Ходит на костылях и скрывает синяки под гримом: Как Лада Дэнс живет после аварии

Лада Дэнс на съемках шоу «Битва поколений». Фото: предоставлено каналом МУЗ-ТВ

57-летняя звезда, недавно отметившая день рождения, все еще восстанавливается после автомобильной аварии, в которую попала 5 августа. Она и ее коллеги ехали на арендованной машине, когда ее водитель врезался в авто, идущее впереди. От мощного толчка Лада, сидевшая сзади, вылетела вперед и сильно ударилась головой. Певица, получившая многочисленные травмы, прошла курс лечения, но все равно до сих пор не может передвигаться самостоятельно.

11 сентября Дэнс отмечала день рождения и по этому поводу дала большое интервью Андрею Малахову для его программы. Артистка выглядела очень хорошо, но даже толстый слой грима не помог замазать большой синяк, оставшийся на лбу после сильного удара головы. Кроме того, Лада могла только сидеть. Певица призналась, что виновник ДПТ до сих пор не вышел с ней на связь.

На недавних съемках уже другой программы «Битва поколений» на канале МУЗ-ТВ Дэнс вышла на сцену на костылях, а затем она отдала их помощнику и взяла микрофон.

Фото со съемок шоу «Битва поколений». Фото: предоставлено каналом МУЗ-ТВ

«Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать. Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом все самое интересное: начинает ныть и болеть. Плюс, есть разные хитрости, когда ты обезболиваешь», — рассказала Лада Дэнс.

Второй сезон шоу «Битва поколений» стартует с 23 сентября. Друг против друга в музыкальных поединках выступают звезды из разных поколений. Оппонентом Лады Дэнс стала танцевальная группа RASA, известная хитами «Топай нога», «Пчеловод», «Погудим». По правилам шоу Ладе надо будет перепеть один из треков группы. Ее выступление можно будет увидеть в ближайшем будущем на МУЗ-ТВ.