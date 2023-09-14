ЦАТРА открыл сезон премьерой спектакля "Девочки"

Премьера прошла 13 сентября в день рождения разведчицы Зои Космодемьянской

Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) Министерства обороны России открыл 94-й сезон премьерой спектакля «Девочки» в день 100-летия со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской.

Премьера прошла 13 сентября в день рождения разведчицы Зои Космодемьянской. Она родилась в 1923 году, а в 1941 году встала на защиту родного города. Вместе с другими 18-летними москвичами и москвичками Зоя вошла в состав диверсионно-разведывательной группы, которая действовала на западе Подмосковья.

В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» (номер знаменитой воинской части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта) о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай.

«Для меня это не просто премьера, это результат 20-летней работы: с архивами, с ветеранами, с родственниками бойцов и командиров воинской части номер 9903. И девочки, которым посвящен спектакль, для меня не просто девочки, я их знала лично. С Маргаритой Михайловной Паншиной (Рита Каравай) мы просто дружили, я часто бывала у нее в гостях. Эта пьеса и спектакль - огромная ответственность. Перед этими девочками, перед их родственниками, перед собственной совестью», - говорит автор пьесы Дарья Верясова.

Главная задача постановки «Девочки» - сохранение исторической памяти.

«Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту», - отметила режиссер Юлия Шульева.

Представители Министерства обороны России и ветераны почтили память Зои Космодемьянской. В годовщину столетия советской разведчицы участники мероприятия возложили венки и цветы к месту ее захоронения на Новодевичьем кладбище. В мероприятии приняли участие и учащиеся столичной школы имени Зои и Александра Космодемьянских, где они обучались.

СПРАВКА «КП»

В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги ее схватил немецкий часовой. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, не выдав своего имени и имен своих товарищей, Зоя Космодемьянская была казнена немецко-фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Рядом с местом ее гибели открыт новый музей, который рассказывает об обороне Москвы и драматических событиях в деревне Петрищево.