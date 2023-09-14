Страны БРИКС будут играть более значительную роль в глобальном развитии и управлении

22 августа председатель КНР Си Цзиньпин в ходе государственного визита в ЮАР провел переговоры с президентом Сирилом Рамафосой. Перед началом переговоров С. Рамафоса провел торжественную церемонию приветствия в честь председателя КНР Си Цзиньпина в Президентском дворце в Претории. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Инь Богу

Председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа посетил ЮАР, чтобы принять участие в 15-м саммите БРИКС, проходившем в Йоханнесбурге. Об итогах поездки лидера Китая рассказал член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И.

ПУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА И СОЗИДАНИЯ

Визит Си Цзиньпина в ЮАР способствовал укреплению традиционной дружбы между Китаем и Африкой, сформировал новый консенсус по сотрудничеству Юг-Юг и привнес позитивную энергию в мир и развитие, подчеркнул Ван И. Глава КНР совместно с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой председательствовал на Диалоге лидеров Китая и Африки. Ван И отметил, что между китайским лидером и Сирилом Рамафосой состоялись длительные и углубленные переговоры. В ходе встречи Си Цзиньпин призвал обе стороны оставаться стратегическими партнерами, отстаивающими справедливость, и совместно строить сообщество единой судьбы для двух стран.

Визит Си Цзиньпина принес плодотворные результаты: между двумя государствами был подписан ряд документов по двусторонней кооперации в таких областях, как сотрудничество в рамках «Пояса и пути», новые источники энергии и электроэнергетика, сельское хозяйство, специальные экономические зоны и индустриальные парки, «голубая экономика», научно-технические инновации и высшее образование.

По словам Ван И, этот визит продемонстрировал важный консенсус и общность интересов двух стран по основной международной повестке. Си Цзиньпин подчеркнул, что БРИКС не должна превращаться в закрытую и ориентированную вовнутрь группу, а напротив стать открытой платформой для привлечения новых членов и объединения новых сил, что как раз отвечает практическим потребностям развития БРИКС и служит общим интересам его членов.

Участники саммита БРИКС приняли политическое решение пригласить Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Иран и Эфиопию вступить в объединение, а также приветствовали присоединение к группе других заинтересованных и имеющих на это право развивающихся стран, отметил Ван И, подчеркнув, что это стало важным историческим момент в процессе развития БРИКС.

В ходе визита Си Цзиньпин напомнил, что существуют различные пути, ведущие к модернизации, и народы Африки имеют право голоса в вопросе о том, какой путь лучше всего подходит континенту. Продвижение модернизации через интеграцию - это, по его словам, независимый выбор, который сделали африканские страны и их жители. На этом пути модернизации Китай неизменно выступает в качестве твердого сторонника Африки и идет с ней бок о бок.

В Йоханнесбурге состоялась 15-ая встреча лидеров стран БРИКС. На встрече присутствовали президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции. Фото: корреспондент ИА Синьхуа Ли Сюэжэнь

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА ИЗМЕНЯТ МИР

Встреча руководителей стран БРИКС, завершившаяся в ЮАР, продемонстрировала жизнеспособность и привлекательность объединения и ту большую роль, которую этот механизм будет играть в содействии развитию, защите мультилатерализма и совершенствовании глобального управления.

В рамках исторического расширения состава БРИКС шесть стран были приглашены стать новыми членами БРИКС, их членство официально начнется с 1 января 2024 года. Это придаст новую жизненную силу механизму сотрудничества БРИКС и в более значительной степени укрепит силы, выступающие за мир и развитие во всем мире.

На фоне вялой мировой экономики и других серьезных вызовов первая очная встреча руководителей стран БРИКС после пандемии COVID-19 позволила укрепить солидарность и усилить сотрудничество в рамках БРИКС и Глобального Юга.

Объединения является важной позитивной и стабильной силой в формировании международного ландшафта и построении справедливого миропорядка. На страны БРИКС, куда в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, приходится 42% населения Земли и четверть мирового ВВП. Базирующийся в восточно-китайском мегаполисе Шанхай Новый банк развития и Пул условных валютных резервов представляют собой примеры плодотворного и прагматичного сотрудничества в рамках этого механизма.

Придерживаясь духа открытости и взаимовыгодного сотрудничества, БРИКС служит важной платформой взаимодействия для стран с формирующимся рынком и развивающихся государств. Формат «БРИКС плюс», предложенный председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в городе Сямэнь в 2017 году, стал ярким примером сотрудничества Юг-Юг, способствующим укреплению единства между развивающимися государствами.

Коллективный подъем развивающихся стран, представленных странами БРИКС, коренным образом меняет глобальную ситуацию. За последние 20 лет на долю развивающихся государств пришлось до 80% глобального экономического роста, а их доля в мировом ВВП увеличилась с 24% (40 лет назад) до более чем 40%.

Мир вступил в новый период турбулентности и трансформации, претерпевая серьезные изменения. Пострадавшие от беспрецедентной пандемии и новых факторов неопределенности развивающиеся страны сталкиваются с еще более серьезными вызовами в реализации Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Кроме того, некоторые государства, укоренившиеся в менталитете времен холодной войны, в последние годы не жалеют сил для создания раскола и конфронтации, чтобы сохранить свою гегемонию.

Ожидается, что в условиях осложняющейся международной обстановки расширенный состав БРИКС будет играть все большую роль в содействии совместному росту, защите мультилатерализма и справедливому глобальному управлению.

С момента своего создания 17 лет назад сотрудничество БРИКС постоянно укреплялось и расширялось. Этот механизм становится все более влиятельным. Расширение членского состава ознаменовало новую отправную точку для БРИКС.

Будучи развивающейся страной и членом Глобального Юга, Китай готов продолжать следовать видению сообщества единой судьбы человечества, укрепляя стратегическое партнерство и углубляя сотрудничество по всем направлениям, чтобы совместно формировать светлое будущее и удовлетворять общие чаяния народов стран-членов БРИКС и всего мира.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КНР поддерживает присоединение Африканского Союза к «большой двадцатке»

По словам Ван И, Си Цзиньпин в очередной раз заявил о поддержке Китаем присоединения Африканского Союза к «Группе 20» (G20), объявив, что в следующем году Китай примет у себя 9-й саммит Форума по китайско-африканскому сотрудничеству.

Лидеры стран Африки заявили, что африканская сторона твердо придерживается политики одного Китая, поддерживает предложенные председателем Си Цзиньпином Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации и будет продолжать продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути». Ван И также подчеркнул слова Си Цзиньпина о том, что Китай был и всегда будет оставаться в числе развивающихся стран.