвовать в соревнованиях и получать, может, 2-3 тысячи рублей призовых в месяц. Но если хочешь зарабатывать серьезные деньги, а в киберспорте у нас призовые это миллионы рублей, а на международной арене зачастую это миллионы долларов, здесь, конечно, придется уже подойти совсем по-другому. То есть, это должна быть именно команда, тренер, режим питания, режим сна, регулярные занятия со спортивным психологом. И вот тогда, благодаря этому вложению, не столько материальному, сколько времени и энергии, нервов, душевных сил – можно добиться результата финансового гораздо бОльшего. Это уже действительно топовые спортсмены. Конечно, они не такие богатые, как футболисты, но квартиры покупают.

СПОРТ – ЭТО СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

- Как относятся федеральные власти нашей страны к развитию киберспорта?

- После вчерашнего выступления нашего президента, я думаю, ни у кого уже вопросов нет. Нам поручено сейчас подготовить отдельные соревнования на базе регионов Дальнего Востока и постепенно сделать его регулярным, ежегодным и международным. Точно так же у нас проходит большое количество соревнований и отечественных, и зарубежных на всей территории России. Только в этом году у нас в Нижнем Новгороде студенческая лига проходила, в Уфе финал чемпионата России. Сейчас готовится еще несколько регионов под международные соревнования, в том числе, и студенческие. То есть, руководство нашей страны прекрасно понимает значимость киберспорта, насколько это сейчас эффективный инструмент для взаимодействия с молодежью, насколько он полезен с точки зрения и образовательных процессов, и подготовки специалистов, да и в целом формирования здорового образа жизни и воспитания гармонично развитой личности.

- У меня дети, как и их многие сверстники, практически безотрывно живут в мобильных телефонах. В том числе, и играют. Как определить – это пустое убивание времени или инвестиции в развитие будущих звезд киберспорта?

- Может, немного некорректно отвечу, но этот вопрос мне напомнил вопрос одной моей знакомой, которая подошла ко мне и говорит – я не понимаю, куда у меня уходят деньги. Я говорю – ты их тратишь через что? Через карточку банка. Я говорю – так в приложении есть аналитика. Так же и в телефоне есть аналитика и можно посмотреть, на что ваш ребенок тратит время. И есть еще родительский контроль, который позволяет ограничивать.

Например, у моего младшего сына есть четко ограниченное время на мобильном телефоне. На игры может потратить не больше получаса в день. Все. Другое дело, что у него есть еще отдельно компьютерное время – оно тоже не очень большое – но это тоже четко регламентируется. Я знаю во что он играет, когда он играет и с кем он играет. Это очень важный момент. Потому что, если мы отдаем ребенка на самотек, отпуская его в интернет, непонятно куда законнектишься. То есть, здесь надо очень четко понимать, чем занимается твой ребенок, с кем и во что он играет. Потому что игр огромное множество. И если человек сидит целыми днями и говорит – я киберспортсмен, не трогайте меня, я ночь не посплю, зато что-то выиграю – это изначально неправильно. Этот человек либо сам себя обманывает, либо вас пытается одурачить.

Надо четко понимать, что спорт – это системный подход. У человека должны быть регулярные участия в соревнованиях, у него должна быть своя команда. Если он индивидуально этим занимается, все равно у него должен быть какой-то коллектив, потому что даже когда даже есть индивидуальные дисциплины, все равно есть команды, кланы и т.д. У него должен быть какой-то спарринг-партнер, у него должен быть тренер. И тогда это может привести к чему-то серьезному. То есть, первое – надо контролировать, во что и чем человек занимается. Если он занимается чем-то, что не имеет отношения к киберспортивным дисциплинам, это однозначно гейминг и, если вы его хотите направить, предложите ему поиграть во что-нибудь подобное. То есть, если видите, что он играет в какой-нибудь симулятор гонок, предложите ему поиграть в спортизированную игру. Если он смотрит кучу роликов про дронов, предложите ему в DCL - The Game поиграть. Может быть, он станет отличным оператором дронов. Если ему нравятся какие-то непонятные стрелялки, тот же самый Standoff ему предложите.

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