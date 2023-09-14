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Политика14 сентября 2023 5:43

Минобороны РФ за ночь отбило четыре атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Подразделения противовоздушной обороны только над Крымом уничтожили 11 дронов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Летательные аппараты были сбиты в воздухе

Летательные аппараты были сбиты в воздухе

Фото: REUTERS

Атаковать тылы российской группировки войск беспилотниками вооруженные формирования киевского режима начали активно еще в среду вечером.

По данным Минобороны России в 21.30 и 22.00 несколько воздушных террористических атак были пресечены в Белгородской и Брянской областях. Летательные аппараты были сбиты в воздухе.

Не прекращались нападения всю ночь. В 00.10, 00.30 и 00.45 еще четыре беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области.

Около 05.00 ВСУ направило пять безэкипажных катеров в сторону патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Все они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля (это вам не корабли без команды на плановом ремонте в судоремонтном заводе атаковать).

А в 05.30 киевский режим бросил в террористическую атаку на Крым сразу 11 беспилотников. Все они были также перехвачены и сбиты.

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