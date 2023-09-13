Переводчик Ким Чен Ына хотел показать знание русского языка, но его подвели акцент и аппаратура

Испорченные интернет-мемами уши пользователей услышали отборный русский мат в словах переводчика, когда товарищ Ким говорил тост Фото: ТАСС

«Переводчик Ким Чен Ына что-то напутал с переводом». Телеграм-каналы взорвались недоумением, во время трансляции официального обеда, который на Космодроме «Восточный» Владимир Путин дал в честь своего гостя - лидера КНДР.

Испорченные интернет-мемами уши пользователей услышали отборный русский мат в словах переводчика, когда товарищ Ким говорил тост:

«В момент вступления на российскую землю, я почувствовал боевой дух и … [удручающую] действительность», - якобы сказал переводчик.

«Комсомольская правда» в рамках совместного с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа» проекта о резвенчивании фейков решила проверить, что же на самом деле сказал северокорейский лидер.

Оказалось, что товарищ Ким не имел в виду ничего плохого. Скорее даже наоборот. Он заявил, что «с первого момента прибытия на российскую землю почувствовал боевой дух и кипучую действительность». Полная стенограмма торжественного обеда российского лидера в честь северокорейского коллеги выложена на официальном сайте Кремля.

Более того, чтобы проверить речь переводчика Кима, коллеги из АНО «Диалог Регионы» обратились к своим специальным алгоритмам «Зефир»*. И оказалось, что в оригинальной дорожке звучит вовсе не русский мат, а та же самая «кипучая действительность», о которой нам говорит и официальный сайт Кремля. А искаженное восприятие русским ухом обусловлено небольшим акцентом спикера (переводчик - кореец, и как бы он прекрасно там ни учил язык говорить без акцента он все равно не научится), а также «подсказкой» из подписи к видео, где нам уже «объясняют», что мы должны услышать на видео.

Более того, эксперты-лингвисты объяснили, как даже самые воспитанные россияне могли услышать грубость из уст переводчика даже на таком высоком уровне. Дело в том, что фраза «Кипучая действительность» - это не очень по-русски. В русской речи даже само слово «кипучий» практически не используется, тем более в сочетании с «действительностью». А вот в комбинации с матерным словом, которое многие услышали - регулярно, так что русское ухо слышит то, что ему привычнее.

В общем, переводчика подвело искренне желание показать всю глубину познания русского языка вкупе с небольшим акцентом и несовершенством аппаратуры.

*Алгоритмы «Зефир» - это специальная система АНО «Диалог Регионы», которая мониторит как аудио, так и видеоматериалы (в том числе дипфейки) с помощью транскрибации, потом оценивает по собственным алгоритмам и в результате проводит анализ с помощью Искусственного интеллекта.

Когда звук нагоняется в систему, он разбивается на фрагменты, после чего преобразуется в спектрограмму log-Mel, а потом передается в кодировщик. И этот кодировщик расшифровывает отрезок, используя при этом несколько специальных специальные токенов, каждый из которых выполняет разные задачи: идентифицирует язык, расставляет временные метки на уровне фраз, и делает транскрипцию многоязычной речи.

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