Проверить список друзей и быть осторожней в переписке: шесть правил безопасности в соцсетях

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Нашу жизнь уже трудно представить оторванной от Сети. Всемирная паутина стала естественным и очень удобным инструментом общения и решения многих задач. Найти нужный номер телефона или информацию, записаться к врачу и заказать продукты, оформить кредит или просто пообщаться с родными и близкими.

Все это облегчает жизнь, сокращает расстояния и дарит общение. В Интернете современный человек проводит треть своего дня (а кто-то и больше), половина этого времени приходится на социальные сети.

Армия пользователей соцсетей растет в геометрической прогрессии: если в 2010 году в соцсетях было зарегистрировано 970 миллионов человек, то спустя десятилетие число пользователей возросло до 3,81 миллиарда!

Ожидаемо, что тот объем личной информации, который оказывается в Сети, становится лакомой добычей для мошенников. В связи с этим в современном мире стоит острая необходимость в защите персональных данных в соцсетях. Советы по ее обеспечению дал Дмитрий Миклухо, старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ. Он, как никто другой знает, как важна безопасность и конфиденциальность, ведь банку клиенты доверяют не только персональные данные, но и свои сбережения.

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Вот шесть правил, как обезопасить себя в соцсетях:

1. Установить сильный пароль и двухфакторную аутентификацию

При регистрации в социальной сети необходимо использовать оригинальные и сложные пароли, состоящие из разных регистров букв и цифр, а также спецсимволов, с количеством знаков, в идеале, не менее 12. Для каждого аккаунта пароль должен быть свой и не повторяться. Тогда, даже если одна страница будет взломана, мошенники не смогут подобрать ключ к другой. Ни в коем случае нельзя устанавливать идентичный пароль на вход в соцсети и электронную почту. Лучше установить двухфакторную аутентификацию при входе в аккаунт/личный кабинет везде, где ресурсы и сервисы предоставляют такую возможность.

2. Работа с персональными данными

Не следует публиковать в Сети свои личные данные: пароли, телефоны, адреса, дату рождения, фото банковских карт и другую личную информацию. Посетив свой аккаунт, лучше выйти из него. А если вход осуществляется с чужого гаджета, то не лишним будет удостовериться, не запомнило ли устройство пароль. Не пренебрегайте настройками конфиденциальности. Таким образом, незнакомые люди не увидят вашу личную информацию. Не сообщайте данные аккаунта друзьям и знакомым.

3. Ограниченный список друзей

Необходимо ограничить список друзей в социальных сетях: в друзьях не должно быть случайных и незнакомых людей. Не следует слепо доверять всем, кто захочет установить с вами контакт. Особенно если в разговоре появляются странные просьбы, связанные с отправкой SMS на какой-либо номер или отправки внезапно пришедших на телефон кодов.

4. Антивирус – обязателен

Только надежная защита на компьютере (или ином устройстве) минимизирует риск взлома страницы в социальной сети. Необходимо постоянно обновлять антивирусное ПО.

5. Табу на подозрительные сообщения

Никогда не открывайте подозрительные сообщения, в которых находятся ссылки на неизвестные ресурсы. Переходить по ним тоже не стоит, есть риск отдать ключи доступа к своей странице мошенникам. Либо на компьютер могут быть установлены программы удаленного доступа и/или программы-шпионы. Такие программы могут предоставить право третьим лицам управлять вашим устройством либо записать пароли, а потом заблокировать доступ владельцу страницы. Поэтому если сообщение кажется подозрительным или содержит странную ссылку, свяжитесь с человеком, который вам ее отправил. Не исключено, что его страница взломана, а рассылку ведут мошенники.

6. Доверять мессенджерам только общую информацию

Нельзя пересылать конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры социальных сетей. Если страницу взломают, то все сведения окажутся в руках мошенников. Кстати, письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить их в почте или в переписке в соцсетях.

Эти несложные правила стоит взять на заметку и твердо им следовать, тогда шансы оказаться в ловушке и потерять информацию или деньги, будут минимальны.