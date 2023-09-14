Укус клеща грозит аллергией на молоко и мясо: Жители каких российских городов в опасности

По последним оценкам, с этим неприятным недугом живут уже почти полмиллиона американцев Фото: Мария ЛЕНЦ

США охватила необычная эпидемия, - в стране растет число людей с аллергией на мясо. По последним оценкам, с этим неприятным недугом живут уже почти полмиллиона американцев. Причем вызывается непереносимость мясных и молочных продуктов после укуса клеща определенного вида с романтичным названием Amblyomma americanum или клеща «Одинокой звезды», названного так, вероятно, потому что белое пятно на спинке клеща чем-то напоминает флаг штата Техас.

Как появился такой необычный вид аллергии, когда люди, годами поглощавшие на барбекю говядину, вдруг больше мясо и на дух не переносят? Почему этот синдром непереносимости мяса может в отдельных случаях нести опасность для жизни и грозит ли вынужденный отказ от красного мяса и молока россиянам, «Комсомолке» рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

В последние годы в США стало регистрировать по 15 – 17 тысяч новых случаев аллергии на красное мясо и молочные продукты, однако сама проблема попала в поле зрения медиков совсем недавно, в начале 2000-х.

- Сначала стали просто замечать подобные случаи, у людей развивается непереносимости молочных и мясных продуктов (красного мяса, говядина, свинина, баранина). Потом этот феномен стали изучать и через пару лет удалось сопоставить это с определенным событием – укусом клеща. Наконец, ученые обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал, - говорит Николай Крючков. - В Америке в этом плане опасен один вид клещей Amblyomma americanum, однако есть и другие клещи семейства иксодовых, укусы которых также могут вызывать подобную аллергию.

ЧТО ЭТО ЗА АЛЬФА-ГАЛ И КАК РАЗВИВАЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ НА МЯСО?

Альфа-Гал содержится в составе белков гликопротеинов слюны клещей вместе с еще огромным количеством биологически активных веществ, в том числе вызывающих серьезные инфекции, на которые так богаты клещи.

Альфа-Гал — это дисахарид, который не вырабатывается в организме человека, поэтому его молекула воспринимается как чужеродная иммунной системой.

- В норме иммунная система синтезирует антитела IgM, которые помогают контролю за развитием инфекций. Но когда происходит укус клещей, в их слюне содержится целый «коктейль» биологически активных веществ, который, попадая в организм человека, сдвигает иммунный ответ как минимум двумя способами в сторону специфического иммунного ответа Th2, - говорит Николай Крючков.

Что это значит на практике? Такой тип иммунного ответа еще называют «аллергическим», поскольку он сопровождается множественными аллергическими реакциями. Иммунная система начинает синтезировать антитела класса IgE, которые при определенном клеточном взаимодействии начинают выпрыскивать в окружающую среду гистамин, а он и дает аллергическую реакцию. Причем зрелые иммунные клетки также переключаются на синтез антител IgE.

- Альфа-Гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке, продуктах животного происхождения, каких как желатин, например. Поэтому, как только иммунный ответ после укуса клеща переключился, а человек съедает немного красного мяса, которое содержит альфа-Гал, включается иммунная реакция. При этом реакция эта отсроченная и ее развертывание занимает от 2-х до 6-ти часов, - говорит наш эксперт.

КАКИЕ ЕСТЬ СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ НА МЯСО?

Частые проявления аллергии на мясо это:

- симптомы, похожие на «несварение желудка»: боль и тяжесть в животе, тошнота, рвота;

- сыпь: очень зудящая на разных участках тела. Появляется резко, держится какое-то время и уходит.

Человек в этом случае даже не думает, что у него какая-то аллергия на альфа-Гал, поскольку проявления ее бывают такими смазанными, не острыми. Скорее, люди в таком случае к врачу не обращаются и начинают подбирать себе диеты из продуктов, которые не вызывают неприятных ощущений, думают, что у них начинается гастрит или изжога.

Где может быть распространена аллергия на мясо в России?

Внимательными к подобным симптомам стоит быть, прежде всего, в Сибири и за Уралом – это богатые разными клещами регионы нашей страны. Однако подобная неприятность, как укус клещом из рода иксодовых может случиться и в Европейской части России, особенно в период клещевой активности. Если у нас в стране регистрируется около 4 тысяч случаев заболеваний клещевым боррелиозом или болезнью Лайма в год, то ясно, что в целом зарегистрированное число укусов больше. Плюс – еще больше незарегистрированных укусов, на которые человек просто не обращает внимания.

- Стоит отметить, что не каждый укус клеща станет причиной развития альфа-Гал аллергии, - говорит Николай Крючков. - Должно сойтись несколько факторов, — это и опасность самого клеща и то, насколько его «слюнной коктейль» богат гликопротеинами с альфа-Гал. Плюс, влияет и состояние иммунной системы получившего укус человека, и определённые генетические факторы.

Когда аллергия на мясо может быть опасна для жизни?

Есть примеры начала 2000-х, когда людям с подобной аллергией вводили препарат – моноклональные антитела для лечения онкологического заболевания – и у небольшого числа людей развивались тяжелейшие анафилактические реакции. Тогда связь с укусами клещей еще не подозревали, но путем дальнейших наблюдении удалось связать эту тяжелую аллергическую реакцию на препарат с альфа-Галом и укусом клещей.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

- Если есть подозрение, что вы не очень-то переносите мясо и молочные продукты (симптомы смотри выше), то можно пройти тестирование, например, количественный тест, измеряющий уровень антител IgE к альфа-Гал (анти-альфа-Гал IgE).

- Пройти кожный тест на аллергены, включая аллерген мяса.

- Если синдром альфа-Гал подтвердится, то предотвратить его негативные проявления можно, соблюдая ограничительную диету и исключив из рациона мясо (говядина, баранина, свинина) и молочные продукты.

- Важно защищаться от клещей. Синдром альфа-Гал – это еще один повод не общаться с этими маленькими существами, переносящими сразу несколько опасных инфекций, такие как клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит, например.

Почему важно знать свои аллергические реакции?

С ходом жизни степень аллергической реакции может меняться, нарастать либо, напротив, снижаться. Набор аллергенов – в данном случае мясных продуктов – также может меняться со временем, а значит отслеживание своей чувствительности может предотвратить случайный анафилактический шок.