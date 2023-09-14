Фото: Александр Река/ТАСС

Склады в Глубоком и Новомихайловке горят не хуже 37 беспилотников ВСУ

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила 8 атак ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки, нанеся противнику такой урон: до полутора рот, две БМП, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ в Новомихайловке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила две атаки и вывела из строя более двух взводов и две бронемашины. «Западная» группировки войск на Купянском направлении нивелировала до 85 националистов, два БТР, два автомобиля, САУ «Гвоздика», американские артсистему М777 и гаубицу М109 «Paladin», а также склад боеприпасов 114-й бригады теробороны в Глубоком. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя до 235 боевиков убитыми и ранеными, две бронемашины, три автомобиля и станцию РЭБ. На Запорожском направлении за сутки уничтожено более двух рот, танк, три бронемашины, два автомобиля, гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении выбито свыше 80 националистов, два автомобиля и артсистема М777. Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 37 украинских беспилотников.

Прага не выдаст Киеву «своих» украинцев

Издание Idnes.cz утверждает, что Прага не будет выдавать Киеву оказавшихся на чешской территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ. Такое решение объясняется закрепленной в международных соглашениях обязанностью для республики исключить высылку иностранных граждан за их уклонение от военной службы. При чем касается это даже дезертиров или неподчинившихся приказам командования и сбежавших из армии и из страны. Пресс-секретарь чешского Минюста Владимир Ржепка пояснил, что украинские судебные органы могут направить запрос на выдачу конкретного гражданина, совершившего преступление и признанного в нем виновны. А уж Прага изучит обращение Киева и примет решение в индивидуальном порядке. Так что 90 тысяч украинских уклонистов, которые могли бы сражаться за родину, продолжат пить пиво и заедать кнедликами в чешских кабаках. Привет бравому солдату Швейку.

Поляки все чаще нападают на украинцев, в том числе на таксистов

В Гданьске копы задержала двух поляков, напавших на таксиста из Украины Издание wprost.pl сообщило, что двое граждан Польши заказали такси до аэропорта, за рулем оказался гражданин Украины призывного возраста. В пути водитель предложил одному из пассажира прекратить бухать в салоне машины. Но тот вспомнил нецензурное богатство славянских языков. На светофоре буян пихнул водителя, а тот в ответ распылил перцовый баллончик и стал звать на помощь. Незадачливые пассажиры быстро покинули авто. Обоих вскоре задержали. Показательно, что в соцсетях больше сочувствуют пассажирам, чем водителю. Поляки смотрят на гостей с востока все с большим прищуром.

В ВСУ наблюдают упадок духа и стремятся в плен

Украинские пленные все чаще и охотнее рассказывают об упадке боевого духа в армии из-за проваленного наступления и плохого отношения к солдатам со стороны офицеров. Глава движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов заявил: «Пленные в Запорожской области рассказывают о низком моральном духе, упаднических настроениях, громко говорят, что их гонят на убой. Все больше бойцов хотят сдаться, но не знают как. Но для них плен сегодня - единственная реальная возможность сохранить свои жизни». Рогов напомнил, что для украинских солдат, которые не желают жертвовать жизнями и хотят мира, есть выход: настроить радио на частоту 149.200 и вызвать в эфире «Волгу». Хочешь жить — умей вертеться. И вертеть настройки.

СБУ сбежали из Купянска и вывезли архив

Ян Гагин, советник главы ДНР Дениса Пушилина заявил что сотрудники СБУ эвакуировали архив Службы безопасности из Купянска и в большинстве своем эвакуировались из города сами. И сделали это из страха перед наступлением российских частей, ведущих активные действия в районе Купянска. Гагин сообщил, что со стороны украинских спецслужбистов «это было похоже на бегство». В Купянске сейчас остается малый оперативный состав украинских войск, а вокруг города несут потери 68-й егерская бригада, 14-я и 32-я мехбригады ВСУ. Главное, конечно, что СБУшный архив героически спасли — а там уж гори оно все огнем!

Украинским летчикам надо подучить английский и тренироваться до весны

Генерал-лейтенант Джеймс Ло, командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США, сообщил, что первые украинские летчики могут начать обучаться пилотированию F-16 в США в октябре. Это займет не менее трех месяцев. Потом еще нужно время на обучение техобслуживанию самолетов. Сейчас группа украинских асов интенсивно учит английский язык. Потом пилотов-полиглотов ждут на базе ВВС США в Тусоне, штат Аризона. Первую группа после прохождения трехмесячного курса в Штатах отправят в Европу на курсы НАТО по техобслуживанию самолетов. Продолжительность этой учебы пока не ясна. Прежде генерал ВВС США Дэвид Олвин утверждал, что обучение украинского летчика в США может занять от шести до девяти месяцев. Но, похоже, решили натаскивать по сокращенной программе — взлет - посадка?

Ночные взрывы повредили инфраструктуры одесских портов

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил, что в регионе взрывами повреждена портовая инфраструктура. Кипер написал в ТГ-канале: "Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар". Речь шла, как и на прошлой недели, об Измаильском районе. Ночью сигналы воздушной тревоги звучали не только в Одесской, но и в Сумской области, где жители слышали взрывы. Как говорил Виктор Багров бандеровцам в Чикаго — вы нам еще за Севастополь ответите!

Украинцев огорчает неуязвимость русских бомб ФАБ-500 для их ПВО

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, с прискорбием констатировал, что попасть в российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно, единственный шанс - стрельба по самолетам, которые их сбрасывают. И в интервью издание Washington Post Игнат плакался, что для таких ударов по российским самолетам ВСУ нужны современные истребители, а у Киева их практически нет. Напомним, что этим летом и осенью российские ВКС стали активнее использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции — и это позволяет российским самолетам эффективно действовать вне зоны поражения украинской ПВО. Причем обозреватель Дэвид Экс уже написал в Forbes, что русские планирующие бомбы помешали успешному контрнаступлению ВСУ. А как же мины, мерзкий кустарник и Генерал Жара?