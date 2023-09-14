Военная спецоперация на Украине 14 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2023 года.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.

Минобороны сообщило, что комплекс «Красуха-С4» показал высокую эффективность в зоне СВО. Станция обнаруживает все виды воздушных целей, в том числе на предельно малой высоте.

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении. В ходе безуспешных атак противник потерял 200 военных, танк и три бронетранспортера. Минобороны России также сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили восемь атак штурмовых подразделений ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 140 бойцов и несколько единиц военной техники.

Министерство Украины заявило о поступление на вооружение ВСУ нового цифрового ударного дрона украинского производства, который может переносить груз массой 1 килограмм на расстояние семь километров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы на Запорожском направлении и несут колоссальные потери. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.