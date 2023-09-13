КНДР больше не «государство зла»: Эксперт объяснил почему России важно сотрудничать с Северной Кореей

Общая продолжительность встреч в широком и узком составе делегаций РФ и КНДР составила около 4 часов Фото: ТАСС

Владимир Путин и Ким Чен Ын четыре года спустя вновь встретились — на этот раз, на космодроме "Восточный".

Общая продолжительность встреч в широком и узком составе делегаций РФ и КНДР составила около 4 часов О чем говорили лидеры тет-а-тет, осталось между ними — обошлось без брифингов и меморандумов о заключенных соглашениях.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему встречи и ее последствий с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константином Асмоловым.

- Что ждет нас впереди в отношениях с Северной Кореей после нынешней, сентябрьской встречи двух лидеров и делегаций?

- На фоне глобальной турбулентности Москва и Пхеньян будут стараться укрепить сотрудничество, поскольку оно обусловлено общей угрозой в виде коллективного запада. Специалистам очевидно, что волна демонизации Москвы и Пхеньяна, включая регулярные вбросы про торговлю оружием, призвана оттенить формирование в регионе блока Вашингтон - Токио - Сеул. В этом направлении сделан существенный шаг вперед.

- Формировании аналога азиатского НАТО?

- Это подтвердилось после августовского саммита в американском Кэмп-Дэвиде с участием президентов Южной Кореи и США и премьер-министра Японии.

- Москва и Пхеньян начнут по новой выстраивать комплекс глубоких взаимовыгодных отношений или речь идет о разовых контрактах оборонного значения?

- Дальше будет складываться, как можно предположить, ситуация сотрудничества, обусловленного общей угрозой.

- Так какие конкретно формы это примет?

- Это будет зависеть от развития экономической и политической ситуации вокруг наших стран. Повторюсь: на наших глазах начинают складываться блоки, у них может быть разный формат, и это не разовое партнерство, потому что Москва, Пекин и Пхеньян просто вынуждены будут активно держаться вместе.

- В 2000-е в России можно было услышать пренебрежительное: «вы что, хотите, как в КНДР?».

- Это довольно часто звучало от людей, которые помнят КНДР как карикатурное «государство зла». Подобное восприятие сформировалось с тех времен, когда наша диссидентствующая интеллигенция выписывала северокорейские журналы вместо журнала «Крокодил».

- Это искаженное представление сыграло позже негативную роль в наших отношениях?

- Есть ощущение, что в нашей стране однажды пропустили момент, когда север Кореи серьезно встал на ноги. И сейчас, несмотря на особенности режима, это страна, которая обладает серьезной промышленной, инженерной кадровой базой. Пусть запуски их спутников и ракет не всегда удачны, но регулярные учения с применением баллистических ракет и иных вариантов ракетно-ядерной компоненты должны говорить нам о том, что эта страна достаточно развитая. И там нет картонных муляжей грозного оружия — там все всерьез.

- Они вышли на этот уровень, в том числе, благодаря и нашим специалистам, и спецам из бывших республик СССР?

- В том числе. Вообще, темпы развития КНДР, возможно, больше всего пугают тех, кто любил рассуждать об отсталости Северной Кореи. А что касается иного образа в массовом сознании… Вообще-то перед тем, как догнать Северную Корею, Россия может посмотреть — не догнать ли Южную, с ее жестким антиэкстремистским законодательством, интернетом по паспорту и прочими вещами, которые нам в нашей действительности сейчас сложно представить.

- Верно ли, что, несмотря на серьезную поддержку Китая, который стоит за спиной у КНДР, страна предпочитает жить самодостаточным трудом?

- Разговор о том, в какой мере в Северной Корее существует «самодостаточная» экономика, он во многом дискуссионный. Экономические проблемы признаются и самим руководством страны. Нужно помнить, что Северная Корея - не Китай или Россия с точки зрения почти безграничных ресурсов. Но они стараются выстроить подобную экономическую модель.

- В связи с последними событиями все больше говорят о военной составляющей наших связей, а в какой степени это возможно?

- Все говорят про гипотетические варианты - вроде поставок снарядов советских калибров к советским же артиллерийским системам. Или об участии северокорейских бойцов в СВО…

- А на самом деле?

- Уже было сказано про варианты совместных учений, как двухсторонних, так и трехсторонних. Или про то, что северокорейские спутники будут запускаться на российских ракетах. Это, на самом деле, гораздо более важное направление сотрудничества.

- То есть - космос?

- В том числе, космос.

- Говоря про ракеты, вы имеете в виду и военного назначения, в том числе?

- Нет, речь идет именно о том, что было предложено. Я напомню, что Северной Корее запрещено формально выводить в космос спутники, поскольку это - баллистические ракеты, а такой ракетоноситель практически ничем не отличается от боевого. И запуск северокорейских спутников, которые КНДР очень нужны, на российских ракетах, во многом решает эту проблему.

- В России многие слышали про идеи чучхе, но мало кто понимает, в чем они.

- Самый простой вариант перевода чучхе на русский язык – это суверенность. Стоит напомнить, что Северная Корея уже пережила Советский Союз по суммарной продолжительности жизни суверенного государства со своим, особым путем развития.

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